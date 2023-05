Poljaki že med elito, za drugo vstopnico Britanci in Italijani

Poljaki so danes na svoji zadnji tekmi turnirja v Nottinghamu s 6:2 premagali Romunijo in si s 13 točkami že zagotovili napredovanje v elitni razred svetovnega hokeja. Slabši kot drugi namreč ne morejo biti več. Poljski hokejisti so dosegli štiri zmage in doživeli le en poraz. Premoč so priznali le gostiteljem Britancem, in še to šele po podaljšku s 4:5.

Britanci poraza še ne poznajo, danes pa se bodo na odločilni tekmi spopadli z Italijani, ki so v Nottinghamu enkrat klonili proti Poljakom. Po večernem derbiju bo znan še drugi potnik med elito. Najboljši reprezentanci s tega prvenstva bosta naslednje leto igrali na svetovnem prvenstvu elite na Češkem, prostor zanju pa bosta sprostili dve najslabši reprezentanci z letošnjega svetovnega prvenstva na Finskem in v Latviji, kjer bo nastopila tudi slovenska reprezentanca.

Poland wins their last game of the tournament! One step closer to promotion!

Game Story:https://t.co/aKKL6qM7wJ#IIHFWorlds Div 1A @PZHL pic.twitter.com/hPwmvuGg3c — IIHF (@IIHFHockey) May 5, 2023

Najslabša izbrana vrsta na turnirju v Nottinghamu pa bo izpadla v skupino B divizije I. Za zdaj najslabše kaže Litvi, ki pa se lahko z zadnjega mesta odlepi z zmago nad Korejo.

Iz skupine B so sicer že napredovali Japonci, zmagovalci nedavnega turnirja v Talinu v Estoniji. Tam pa so bili najslabši Srbi, ki so tako nazadovali v divizijo II. Iz te se v razred višje selijo Španci, zmagovalci nedavnega SP divizije II, skupine A v Madridu. Na tem so bili najslabši Islandci, ki so nazadovali v skupino B divizije II, iz te pa so napredovali hokejisti Združenih arabskih emiratov. Ti so brez poraza osvojili turnir v Istanbulu, kjer so se spopadli z gostitelji Turki, Belgijci, Bolgari, Novozelandci in Mehičani. Zadnji bodo naslednje leto člani divizije III, v divizijo II pa so napredovali Tajvanci.

Preberite še: