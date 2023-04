Slovenska hokejska reprezentanca je v manj kot 24 urah odigrala še drugo pripravljalno tekmo z Italijo za majsko svetovno prvenstvo elitne divizije in še drugič zmagala. Po četrtkovi zmagi (4:2) so tokrat Slovenci na Bledu slavili s 4:1 (2:0, 0:0, 2:1). Vse gole so dosegli ob številčni prednosti na ledu. Prvič v teh pripravah so za reprezentanco zaigrali Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič.

Pripravljalna tekma, Bled Petek, 21. april

Slovenija : Italija 4:1 (2:0, 0:0, 1:1) 1:0 Urbas (Jeglič, Gregorc, 6., PP2), 2:0 Jeglič (Ograjenšek, Gregorc, 12., PP1), 2:1 Zanetti (Hannoun, Salinitri, 48.), 3:1 Jeglič (Urbas, Gregorc, 51., PP1), Čimžar (Simšič, Tomaževič, 60., PP1)

Selekcija Matjaža Kopitarja je v pripravah na SP elitne divizije, ki bo od 12. do 28. maja potekalo na Finskem in v Latviji, odigrala svojo peto od desetih prijateljskih tekem.

V Beljaku je najprej s 5:3 premagala izbrano vrsto Avstrije, ki bo prav tako nastopila na prvenstvu elite, nato se je v Mariboru dvakrat pomerila s Poljsko, prvo tekmo po kazenskih strelih je dobila (3:2), drugo pa izgubila (3:4), v četrtek pa je na Bledu s 4:2 premagala Italijo, od katere je bila danes boljša se s 4:1. Tako Poljska kot Italija bosta njuno prvenstvo, divizije I-A, začeli čez dober teden dni.

Prvič v teh pripravah so igrali Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Prvič na letošnjih pripravah je igral "nemški trio" Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič. Med gledalci so bili tokrat med drugim Rok Tičar, Anže Kuralt, Robert Sabolič, Jan Drozg.

Slovenci so tokrat s pridom izkoriščali igralca več, povedli so v 6. minuti, ko so hitro izkoristili dva igralca več na ledu. Po kombiniranju Jegliča in Blaža Gregorca je zadel kapetan Urbas. Uspešni so bili tudi pri naslednji številčni prednosti, v 12. minuti je z bližine zadel Jeglič in postavil izid prve tretjine. V tej so prevladovali Slovenci, Italijani so imeli še najlepšo priložnost ob koncu tretjine, a se Luka Gračnar ni dal premagati. Druga tretjina je minila brez golov, v zadnji tretjini pa so Italijani sprva zmanjšali zaostanek, ko je v 48. minuti ob izteku "power playa" zadel Marco Zanetti. Z igralcem več pa so bili Slovenci znova uspešni v 51. minuti, spet je zadel igralec tekme Jeglič, podala sta Urbas in Gregorc. Tudi četrti gol na tekmi so domači dosegli ob številčni premoči na ledu. V 60. minuti je končnih 4:1 postavil Tadej Čimžar.

Kopitar: Ogromno dobrih stvari je bilo

"Vsi goli so padli na power-play, oni so ga dali ob našem izteku. Ogromno dobrih stvari je bilo. Glede na včerajšnjo tekmo smo nekatere stvari danes predelali na sestanku, prek analize. Obrambna tretjina je bila bistveno boljša kot včeraj. Vse je bilo nekako zelo v redu, izjema je zaključek. Ogromno priložnost smo imeli, res, da je njihov vratar perspektiven, kakovosten, ampak zaključevati moramo boljše, dosegati gole, tekmo rešiti prej kot pa v zadnjih minutah," je po zmagi dejal selektor Matjaž Kopitar, zadovoljen tudi s prispevkom naveze Urbas-Jeglič-Verlič. "Oni so profesionalci, delajo, kot se stvari dela. Kaj veliko sploh ni za dodati." Foto: Grega Valančič/Sportida

Pomoč Alešu Kranjcu Aleš Kranjc se bori z zahrbtno boleznijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Te dni je širšo slovensko javnost šokirala novica, da nekdanji odlični hokejist Aleš Kranjc bije bitko življenja. Nekdaj nepogrešljivi steber obrambe slovenske reprezentance in dvakratni olimpijec v zadnjih letih bije boj z neusmiljeno boleznijo − okvaro živčnega sistema oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Njegova žena Andreja je sprožila akcijo zbiranja denarja za drago zdravljenje v Združenih državah Amerike. Tudi vi lahko prispevate na gofundme. Vsaka malenkost šteje.

Prihodnji teden v Pariz

Po današnji zadnji domači pripravljalni tekmi se bodo Slovenci znova zbrali v začetku prihodnjega tedna, ob koncu katerega jih čaka potovanje v Francijo, v Parizu bodo odigrali dva obračuna z galskimi petelini.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija * - slovenski čas, Riga je +1h

