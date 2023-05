Slovenska hokejska reprezentanca je še drugič v dobrem dnevu palice prekrižala z Madžari in v Budimpešti še drugič zmagala. Tokrat je odpor vzhodnih sosedov strla v zadnjih treh minutah, ko sta za zmago s 4:2 zadela Tadej Čimžar in Blaž Gregorc. To je bila predzadnja pripravljalna tekma Slovencev za svetovno prvenstvo, prihodnji torek jih čaka še preizkus z Danci, prvenstvo pa bodo v soboto, 13. maja, odprli s tekmo proti Švici. Matjaž Kopitar je po tekmi določil seznam 25-erice za zadnjo pripravljalno tekmo z Dansko (9. maj), ki je "načeloma tudi seznam risov, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu".

Pripravljalna tekma, Budimpešta Četrtek, 4. maj

Madžarska : Slovenija 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Strelci: 1:0 Vincze (Sofron, Hari, 9., PP1), 1:1 Tomaževič (Simšič, Podlipnik, 10.), 1:2 Drozg (Jeglič, Verlič, 18., PP1), 2:2 Gallo (35.), 2:3 Čimžar (58.), 2:4 Gregorc (59., EN)

Streli na gol: Madžarska 32 (9, 18, 5), Slovenija 35 (15, 9, 11)

Kazenske minute: Madžarska 10 (6, 4, 0), Slovenija 12 (6, 4, 2)



Postava Slovenije: Krošelj, Us; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Crnović, Podlipnik, Drozg, Simšič, Tomaževič; Čepon, Mašič, Čimžar, Pance, Zajc; Stojan, Beričič, Koblar, Maver. Selektor: Matjaž Kopitar

Postava Madžarske: Rajna, Balizs; Fejes, Stipsicz, Gallo, Hari, Sebok; Hadobas, Szabo, Bartalis, Erdely, Sofron; Horvath, Kiss, Nagy, Papp, Terbocs; Garat, Pozsgai, Csanyi, Nagy, Vincze. Selektor: Kevin Constantine

Slovenska hokejska reprezentanca, ki se že dober mesec pripravlja na reprezentančni vrhunec sezone − svetovno prvenstvo elitne skupine (med 12. in 28. majem ga bosta gostila Riga in Tampere), je v Budimpešti odigrala predzadnje pripravljalno srečanje.

Selektor Matjaž Kopitar je včeraj privoščil počitek nekaterim nosilcem igre, tudi danes pa v boj ni poslal najmočnejše zasedbe. V primerjavi s sredo, ko so od nosilcev igre tekmo s tribun spremljali Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič, Blaž Gregorc, so ti igrali, med gledalci pa so tokrat med drugimi bili Rok Tičar, Robert Sabolič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek. Tudi Madžari včeraj niso igrali v najmočnejši zasedbi.

Med slovenskima vratnicama je tokrat stal Gašper Krošelj, njegova menjava pa je bil Žan Us. Gostitelji so v 8. minuti izkoristili prvo številčno prednost (na kazenski klopi je sedel Jan Drozg), Peter Vincze je zadel za 1:0. A Slovenci so hitro odgovorili, minuto pozneje je izenačil Blaž Tomaževič. Madžari so imeli po izenačenju nov power-play, dvominutno kazen si je prislužil Nik Simšič, a je niso izkoristili. Sledile so tri kazni na domači strani, Slovenci so tik pred iztekom zadnje zadeli, Mikloša Rajno je premagal Drozg.

Tadej Čimžar se je podpisal pod gol za vodstvo s 3:2. Foto: Grega Valančič/Sportida V zadnji minuti uvodne tretjine je moral na kazensko klop Tadej Čimžar, a se rezultat do prvega odmora ni več spremenil, Slovenci so vodili za gol. Madžari so v 35. minuti izenačili (2:2), Krošlja je premagal Vilmos Gallo.

Rezultat je vztrajal vse do 58. minute, ko je Tadej Čimžar zadel za novo slovensko vodstvo. Madžari so ob koncu izenačenje lovili brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim ni uspelo. Gregorc je plošček poslal v nebranjen gol in postavil končnih 4:2 za Slovenijo.

Slovenska ekipa za Dansko in SP: Matjaž Kopitar je izbral 25-erico za zadnjo pripravljalno tekmo in prvenstvo. Foto: Grega Valančič/Sportida Iz Hokejske zveze Slovenije so po zmagi sporočili, da je selektor Matjaž Kopitar po predzadnji pripravljalni tekmi določil seznam slovenske izbrane vrste za zadnjo pripravljalno tekmo prihodnji torek proti Danski (9. maj). Slednji je načeloma tudi seznam risov, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu. Kopitar je moral seznam z 28 skrčiti na 25, kot zadnji so odpadli Nejc Stojan, Miha Beričič in Gregor Koblar. Vratarji (3): Luka Gračnar, Gašper Krošelj in Žan Us,

Branilci (8): Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik in Miha Štebih

Napadalci (14): Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Rok Tičar, Blaž Tomaževič, Jan Urbas, Miha Verlič in Miha Zajc.

V torek še z Danci, prihodnjo soboto začetek SP proti Švicarjem

Slovenci bodo v nedeljo poleteli na Dansko. Tam jih v torek čaka še zadnje pripravljalno srečanje pred prvenstvom, z Danci se bodo pomerili v Köbenhavnu.

Slovenci bodo zadnjo pripravljalno tekmo odigrali v torek v Köbenhavnu, kjer se bodo pomerili z Danci. Foto: Guliverimage

Risi, ki jim na prvenstvu ne bo pomagal Anže Kopitar, bodo igrali v skupini B v Rigi, nasproti jim bodo stale reprezentance Kanade, Češke, Švice, Slovaške, Latvije, Norveške in Kazahstana.

Cilj Kopitarjeve čete je obstanek v elitnem razredu svetovnega hokeja, kar je Slovencem do zdaj uspelo le dvakrat, zadnjič leta 2005.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

