Slovenci prvi sosedski test opravili zmagovito

Slovenska hokejska reprezentanca, ki ni zaigrala v popolni postavi, je na pripravljalni tekmi z Madžari v Budimpešti zmagala s 4:0. Gole so dosegli Nik Simšič, Nejc Stojan, Anže Kuralt in Jan Drozg, Luka Gračnar pa je zaustavil vseh 27 strelov domačih. Ekipi sta se danes pomerili za zaprtimi vrati, na četrtkovem drugem medsebojnem srečanju pa bodo na tribunah MVM Dome lahko tudi ljubitelji hokeja.

Pripravljalna tekma, Budimpešta Sreda, 3. maj

Madžarska : Slovenija 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Strelci: 0:1 Simšič (Maver, 25.), 0:2 Stojan (Ograjenšek, Drozg, 30.), 0:3 Kuralt (Sabolič, Tičar, 46.), 0:4 Drozg (Magovac, 58., EN)

Kazenske minute: Madžarska 6 (0, 6, 0), Slovenija 4 (0, 4, 0)

Razmerje v strelih: Madžarska 27 (10, 7, 10), Slovenija 41 (7, 16, 18)



Postava Madžarska: Balizs, Rajna; Zeteny Hadobas, Stipsicz, Hari, Sebok, Sofron; Fejes, Szabo, Bartalis, Terbocs, Natran; Horvath, Roland, Gallo, Koger, Papp; Zsombor Garat, Pozsgai, Csanyi, Christian, Vincze. Selektor: Kevin Constantine.

Postava Slovenija: Gračnar, Krošelj; Magovac, Mašič, Kuralt, Sabolič, Tičar; Podlipnik, Štebih, Drozg, Ograjenšek, Simšič; Crnović, Čepon, Beričič, Pance, Zajc; Stojan, Čimžar, Koblar, Maver. Selektor: Matjaž Kopitar.

Danes mineva mesec dni od uradnega začetka priprav slovenske hokejske reprezentance na majsko svetovno prvenstvo elite, ki ga bosta med 12. in 28. majem gostili Finska in Latvija. Slovenci so v tem času odigrali osem pripravljalnih tekem, dve sta še pred njimi.

Danes so v Budimpešti odigrali prvo od dveh pripravljalnih srečanj z Madžari, ki so se, tako kot risi, lani v Ljubljani vrnili med elito. Srečanje je potekalo v večnamenski dvorani MVM Dome, ki ob nekaterih športnih dogodkih sprejme več kot 20 tisoč gledalcev. Odprli so jo konec leta 2021. Eno prvih večjih tekmovanj, ki ga je gostila, je bilo moško evropsko rokometno prvenstvo lani januarja.

Selektor Matjaž Kopitar je napovedal, da bo spočil nekatere nosilce igre, tako da so srečanje kot gledalci danes med drugim spremljali Jan Urbas, Žiga Jeglič, Miha Verlič, Blaž Gregorc. V vratih je tokrat stal Luka Gračnar, ki je zaklenil svoja vrata, zaustavil je vseh 27 strelov tekmecev. Njegova menjava je bil Gašper Krošelj.

Anže Kuralt se je podpisal pod gol številka tri. Foto: Grega Valančič/Sportida Prva tretjina, v kateri so Slovenci sprožili sedem strelov, gostitelji pa deset, je minila brez golov. Se je pa varovancem Kopitarja odprlo v drugi, v kateri so bili nevarnejši tekmec. V 25. minuti je Nik Simšič po podaji Luke Mavra načel mrežo Benceja Balisza. Dobrih pet minut pozneje je na 2:0 zvišal Nejc Stojan. Slovenci so imeli takoj zatem igralca več, a ga niso izkoristili kot tudi ne ob koncu tretjine, ko so imeli dobri dve minuti številčno prednost. To so imeli na začetku drugega dela in vmes tudi Madžari, a Gračnarja niso uspeli premagati. Reprezentanci sta na drugi odmor odšli pri vodstvu risov 2:0. V začetku zadnje tretjine je udaril prvi napad, pod zadetek za 3:0 se je podpisal Anže Kuralt. Madžari so dobre štiri minute pred koncem iz vrat potegnili vratarja in zaigrali s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Jan Drozg je plošček poslal v prazen gol in postavil končnih 4:0.

V četrtek pred občinstvom, po drugi tekmi bo znana postava za prvenstvo Slovenci bodo obe tekmi z Madžari odigrali v MVM Dome Budimpešta (levo zgoraj). Na četrtkovi bodo tudi gledalci. Foto: Guliverimage

Gledalcev na današnjem sosedskem srečanju ni bilo, saj je tekma potekala za zaprtimi vrati. Se bosta pa izbrani vrsti drugič pomerili še v četrtek, ko si bodo obračun lahko ogledali tudi privrženci tega ekipnega športa.

Po četrtkovem srečanju bo znana slovenska postava za svetovno prvenstvo, kamor lahko potuje 25 hokejistov (22 igralcev v polju in trije vratarji), nekateri imajo namreč zadnjo priložnost, da si zagotovijo mesto v moštvu.

Še več gledalcev gre v MVM Dome pričakovati prihodnji torek, ko bodo Madžari pripravljalno tekmo igrali z enim od glavnih favoritov za zlato na majskem svetovnem prvenstvu Kanado.

Nedeljski polet na Dansko, nato v Latvijo po obstanek

Po gostovanju pri vzhodnih sosedih bodo imeli Slovenci dva dneva prosto, v nedeljo pa sledi polet na Dansko. Tam jih 9. maja čaka še zadnje pripravljalno srečanje pred prvenstvom, z Danci se bodo pomerili v Köbenhavnu.

Risi, ki jim na prvenstvu ne bo pomagal Anže Kopitar, bodo igrali v skupini B v Rigi, nasproti jim bodo stale reprezentance Kanade, Češke, Švice, Slovaške, Latvije, Norveške in Kazahstana.

Cilj Kopitarjeve čete je obstanek v elitnem razredu svetovnega hokeja, kar je Slovencem do zdaj uspelo le dvakrat, zadnjič leta 2005.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

