Reprezentančna branilca ostajata v Olimpiji

Slovenska hokejska reprezentanta Aljoša Crnović in Nejc Stojan ostajata zmaja tudi v sezoni 2023/24, so sporočili iz ljubljanske Olimpije. Branilca sta trenutno z reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Latviji, dres Olimpije pa bosta nosila tudi v naslednji sezoni.

"S soigralci se res odlično razumemo in to se kaže tudi v vzdušju v garderobi. S prihodom novega trenerja se je spremenil način igre in taktike, kar mi je zelo všeč," je ob podaljšanju sodelovanja med drugim dejal Aljoša Crnović, ki se je Olimpiji pridružil sredi sezone 2021/22.

Nejc Stojan pa je zelo-beli dres oblekel v sezoni 2022/23. "V Ljubljani se počutim odlično, s fanti smo res dobri prijatelji. Hitro so me sprejeli medse in poskrbeli, da sem se hitro vživel in dobro počutil v garderobi. Energija je prava. Od nove sezone pričakujem, da bomo rasli iz tekme v tekmo," je povedal Stojan.

Pri Olimpiji so prepričani, da bosta Crnović in Stojan, ki predstavljata novo generacijo slovenskih hokejistov na branilskih položajih in si utirata pot tudi v slovenski reprezentanci, pod mentorstvom nekaterih bolj izkušenih soigralcev še veliko pridobila.

