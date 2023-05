"Nikakor ne bomo vstopili z mislijo 'kar bo, pa bo'"

Le še en dan je ostal do začetka svetovnega hokejskega prvenstva elitne divizije, ki ga bosta med 12. in 28. majem gostila Tampere in Riga. Slovenska reprezentanca bo med elito prvič nastopila po šestih letih, igrala bo v Latviji, kjer je cilj zasedbe Matjaža Kopitarja obstanek v najvišjem reprezentančnem hokejskem razredu.

Naloga bo vse prej kot lahka, Slovenci se bodo zadnjemu mestu, ki pomeni nazadovanje v nižji rang tekmovanja, poskušali izogniti v družbi Švice, Kanade, Češke, Slovaške, Latvije, Norveške in Kazahstana. Nobeden od hokejistov, ki bodo sodelovali v tej baltski državi, še ni obstal med elito, Slovencem je to sicer uspelo dvakrat, v letih 2002 in 2005.

"Zagotovo je želja ogromna. Veliko fantov nas je podobnega letnika in smo že dolgo časa zraven, a nam za zdaj še ni uspelo obstati, tako da je želja res velika. Letos so bile priprave zastavljene malo drugače, verjamem, da bi nam tudi to lahko pomagalo na svetovnem prvenstvu," pravi kapetan Jan Urbas.

Uvrstitev reprezentanc, ki bodo igrale v Rigi, na svetovni lestvici: 2. Kanada, 6. Češka, 7. Švica, 8. Slovaška, 11. Latvija, 12. Norveška, 16. Kazahstan, 19. Slovenija

"Veliko fantov nas je podobnega letnika in smo že dolgo časa zraven, a nam za zdaj še ni uspelo obstati, tako da je želja res velika," pravi Jan Urbas, ki mu je pripadla vloga kapetana. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Brez dodatnega bremena

Večji del slovenske reprezentance je uradne treninge začel 3. aprila, nekateri so po koncih klubskih sezon priprave začeli že prej, odigrali so deset pripravljalnih tekem, Hokejska zveza Slovenije je razširila strokovni štab, kupila opremo za računalniško obdelavo igre posameznika in ekipe. Sekretar HZS Dejan Kontrec je vložek celotne akcije, takšnih priprav sam kot nekdanji hokejist ne pomni, ocenil na nekaj manj kot pol milijona evrov, vse z namenom, da tej generaciji uspe.

"Zagotovo je plus, ker so toliko vložili, z vsemi vložki so nam pomagali, tako da lahko rečem, da so bile priprave na res zelo visoki ravni. Upam, da nam bo vse to pomagalo na prvenstvu. Nam pa vse to ne nalaga dodatnega pritiska. Jasno je, da želimo obstati, nikakor v prvenstvo ne vstopamo z mislijo 'kar bo, pa bo'. Mislim, da smo v pripravah iz tekme v tekmo igrali bolje, zagotovo so še stvari, ki jih želimo še nekoliko izboljšati, pri teh smo se največ pogovarjali o hitrejšem prehodu," je še pred odhodom na Dansko, kjer so Slovenci v torek s 3:1 premagali Skandinavce, razmišljal Cerkničan.

O tem, da je treba vsako tekmo vzeti resno:

Vsi v istem kotlu

Urbasa s soigralci v Rigi čaka sedem tekem v desetih dneh. Vse bodo zahtevne, že prva pa prinašata tekmeca iz zgornje polovice lestvice, v soboto Švico, v nedeljo pa bodo igrali z drugo reprezentanco sveta Kanado.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Nikoli ne moreš vedeti, kaj je dobro, kaj ni. Včasih je dobro začeti proti takim nasprotnikom, spet drugič morda ne, napovedovanje, kaj je bolje, je lahko dvorezen meč. Je pa tako, da vse reprezentance čaka veliko tekem, vsi smo v istem kotlu. Za nas bodo vse tekme težke, glede na reprezentance, s katerimi igramo. Zavedamo se, da bomo potrebovali dobro obrambo, da bodo naši tekmeci hitro izkoriščali napake. Treba si bo med seboj pomagati, napadalci obrambi, vratarju ... Pomembna bo igra z igralcem več in manj, za drugo upamo, da je bo čim manj. V vsako tekmo moraš iti vedno, kot je treba, stoodstotno pripravljen, ne glede na to, ali ti nasproti stoji Romunija ali Kanada. Če ne greš na vsako tekmo s takim pristopom, če si rečeš, na tej tekmi pa ne bom igral na vso moč, je lahko veliko minusov. Ob rezultatskem minusu se lahko še hitreje zgodijo poškodbe, ker glava ni pri stvari."

Pogled proti vsem nižje uvrščenim

Slovenci so v svoji skupini na 19. mestu najnižje uvrščena reprezentanca, Kazahstan, proti kateremu bodo zadnji dan iskali pomembno zmago, je 16. A nikakor ne gre računati zgolj na morebitne točke zadnjega tekmovalnega dne.

"Zagotovo. Preračunavanje ne pelje nikamor. Če gledaš samo na to, da bo zmaga na zadnji tekmi dovolj, se lahko opečeš. Zagotovo bomo svoje priložnosti iskali proti vsem nižje uvrščenim reprezentancam, smo pa v preteklosti tudi proti večjim osvojili kakšno točko. To se lahko zgodi tudi letos. Oni nas bodo morda malo podcenjevali, plošček se morda malo v našo smer odbije, pade hiter gol, dva in tekma se razvije v drugo smer. Vemo pa, da proti velikim potrebuješ tudi nekaj sreče. Upam, da bo tukaj pomagal ekipni duh. Mi bomo šli tekmo po tekmo, iz vsake poskušali potegniti, kar se bo dalo. Za kaj bo to dovolj, bomo pa videli na koncu," je sklenil Urbas.

Slovenci bodo prvo tekmo odigrali v soboto ob 11.20 proti Švici. Proti Švicarjem so odprli tudi zadnje prvenstvo elite, na katerem so sodelovali. Foto: Guliverimage

Prvo tekmo bodo Slovenci odigrali v soboto ob 12.20 po lokalnem času (11.20 po slovenskem), ko jim bo nasproti tako kot na zadnjem prvenstvu elite 2017 stala Švica. Takrat so Švicarji po 18 minutah vodili 4:0, a je risom uspelo izenačiti in izsiliti podaljšek ter kazenske strele, po katerih so zmagali Švicarji.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

Slovenska reprezentanca za svetovno prvenstvo: Vratarji (3): Luka Gračnar, Gašper Krošelj in Žan Us,

Branilci (8): Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik in Miha Štebih

Napadalci (14): Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Rok Tičar, Blaž Tomaževič, Jan Urbas, Miha Verlič in Miha Zajc.

