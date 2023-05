"Morda je slovenska javnost razočarana, a jaz sem na svoje soigralce zelo ponosen. Borilli smo se vsako tekmo in res boli na koncu, ko pogledaš na lestvico in si brez točke," je po porazu z 0:1 s Slovaško dejal izkušeni branilec Žiga Pavlin.

"Šest tekem smo igrali na na sto odstotkov, od prvega do zadnjega dajali svoj maksimum, na koncu pa na žalost nimamo nič za pokazati. Morda je slovenska javnost razočarana, a jaz sem na svoje soigralce zelo ponosen. Res boli, ko pogledaš na lestvico in si na koncu brez točke. Borili smo se vsako tekmo, nikomur ne moremo nič očitati," je po porazu slovenska hokejske reprezentance z 0:1 s Slovaško, po katerem so Slovenci ostali brez možnosti obstanka v elitni skupini, v izjavi za nacionalno televizijo razmišljal najstarejši v slovenski vrsti Žiga Pavlin.

Slovenska hokejska reprezentanca je na nedeljski tekmi s Slovaško potrebovala vsaj točko, da bi ostala v igri za obstanek v najkakovostnejšem reprezentančnem razredu. Slovenci so znova pokazali požrtvovalno igro, a kaj ko še tretjič na prvenstvu niso uspeli zatresti mreže tekmeca in še tretjič izgubili za gol, drugič z nogometnih 0:1. Poraz pomeni, da se Slovenci selijo v divizijo I in da bo ponedeljkova tekma s Kazahstanom zanje le prestižnega pomena.

"Ne vem, ali si predstavljate, ampak šest tekem igrati na sto odstotkov, od prvega od zadnjega smo dajali svoj maksimum, na žalost pa nimamo nič za pokazati. Morda je slovenska javnost razočarana, a jaz sem na svoje soigralce zelo ponosen. Borilli smo se vsako tekmo in res boli na koncu, ko pogledaš na lestvico in si brez točke. Tudi danes je vsak dal vse od sebe, borili smo se, streljali na gol, se metali pod plošček, Gračnar je bil v golu neverjeten, a še to ni bilo dovolj za en zadetek ... Spet smo izgubili za en gol. Očitno nam ravno toliko manjka. Prišli smo sem z enim ciljem, obstati v A skupini, ni nam uspelo, razočaranje je, neuspeh seveda, ampak, kot sem že rekel, nobenemu fantu ne moremo nič očitati," je po bolečem porazu v izjavi za nacionalno televizijo razmišljal z 38 leti najstarejši član slovenske reprezentance Žiga Pavlin.

"Včasih daš vse, dobiš pa nič. Na tem prvenstvu je bilo to za nas kar pravilo." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tudi selektor Matjaž Kopitar je po novi borbeni predstavi, ob kateri Slovencem boginja Fortuna znova ni bila naklonjena, pohvalil svojo zasedbo.

"Rezultata ni, ampak glede borbe in želje jim nimamo česa očitati. Spoštovanje za zadnjo tretjino, ko so vedeli, kaj lovimo. Ne moreš reči nič slabega, ker ni bilo slabega, je pa v tem trenutku zelo težko kaj pametnega povedati. Zagotovo je boleče, dve tekmi smo izgubili z 0:1, nismo mogli dati gola. Glede na prikazano v zadnji tretjini, smo si ga zagotovo zaslužili, bili smo boljši, a včasih daš vse, dobiš pa nič. Na tem prvenstvu je bilo to za nas kar pravilo," je za RTV dejal Kopitar in priznal, da je po zadnji pripravljalni tekmi na Danskem, kjer so Slovenci tik pred prvenstvom zmagali s 3:1, na prvenstvu osebno pričakoval večji izkupiček.

Ob tem je na vprašanje, kaj manjka slovenski reprezentanci, da ji ne uspe obstati - Slovenci so obstali dvakrat, zadnjič leta 2005, ko je bil v veljavi še star sistem tekmovanja -, je selektor odvrnil: "Vsi vemo, kaj manjka slovenskemu hokeju, ne le reprezentanci. Da smo mi tukaj, je izrecno zasluga teh fantov, ki so iz leta v leto dokazujejo, kakšno kakovost premorejo. Druga stvar je ta, da doma nimamo nobenega igralca več, ki bi lahko nadomestil kogarkoli tukaj, tako da ... To je le ena od težav ... Takšna je pač naša realnost."

Slovenci bodo zadnjo tekmo prvenstva odigrali v ponedeljek ob 19.20 proti Kazahstanu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Upa na dostojno slovo proti Kazahstanu

Slovenci bodo zadnjo tekmo prvenstva odigrali v ponedeljek ob 19.20, ko jim bo nasproti stal Kazahstan. Kopitar se nadeja, da bodo kljub velikemu razočaranju fantje strnili vrste in se dostojanstveno poslovili od elite.

Prihodnje leto bo slovenska reprezentanca igrala v diviziji I, skupini A, skupaj z Italijo, Južno Korejo, Japonsko, Romunijo in najslabšo reprezentanco skupine v Tampereju, ki bo, tako kot Slovenija, izpadla. A vprašanje je, v kakšni zasedbi bodo Slovenci, ki imajo v Rigi najstarejšo zasedbo, sploh igrali ...

Med elito bosta znova Velika Britanija in po dolgih letih Poljska.