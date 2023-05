Branilci naslova začenjajo proti Američanom, v Rigi popoldanski sosedski obračun

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rigi in v Tampereju se začenja 86. svetovno prvenstvo v hokeju, na katerem sodeluje 16 reprezentanc, tudi slovenska, ki bo prvič na delu v soboto ob 11.20, ko ji bo nasproti stala Švica. Že uvod v prvenstvo ponuja poslastici, ob 15.20 se bodo branilci naslova Finci pomerili z Američani, ob isti uri pa bo v Rigi bitka med Češko in Slovaško. Ob 19.20 sledita dvoboja Latvija - Kanada in Švedska - Nemčija.