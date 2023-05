"Želja je bila ogromna, morda smo bili na začetku malo preveč vznemirjeni in nismo dovolj dobro podajali, nismo veliko igrali s ploščkom, v drugi in tretji tretjini pa smo prikazali veliko boljšo igro. A če ne daš gola, ne moreš zmagati. Zelo smo razočarani, a prvenstva še ni konec," je po porazu slovenske hokejske reprezentance z Norveško (0:1) za nacionalno televizijo dejal napadalec Žiga Jeglič.

Slovenski hokejisti so po porazih proti favorizirani Švici in Kanadi tokrat palice prekrižali s tekmecem, ki je na papirju veljal za enega tistih, proti kateremu je v upanju na obstanek med elito realneje pričakovati točke kot proti prvima dvema, Norveški. A imajo tudi po tretji tekmi na računu začetnih nič točk. To je bil še četrti poraz Slovencev na četrti tekmi z Norveško med elito.

Slovence, ki so medlo začeli tekmo, nadaljevali pa iz tretjine v tretjino bolje, je mučila neučinkovitost oziroma norveški vratar Henrik Haukeland. Viking je zaustavil vseh 18 strelov na svoja vrata, pred katerimi je bilo izjemno vroče v zadnjih sekundah obračuna, ko so varovanci Matjaža Kopitarja vse sile usmerili v izenačenje, a jim gola ni uspelo doseči. Na drugi strani so Norvežani zadeli enkrat, za zmago je bil dovolj gol Thomasa Berga Paulsena, ki je v prvi tretjini ugnal Gašperja Krošlja in postavil končni rezultat.

"Želja je bila ogromna, morda je je bilo na začetku še nekoliko preveč, morda smo bili na začetku malo preveč vznemirjeni in nismo dovolj dobro podajali, nismo veliko igrali s ploščkom, v drugi in tretji tretjini pa smo prikazali veliko boljšo igro. A če ne daš gola, ne moreš zmagati. Vratar je bil super, a še vseeno moramo dati gol. Danes so blokirali ogromno strelov, morda je tudi to odločilo o zmagovalcu," je po tretjem porazu v izjavi za nacionalno televizijo dejal izkušeni napadalec Žiga Jeglič, ki so ga izbrali za igralca tekme na slovenski strani.

Petintridesetletnik po novem porazu, po katerem Slovenija ostaja edina brez točke v Rigi, ni skrival razočaranja: "Zelo smo razočarani, ker nam ni uspelo zmagati, a prvenstva še ni konec. Pokazali smo dobro igro v drugi in tretji tretjini, moramo pa zadeti kakšen gol, da osvojimo katero od naslednjih tekem."

"V hokeju se plošček enkrat odbije tebi v prid, včasih pa se odbija povsod, samo tja ne, kamor bi si mi želeli. To se nam zdaj dogaja kar že nekaj tekem," je po porazu dejal selektor. Foto: Reuters

Kopitar: To se nam zdaj dogaja že nekaj tekem

"Mislim, da smo igrali dobro. Na začetku je bilo nekaj nervoze, žal smo dobili prepoceni gol. Po drugi strani pa smo si priigrali ogromno priložnosti, a so imeli oni res veliko blokiranih strelov, res so garali za to, mi pa nismo našli poti ploščku v gol. Kar nas lahko hrabri, je to, da igra je, moč je bila, v vsej zadnji tretjini smo bili boljši, ampak rezultata pa ni. V hokeju se plošček enkrat odbije tebi v prid, včasih pa se odbija povsod, samo tja ne, kamor bi si mi želeli. To se nam zdaj dogaja že kar nekaj tekem," pa je misli po porazu z Norvežani v izjavi za nacionalno televizijo strnil selektor Kopitar, čigar varovanci so na treh tekmah dosegli le dva gola, oba Jan Drozg proti Kanadi.

Slovenci bodo v sredo tekmovanja prosti, v četrtek sledi tekma s Češko. Foto: Guliverimage

"S to zmago danes bi veliko dobili, ampak tako je v športu"

Slovenci bodo imeli v sredo tekmovanja prost dan, v četrtek pa jih čaka nov zahteven preizkus. Ob 15.20 se bodo zoperstavili bronastim z zadnjega svetovnega prvenstva, Čehom. Nato jih čakajo še obračuni z Latvijci (petek), Slovaki (nedelja) in Kazahstanci (ponedeljek), na katerih se bodo poskušali izogniti nazadovanju v nižji tekmovalni razred.

"Izgubljenega ni še nič, borba se nadaljuje. S to zmago danes bi veliko dobili, ampak tako je v športu. Seveda je razočaranje prisotno, jutri je prost dan, nato Čehi, Latvijci ... Težki nasprotniki. Treba se je dvigniti, pripraviti glavo in že na naslednji tekmi pokazati pravi obraz," je ob koncu za RTV Slovenija še dodal selektor.

