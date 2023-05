Finska s Tamperejem in Latvija z Rigo bosta med 12. in 28. majem gostili svetovno prvenstvo elitne divizije. Predtekmovanje bo trajalo do 23. maja, izločilni boji se bodo začeli 25. maja. Polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja. Slovenci bodo igrali v Rigi. Naslov prvakov branijo Finci.