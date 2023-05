Pance podaljšal z zmaji

Slovenski hokejski reprezentant Žiga Pance bo nosil dres ljubljanske Olimpije vsaj do konca sezone 2025/26, so danes sporočili iz tabora zmajev. Dolgoletni reprezentant, udeleženec številnih svetovnih prvenstev in dvakratni olimpijec je bil član Olimpije že zadnje tri sezone, ta čas pa nastopa na SP elitne divizije v Latviji.

V svoji bogati bogati karieri je Pance kar deset sezon igral v ligi ICE (prej EBEL), kjer je nosil dres različnih klubov (Beljak, Celovec, Bolzano, Dornbirn), v slovaški ligi je igral za Slovan iz Bratislave in DVTK Jegesmedvek.

"Vesel sem, da ostajam del Olimpijine ekipe tudi v prihodnje. Prepričan sem, da imajo soigralci v ekipi ogromno potenciala in znanja, zato se veselim nove sezone in z njo povezanih izzivov. Kot ekipa bomo naredili vse, da popravimo vtis z lanske sezone in se vrnemo na zmagovalna pota. Tudi s pomočjo navijačev, ki nam stojijo ob strani v dobrem in slabem, lahko vse skupaj obrnemo v pravo smer," meni Pance.

"Žiga je pomemben del naše sestavljanke, saj na led prinaša izkušnje in veliko strasti, ima sposobnost narediti odločilno potezo v najpomembnejšem trenutku tekme. Je ambasador Olimpije in hokeja v Ljubljani. Veseli smo, da ostaja v naši ekipi," je med drugim povedal direktor Olimpije, Anže Ulčar.

