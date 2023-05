Risi dobili še kapetana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob določitvi končnega seznama potnikov na svetovno prvenstvo je selektor slovenske članske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar risom v garderobi tudi uradno oznanil, kdo bo kapetan moštva na prvenstvu v Latviji in na Finskem.

Presenečenja ni bilo, črko "C" bo na reprezentančnem dresu nosil 34-letni Cerkničan Jan Urbas. Ta napadalec je v svoji karieri zbral že 125 nastopov za člansko reprezentanco, za katero je dal 52 golov in prispeval 56 podaj. Nastopil je na osmih svetovnih prvenstvih, na katerih je odigral 43 tekem, dal 17 golov in 22 podaj.

Rise pred začetkom prvenstva v Rigi čaka le še ena pripravljalna tekma, 9. maja se bodo v Köbenhavnu pomerili z izbrano vrsto Danske. V soboto, 13. maja, Slovence že čaka prva tekma svetovnega prvenstva. V skupini B se bodo najprej pomerili s Švico, nato še s Kanado, Norveško, Češko, Latvijo, Slovaško in Kazahstanom.

Glavni cilj risov je obstanek med elito.

Slovenska reprezentanca za SP 2023: Vratarji (3): Luka Gračnar, Gašper Krošelj in Žan Us, Branilci (8): Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik in Miha Štebih Napadalci (14): Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Rok Tičar, Blaž Tomaževič, Jan Urbas "C", Miha Verlič in Miha Zajc.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

