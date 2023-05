Slovencem ni uspelo, poslavljajo se od elite

Slovenska hokejska reprezentanca je na šesti tekmi svetovnega prvenstva v Rigi izgubila z 0:1 s Slovaško in še pred zadnjo tekmo, ki jo bo odigrali v ponedeljek ob 19.20 proti Kazahstanu, ostala brez možnosti za obstanek med elito. Slovenci, ki jim ni uspelo uresničiti cilja, bodo tako prihodnje leto znova igrali rang nižje, v diviziji I, skupini A. Zgodnjepopoldanska tekma v Tampereju med Nemci in Madžari je s 7:2 pripadla prvim. Zvečer sledi poslastica med Češko in Švico, Američani pa se bodo pomerili s Francozi.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 10. dan Nedelja, 21. maj Lestvici*: *Prve štiri reprezentance iz skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja izpade razred nižje.

Slovenski hokejisti so pred šestim obračunom prvenstva, na katerem jim je nasproti stala Slovaška, potrebovali vsaj točko, da bi pred zadnjo tekmo - ponedeljek ob 19.20 proti Kazahstanu - še imeli možnosti za obstanek v eliti, a jim je ni uspelo osvojiti.

Varovanci Matjaža Kopitarja še naprej ostajajo brez zmage in točke, kar pomeni, da se znova selijo v nižji reprezentančni rang tekmovanja - divizijo I, skupino A. V tej se bodo naslednje leto merili z Italijo, Južno Korejo, Romunijo, Japonsko in najslabšim moštvom skupine v Tampereju, ki bo izpadlo iz elite.

Foto: Guliverimage Slovenci, v vratih katerih je stal in se izkazal Luka Gračnar, so še tretjič na prvenstvu izgubili za gol, še tretjič jim ni uspelo zadeti. Edini zadetek na obračunu je padel povsem na začetku druge tretjine, ko so Slovaki izkoristili nezbranost slovenske obrambe. Pavol Regenda je lepo našel Richarda Panika, ta pa ušel slovenski obrambi, sam zadrsal pred Gračnarja in zadel za zmago, ki Slovakom ohranja upanje za četrtfinale. Če bodo premagali še Norveško po rednem delu, Latvijci pa proti Švici ne bodo osvojili točke, si bodo četrtfinalno vstopnico priigrali Slovaki.

Slovenci so se v zadnji tretjini spustili v napad, a poljuba sreče znova niso dočakali, Slovake sta reševala vratar, pa tudi okvir vrat. Na koncu risom ni uspelo zadeti, izgubili so z 0:1, tako da se bodo po novem bolečem porazu poslovili od elite.

Svetovno prvenstvo Nedelja, 21. maj

Slovenija : Slovaška 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Strelec: 0:1 Panik (Regenda, Koch, 21.)



Postava Slovenije: Gračnar, Krošelj; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Crnović, Sabolič, Tičar, Kuralt; *

Podlipnik, Mašič, Drozg, Simšič, Pance; Čimžar, Štebih, Maver, Ograjenšek, Tomaževič, Maver. Selektor: Matjaž Kopitar.

Postava Slovaške: Skorvanek, Hlavaj; Nemec, Koch, Panik, Hrivik, Regenda; Grman, Ivan, Lantosi, Hudaček, Čehlarik; Rosandič, Knazko, Kelemec, Sukel, Kudrna; Gajdos, Janošik, Lunter, Cacho, Okuliar. Selektor: Craig Ramsay.

Za slovo od SP in elite v ponedeljek zvečer proti Kazahstanu

Še pred tem jih v ponedeljek ob 19.20 čaka zadnja tekma prvenstva, ki bo zgolj prestižnega pomena, za slovo od prvenstva in elite se bodo pomerili s Kazahstanom.

Nemci po zmagi nad Madžari v dobrem položaju za četrtfinale, zvečer derbi v Rigi

Prvo nedeljsko tekmo v Tampereju so odigrali Nemci in Madžari, s 7:2 so zmagali Nemci, ki so s tretjo zaporedno zmago trenutno na želenem četrtem mestu. Nemci, ki so prvenstvo začeli s tremi težkimi tekmami in tremi porazi za gol, so nadaljevali bolje in so še vedno v igri za četrtfinale. Foto: Guliverimage

Zvečer se bodo v skupini B za prvo mesto udarili stoodstotni Švicarji in trenutno drugi Čehi, obe reprezentanci sta si že zagotovili četrtfinale. V skupini A zvečer sledi obračun še druge stoodstotne reprezentance ZDA, ki ji bodo nasproti stali Francozi.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni reprezentanci razred nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala razred nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.