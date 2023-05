V živo: Tekmeci risov za drugo zmago, Slovenci prijavili dodatno moč

Slovenska hokejska reprezentanca ima pred četrtkovim nadaljevanjem svetovnega prvenstva, ko ji bo nasproti stala favorizirana Češka, dan tekmovalnega počitka. Slovenski tabor je na seznam igralcev prijavil napadalca Luko Mavra, ki je z ekipo odpotoval v Rigo, a bil do zdaj v vlogi gledalca. Pravkar se merita gostiteljica Latvija in Norveška, ki igrata za drugo zmago, ter stoodstotni Američani in Avstrijci. Zvečer sledita še tekmi Kanada – Kazahstan in Finska – Francija. Nemški zvezdnik Leon Draisaitl je po koncu sezone v NHL sporočil, da ga na svetovno prvenstvo ne bo.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 6. dan

Predtekmovalni del svetovnega hokejskega prvenstva se preveša v drugo polovico, reprezentance bodo danes odigrale četrto od sedmih tekem skupinskega dela. Gostiteljica Latvija, ki je prvenstvo odprla z dvema porazoma, v ponedeljek pa na kolena spravila Češko, bo iskala drugo zmago. To bo poskušala vknjižiti proti Norveški, ki je v torek z 1:0 premagala Slovence. Obe imata na računu eno zmago, a Norvežani dve točki več.

Američani se po četrto zmago odpravljajo na tekmo z Avstrijo. Foto: Guliverimage

Istočasno se bodo v Tampereju pomerili Američani in Avstrijci. Prvi so pri maksimalnih devetih točkah, slovenski severni sosedi pa imajo eno.

Zvečer bodo branilci naslova Finci palice prekrižali s Francozi, Kanadčani pa bodo četrto zmago iskali proti Kazahstanu, ki ima na računu eno zmago.

Leon Draisaitl se je po izpadu Edmontona v drugem krogu končnice odločil, da čas nameni regeneraciji, tako ga na prvenstvu ne bo. Foto: Guliverimage

Draisaitl ne bo prišel na SP

Nemški hokejisti so prvenstvo začeli s tremi porazi za zgolj gol in so še brez zmage. Potem ko so člani Edmonton Oilers po hudem boju v drugem krogu končnice NHL izpadli proti Vegas Golden Knights, so se pojavile možnosti, da bi Nemcem na pomoč v bitki za napredovanje v izločilne boje priskočil zvezdnik Leon Draisaitl, ki je blestel tako v rednem delu kot končnici. A član Naftarjev je zdaj sporočil, da ga na prvenstvo ne bo.

"Z Leonom sva imela obsežen pogovor. Zelo spoštujemo njegovo izjemno predstavo z Edmonton Oilers. Po 92 tekmah NHL, vključno z dvema intenzivnima serijama končnice, zdaj potrebuje čas, da si opomore od vseh naporov in se fizično regenerira," so pri Bildu povzeli besede direktorja nemške reprezentance Christiana Künasta.

27 letnik je na 80 tekmah rednega dela prispeval 128 točk, več jih je dosegel le soigralec Connor McDavid. Na 12 obračunih končnice se je podpisal pod 18 točk, od tega 13 golov.

Slovenci v četrtek nad Čehe, med prijavljenimi tudi Luka Maver Slovenci imajo danes tekmovanja prost dan, v četrtek jih čaka Češka. Foto: Guliverimage Slovenski hokejisti imajo po torkovem tretjem porazu danes tekmovanja prost dan, v katerem se bodo pripravljali na naslednjega zahtevnega tekmeca. V četrtek ob 15.20 jih namreč čaka bronasta z zadnjega prvenstva, Češka. Vsaka reprezentanca lahko prijavi največ 25 hokejistov (3 vratarje + 22 igralcev v polju). Slovenci so do danes pustili dve prosti mesti med drsalci, danes pa so na seznam prijavili napadalaca Luko Mavra, ki je z ekipo odpotoval na Baltik, a do zdaj tekme spremljal kot gledalec. Slovenski tabor lahko prijavi še enega igralca. Branilec Nejc Stojan, ki je v Latvijo pred začetkom prvenstva prišel kot menjava za poškodovanega Matica Podlipnika, trenutno ni med prijavljenimi igralci.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni stopnjo nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala stopnjo nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.

