Začenjata vodilna, zvečer severnjaški derbi, Slovenci se pripravljajo na Vikinge

Četrti dan svetovnega prvenstva bodo vodilni v slovenski skupini Kanadčani ob 15.20 palice prekrižali s Slovaki in poskušali ostati stoodstotni. Istočasno se bodo v Tampereju vodilni Američani zoperstavili Nemcem, ki so prvi tekmi izgubili le z zadetkom razlike. Zvečer se na Finskem obeta derbi sosed gostiteljice in branilke naslova Finske in Švedske, v Rigi pa si bosta nasproti stali Češka in Latvija. Slovenci imajo dan tekmovalnega premora, v torek ob 15.20 pa se bodo pomerili z Norvežani.

Ponedeljkov spored na svetovnem prvenstvu bodo v Rigi ob 15.20 odprli svetovni podprvaki Kanadčani, ki so v nedeljo do druge zmage prvenstva prišli na tekmi proti Slovencem, ki so se hokejski velesili dobro zoperstavili in ji na koncu priznali premoč z 2:5. Severnoameričani so pred tem s 6:0 odpravili še gostiteljico Latvijo in so pri maksimalnem izkupičku točk. Tretjo zmago bodo iskali proti Slovakom. Ti so prvenstvo začeli s tesnim porazom proti Čehom (2:3), v nedeljo pa za prvo zmago tesno premagali (2:1) Latvijo.

Istočasno se bodo v Tampereju pomerili Američani, ki so po dveh srečanjih pri dveh zmagah, in Nemci, ki še nimajo točke. Hokejisti ZDA so s 4:1 premagali branilce naslova Fince, nato pa s 7:1 še povratnike med elito Madžare. Nemci so uvodni zahtevni preizkušnji končali z minimalnima porazoma, z 0:1 proti Švedski in 3:4 proti Finski.

Zvečer se bodo v Tampereju v severnjaškem derbiju pomerili Finci in Švedi. Foto: Guliverimage

Zvečer bo vroče na sosedskem obračunu v Tampereju, kjer bodo neprepričljivi domačini gostili Švede. Finci imajo po porazu z ZDA in tesni zmagi nad Nemci tri točke, tri krone so pri maksimalnih šestih – ob tesni zmagi nad Nemčijo so s petardo (5:0) opravili še z Avstrijci.

V Rigi se bodo ob 19.20 pomerili še Čehi in Latvijci. Reprezentanci sta na različnih točkovnih bregovih. Čehi so pri dveh zmagah in šestih točkah – premagali so Slovake in Kazahstance –, gostitelji pa na računu še nimajo točke – visoko so izgubili s Kanado in tesno s Slovaško.

Slovenci znova v akciji v torek popoldan Slovenci imajo po dveh zahtevnih tekmah tekmovanja prost dan, v torek ob 15.20 se bodo pomerili z Norvežani. Foto: Guliverimage Slovenci so prvenstvo odprli z dvema izjemno zahtevnima tekmama, najprej so z 0:7 izgubili s Švico, na nedeljski tekmi pa se dve tretjini dobro borili s Kanadčani, ki so na koncu slavili z 2:5. Danes imajo tekmovanja prost dan, v torek ob 15.20 pa bodo prve točke prvenstva iskali proti Norvežanom. Ti za Slovence sicer veljajo kot neugodni tekmeci, a na papirju gre za tekmeca, proti kateremu je lažje tlakovati pot do točk kot proti uvodnima dvema reprezentancama.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni stopnjo nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala stopnjo nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.