Slovenci povedli proti Kanadi, na koncu pa zmaga 27-kratnih svetovnih prvakov

Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi svetovnega prvenstva z 2:5 izgubila s favoritinjo za naslov svetovnega prvaka Kanado. Oba zadetka Slovencev, ki so v četrti minuti celo povedli, v drugi tretjini pa močno trpeli, je prispeval debitant med elito Jan Drozg, ki so ga izbrali za igralca tekme, Luka Gračnar je zaustavil 46 strelov. Na drugi zgodnjepopoldanski nedeljski tekmi so Američani s 7:1 premagali Madžare. Popoldan tekmi Švica - Norveška in Francija - Danska, zvečer Češka - Kazahstan in Švedska - Avstrija.

Svetovno prvenstvo, Riga, Tampere Nedelja, 14. maj

Slovenija : Kanada 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

1:0 Drozg (Jeglič, Verlič, 4., PP1), 1:1 Carcone (Weegar, McBain, 22.), 1:2 Joseph (Toffoli, Fantilli, 28.), 1:3 Lucic (Glass, Weegar, 39., PP1), 1:4 Weegar (Toffoli, Middleton, 54.), 1:5 McBain (Carcone, Neighbours, 55.), 2:5 Drozg (Ograjenšek, 56.)



Postava Slovenije: Gračnar, Krošelj, Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Čepon, Sabolič, Tičar, Kuralt, Štebih, Mašič, Drozg, Simšič, Ograjenšek; Zajc, Crnović, Pance, Čimžar, Tomaževič. Selektor: Matjaž Kopitar.

Postava Kanade: Levi, Hofer; Middleton, Weegar, Lucic, Veleno, Blais; Bear, Barron, Fantilli, McBain, Carcone; Joseph, Myers, Quinn, Laughton, Toffoli; Hunt, Neighbours, Krebs, Glass, Crouse. Selektor: Andre Tourigny.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 3. dan Nedelja, 14. maj Lestvica:

Slovenske hokejiste je dan po uvodnem porazu s Švico (0:7) na svetovnem prvenstvu pričakala še ena favorizirana reprezentanca, 27-kratna svetovna prvakinja Kanada. Z NHL-ovci napolnjen tekmec se je v četrti minuti sicer znašel v zaostanku, a na koncu upravičil vlogo favorita.

Luka Gračnar je imel veliko dela, zaustavil je 46 strelov, predvsem v drugi tretjini je bil na hudi preizkušnji. Foto: Reuters Med slovenskima vratnicama je stal Luka Gračnar, njegova menjava je bil Gašper Krošelj, drugih sprememb v slovenski postavi ni bilo. Slovenci so prvo tretjino odigrali odlično, v četrti minuti se jim je ponudila igra z igralcem več, ki jim proti Švici ni stekla, tokrat pač. Miha Verlič je streljal, Devon Levi je plošček odbil, a le do Žige Jegliča, ki je podal pred gol, kjer se je med dvema Kanadčanoma dobro znašel debitant na prvenstvih elite Jan Drozg. Lepo priložnost za 2:0 je imel Robert Sabolič, Leviju je plošček ušel med nogama, a so ga Kanadčani uspeli zaustaviti. Risi so se še naprej samozavestno zoperstavljali tekmecu, ki si je priigral nekaj priložnosti, a je bil Gračnar na mestu.

Nato pa težka druga tretjina varovancev Matjaža Kopitarja, Kanadčani so stopili na plin (razmerje v strelih v drugi tretjini 24:2) in Slovence stisnili pred gol. Gračnarja je v 22. minuti za izenačenje premagal Michael Carcone. Slovenci so trpeli, 29-letni vratar je bil na hudi preizkušnji, v 28. minuti se je najprej izkazal z izjemno obrambo, nato pa ga je s strelom z modre črte za vodstvo z 2:1 premagal Pierre-Olivier Joseph, ob koncu tretjine so Kanadčani izkoristili slovensko kazen, veteran Milan Lucic je postavil rezultat prvih 40 minut 3:1. V zadnji tretjini so Slovenci znova zaigrali bolje, Nik Simšič je prišel do lepe priložnosti, a se rezultat ni spremenil. Nato pa dva hitra gola Kanadčanov, ki so jim šle sodniške odločitve bolj na roko, in vodstvo s 5:1. V 56. minuti je Drozg izkoristil napako kanadske obrambe, zadel še drugič in postavil končnih 2:5.

V torek nad Vikinge

Slovence po tekmi s Kanado čaka dan premora, v torek ob 15.20 pa nova tekma, ko se bodo zoperstavili Norveški, proti kateri bi risi na papirju lažje iskali pot do prepotrebnih točk v boju za obstanek. Vikingi so prvenstvo odprli s porazom po kazenskih strelih proti Kazahstanu.

Američani ugnali povratnike Američani so po Fincih pričakovano premagali tudi Madžare. Foto: Guliverimage

Prvo tekmo dneva na Finskem so odigrali Američani in povratniki med elito, Madžari, ZDA je pričakovano prišla do visoke zmage s 7:1.

Popoldan bodo Švicarji drugo zmago iskali proti Norvežanom, ki so se opekli s Kazahstanom, v Tampereju pa se bosta za drugo zmago pomerili Francija in Danska.

Zvečer sledita tekmi med Češko in Kazahstanom ter Švedsko in Avstrijo.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni v nižji rang

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Še več, najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala rang nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto njiju zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

Švica : Slovenija 7:0 (2:0, 1:0, 4:0) Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1 ura

