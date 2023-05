"Švica je ekipa, ki bo šla verjetno na tem prvenstvu zelo daleč. Kljub temu se ne bi preveč oziral nanjo, znamo pa mi odigrati precej bolje. Bilo je pa težko. To povsem razumem, fantje so si želeli, so se trudili, a napake se zgodijo. Naredili smo preveč individualnih napak, sploh zadnja tretjina ni bila v redu. Ne smemo pa v ekipo zdaj vnesti kakšnega malodušja," je po uvodnem porazu Slovencev na svetovnem prvenstvu, z 0:7 so izgubili s Švicarji , v izjavi za nacionalno televizijo dejal selektor risov Matjaž Kopitar. Njegove varovance že v nedeljo ob 11.20 čaka zahtevna tekma proti Kanadi.

Slovenska hokejska reprezentanca je še tretjič na svetovnih prvenstvih elitne divizije palice prekrižala s favorizirano Švico in še tretjič izgubila. Švicarji so s pridom izkoriščali igralca več – štirikrat so Gašperja Krošlja premagali ob številčni prednosti in enkrat nekaj sekund po izteku power-playa – in pa, predvsem v slabši zadnji tretjini, slovenske napake ter zmagali s 7:0.

"Zadetke smo več ali manj dobili v igri pet na štiri, a moramo priznati, da je Švica res kakovosten nasprotnik, da gre za ekipo, ki bo šla verjetno na tem prvenstvu zelo daleč. Kljub temu se ne bi preveč oziral nanje, znamo pa mi odigrati precej bolje. Če se želimo na kakšni tekmi veseliti, bomo morali odigrati bolje. Bilo je pa težko. To povsem razumem, fantje so si želeli, se trudili, a napake se zgodijo. Danes smo naredili preveč individualnih napak, sploh zadnja tretjina ni bila v redu. To sem fantom tudi povedal, na tak način se tekme ne končuje. Kar me hrabri, je prvih 11 minut druge tretjine, ki je bilo spodobnih, ko smo igrali bolje, je pa res, znova ponavljam, da so Švicarji močni in hitri, tako da smo se mučili," je po porazu za nacionalno televizijo dejal selektor Matjaž Kopitar.

"Če bi bili malo bolj zbrani v obrambni tretjini, bi bil poraz lahko nižji"

"Rezultatsko res kar visok poraz, delali smo preveč napak, preveč smo igrali z igralcem manj. Če bi bili malo bolj zbrani v obrambni tretjini, bi bil lahko poraz nižji, a je, kar je. Vedeli smo, da so Švicarji visoko kakovosten nasprotnik, ki je kaznoval naše napake. Zdaj se moramo čim prej pobrati po takem porazu," pa je po uvodni tekmi prvenstva v izjavi za nacionalno televizijo razmišljal napadalec Anže Kuralt.

"Dogovorili smo se, da se ne bomo prepustili malodušju, ampak se bomo bojevali do konca"

Slovenci prav veliko časa za regeneracijo ne bodo imeli, že v nedeljo ob 11.20 (12.20 po lokalnem času) jih čaka nova zahtevna naloga. V Rigi bodo palice prekrižali s hokejisti iz zibelke hokeja, aktualnimi svetovnimi podprvaki Kanadčani. Ti so na uvodni tekmi s 6:0 odpravili Latvijce.

"Jutri je nov dan, še en zahteven tekmec, ki pa morda ni toliko discipliniran kot Švicarji, a znova bo težko. Fantom sem v slačilnici povedal, da je ena tekma mimo, da jih imamo še šest in da ne smemo zdaj v ekipo vnesti kakšnega malodušja, slabega vzdušja. Že prej smo se dogovorili, da se ne bomo prepustili malodušju, da se bomo bojevali do konca," je v pogovoru za RTV še dodal selektor.

Risi igrajo za Aleša Kranjca:

Pri Hokejski zvezi Slovenije so objavili fotografijo iz slačilnice, na kateri so slovenski hokejisti, za njimi pa dres nekdanjega dolgoletnega reprezentanta Aleša Kranjca, ki bije najtežjo bitko življenja z neusmiljeno boleznijo − okvaro živčnega sistema oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Risi v Rigi tako igrajo tudi z mislijo na Gringa.