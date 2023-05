Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo elite odprla v soboto ob 11.20 s tekmo proti Švici. V Rigi se bo pomerila še s Kanado, Norveško, Češko, Slovaško, Latvijo in Kazahstanom. Cilj Slovencev je obstanek med elito. Izbrana vrsta Matjaža Kopitarja je v pripravah odigrala deset tekem, sedemkrat zmagala in trikrat izgubila. Kako je šlo slovenskim tekmecem?

Slovenski hokejisti so v torek odigrali zadnje pripravljalno srečanje na svetovno prvenstvo in s 3:1 premagali Dansko. Že pred tem so odkljukali devet tekem, premagali so Avstrijo, enkrat tesno premagali Poljsko in enkrat tesno izgubili proti njej, dvakrat premagali Italijo, dvakrat tesno izgubili proti Franciji ter dvakrat premagali Madžarsko.

Preden bo šlo v Rigi zares, smo pogledali, kako je šlo med pripravami slovenskim tekmecem. Toliko tekem kot Slovenci ni odigral nihče, Kanadčani, ki se bodo uigravali šele na prvenstvu, so na primer edini pripravljalni obračun odigrali v torek na Madžarskem.

Švicarji bodo v soboto prvi slovenski nasprotnik. Na zadnji pripravljalni tekmi so palice prekrižali s Čehi in tesno zmagali. Foto: Guliverimage

Švica Švica : Slovaška 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Švica : Slovaška 2:3* (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) - podaljšek

Švica : Francija 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Švica : Francija 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Latvija : Švica 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Latvija : Švica 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Švedska : Švica 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Švica : Finska 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Češka : Švica 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Kanada Madžarska : Kanada 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Norveška Norveška : Finska 1:2* (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) - podaljšek

Norveška : Finska 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Švedska : Norveška 4:3* (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) - podaljšek

Švedska : Norveška 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Danska : Norveška 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Danska : Norveška 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Norveška : Francija 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Norveška : Francija 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Češka Nemčija : Češka 2:6 (1:0, 0:2, 1:4)

Nemčija : Češka 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Češka : Slovaška 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Češka : Slovaška 3:2** (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) - kazenski streli

Avstrija : Češka 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

Češka : Avstrija 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Finska : Češka 3:2* (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) - podaljšek

Češka : Švedska 4:3 (0:1, 3:0, 1:2)

Češka : Švica 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Latvija Latija : Poljska 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Latvija : Poljska 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Latvija : Ukrajina 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Latvija : Ukrajina 1:10 (0:3, 0:5, 1:2)

Velika Britanija : Latvija 3:2* (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) - podaljšek

Velika Britanij : Latvija 3:6 (0:0, 3:3, 0:3)

Latvija : Švica 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Latvija : Švica 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Danska : Latvija 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)

Slovaška Švica : Slovaška 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Švica : Slovaška 2:3* (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) - podaljšek

Češka : Slovaška 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Češka : Slovaška 3:2* (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) - kazenski streli

Slovaška : Nemčija 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Slovaška : Nemčija 3:4* (1:0, 2:3, 0:0, 0:1) - podaljšek

Avstrija : Slovaška 6:3 (3:3, 3:0, 0:0)

Slovaška : Avstrija 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)

Kazahstan Kazahstan : Južna Koreja 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Kazahstan : Južna Koreja 8:2 (0:0, 3:1, 5:1)

Kazahstan : Rusija U25 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Kazahstan : Belorusija 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1 h

