Vratarji

Gašper Krošelj Foto: Vid Ponikvar

Med trojico vratarjev sta tako Gašper Krošelj kot Luka Gračnar že branila na svetovnem prvenstvu elitne divizije, medtem ko je Žan Us sploh prvič del vratarske ekipe svetovnega prvenstva.

Branilci

Blaž Gregorc ima med branilci največ izkušenj s svetovnimi prvenstvi. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Največ reprezentančnih izkušenj s prvenstvi med branilsko vrsto ima Blaž Gregorc, za katerega bo to 11. svetovno prvenstvo, peto v elitni skupini. Najstarejši med risi, 38-letni Žiga Pavlin, sodeluje na devetem prvenstvu.

Na drugi strani bosta 20-letni Bine Mašič in 27-letni Kristjan Čepon debitirala na svetovnih prvenstvih, za Aljošo Crnovića bo to drugo prvenstvo, prvo med hokejsko smetano, tudi Aleksandar Magovac bo prvič igral na tej ravni.

Napadalci

"Nemški napad" Miha Verlič, Jan Urbas, Žiga Jeglič se dobro pozna že iz klubske sezone. Foto: Domen Jančič

Rekorder letošnje odprave po svetovnih prvenstvih in nastopih za reprezentance je Žiga Pance, ki je odpotoval na 13. prvenstvo, peto elite. Ko so Slovenci zadnjič sodelovali med elito, leta 2017 v Parizu, se je dan pred prvo tekmo poškodoval in soigralce spremljal kot gledalec. Za Roka Tičarja bo to 11. prvenstvo, za Roberta Saboliča deseto, kapetana Jana Urbasa in Žigo Jegliča deveto, Miho Verliča osmo ... Debitant na prvenstvih je Nik Simšič. Skoraj polovica napadalcev bo prvič igrala med elito, ob Simšiču še Tadej Čimžar, Jan Drozg, Luka Maver, Blaž Tomaževič in Miha Zajc.

Strokovni štab

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

