Švicarji napolnili slovensko mrežo

Slovenija je danes v Rigi na elitnem SP nastopila prvič po šestletnem premoru, saj je nazadnje v tej konkurenci igrala v Parizu 2017.

V uvodu so bili Švicarji prepričljivo boljši, predvsem pa so dobro izkoriščali igro z igralcem več, v tem elementu so dosegli štiri gole. Slovenija si ni pripravila veliko priložnosti, nazadnje pa tudi ostala brez prvega zadetka na tem SP.

Prvih 13 minut na letošnjem SP je bilo za izbrance Matjaža Kopitarja dobrih. Niso delali napak, solidno so se upirali favoriziranim tekmecem in jim niso dovolili, da bi jim vsilili svojo igro.

A nato so že ob prvi slovenski kazni Švicarji prednost izkoristili, potrebovali so le enajst sekund, da so "power play" spremenili v vodilni zadetek. Ta je spodrezal Slovence, ki so takoj nato ob igri 5-5 dobili še en gol.

Začetek druge tretjine je bil za Slovence sicer spodbuden; Jan Urbas in Jan Drozg sta imela polpriložnosti pred vrati Leonarda Genonija, na drugi strani pa je slovenski vratar Gašper Krošelj ubranil nevaren poskus po protinapadu Calvina Thurkaufa.

Toda tudi v tej tretjini Slovenci niso zdržali brez prejetega zadetka ob igralcu manj in Švica je po drugem odmoru vodila s 3:0. Pred tem so imeli Slovenci tudi sami prvič prednost 5-4 (skupno sicer le dve na tekmi), a se je končalo brez nevarnega poskusa.

Zadnja tretjina se je začela podobno kot današnja celotna tekma: z novo kaznijo na slovenski strani in še enim zadetkom na švicarski, potem ko je Krošelj plošček po prvem poskusu še odbil, a je bil na drugi strani povsem sam Denis Malgin.

Zgodba se je ponovila le dve minuti pozneje. Švicarji so imeli četrtič na tekmi igralca več in tudi četrtič so jo izkoristili, strelec pa je bil Thurkauf. Švicarji so neusmiljeno izkoriščali napake v slovenski obrambi, v 51. minuti so sicer Slovenci prvič na dvoboju "preživeli" ob igri z igralcem manj brez prejetega gola, a so ga nato dobili le deset sekund po koncu kazni Tadeja Čimžarja.

Ob visokem zaostanku so slovenski hokejisti skušali priti vsaj do častnega zadetka, polpriložnosti sta imela še Ken Ograjenšek in Urbas. Zadnjo besedo so imeli spet Švicarji, ki so sedmi gol po novem izgubljenem ploščku Slovenije v obrambni tretjini dosegli v 58. minuti.

V zgoščenem sporedu SP ne Slovenci bodo imeli veliko počitka, saj jih nova tekma čaka že v nedeljo, spet v dopoldanskem terminu. Po Kanadi bodo imeli dan premora, v torek pa jih čaka obračun z Norvežani.