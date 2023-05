Slovenci na generalki pred SP na kolena spravili Dance

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji pripravljalni tekmi za svetovno prvenstvo elitne divizije s 3:1 premagala Dansko in generalko za vrhunec sezone opravila zmagovito. Gašper Krošelj je prejel le en gol, Slovenci pa so s pridom izkoriščali priložnosti. Varovanci Matjaža Kopitarja bodo prvenstvo v Rigi odprli v soboto ob 11.20 proti Švici. Cilj je obstanek med elito, kar pomeni izognitev zadnjemu mestu v skupini. V tej so še Kanada, Češka, Slovaška, Latvija, Norveška in Kazahstan.

Pripravljalna tekma Torek, 9. maj, Köbenhavn

Danska : Slovenija 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

0:1 Urbas (Jeglič, 11.), 1:1 Olesen (Bau Hansen, Poulsen, 23.), 1:2 Drozg (Ograjenšek, 33.), 1:3 Čepon (Tičar, 39.) Postava Danske: Dichow, Sorensen; M. Lauridsen, Larsen, Scheel, Aagaard, N. Jensen; A. J. Jensen, Koch, Storm, Wejse, Boedker; O. Lauridsen, M. Jensen, Andersen, Fisker Molgaard, Russell; Gammelgaard, Krogsgaard, Olesen, Poulsen, Bau Hansen, Asperup. Selektor: Heinz Ehlers.

Postava Slovenije: Krošelj, Gračnar; Gregorc, Pavlin, Verlič, Jeglič, Urbas; Magovac, Čepon, Kuralt, Tičar, Sabolič; Štebih, Mašič, Drozg, Simšič, Ograjenšek; Čimžar, Pance, Tomaževič, Zajc, Maver. Selektor: Matjaž Kopitar.

Priprave slovenske hokejske reprezentance na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo elitne divizije, ki ga bodo varovanci Matjaža Kopitarja konec tedna začeli v Rigi, so praktično končane.

Slovenci so v torek odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo na svetovno prvenstvo, v Rodovreju so se udarili z na papirju najzahtevnejšim tekmecem v pripravljalnem obdobju, standardno članico elite Dansko in jo premagali s 3:1. Kopitar je med vratnici postavil Gašperja Krošlja, ki je svoje delo uspešno opravil, njegova menjava je bil Luka Gračnar. Od hokejistov, ki s na končnem seznamu, niso bili v postavi branilca Matic Podlipnik in Aljoša Crnović ter vratar Žan Us.

Slovenci so povedli v 11. minuti, po dobljenem sodniškem metu v danski tretjini je do ploščka prišel Žiga Jeglič, ga spravil do kapetana Jana Urbasa, ta pa stegnil palico in premagal 22-letnega domačega vratarja Frederika Dichowa, ki se je v pretekli sezoni dokazoval pri švedskem prvoligašu Frolunda. Kaj hitro zatem so imeli Danci igralca več, a jim slovenskega čuvaja mreže ni uspelo premagati. Ob koncu uvodne tretjine, ko je moral na kazensko klop Jeglič, so gostitelji znova igrali z igralcem več, a niso resneje ogrozili slovenskih vrat, tako da so Slovenci na prvi odmor odšli z vodstvom 1:0.

Jan Drozg je v drugi tretjini, ko so bili Slovenci na preizkušnji, zadel za 2:1. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tudi v začetku drugega dela Danci power-playa niso izkoristili, so pa v 23. minuti ob ogradi v slovenski tretjini prišli do ploščka, ga poslali pred Krošljeva vrata, pred katerimi se je v gneči in zmedi najbolje znašel Nick Olesen in izenačil. Nadaljevanje je pripadalo Skandinavcem, ki so imeli več od igre in večino časa preživeli v slovenski obrambni tretjini, Slovenci pa so s težavo prehajali na drugo stran. V 33. minuti jim je le uspelo, Ken Ograjenšek je ob ogradi za danskim golom prišel do ploščka, ga podal pred gol, kjer se je Jan Drozg otresel tekmečeve obrambe in zadel za 2:1. Ob koncu tretjine se je Anže Kuralt s tekmecem za danskim golom boril za plošček, oba sta se znašla na tleh, plošček je prišel do Roka Tičarja, ki je zaposlil osamelega Kristjana Čepona, ta pa postavil izid prvih 40 minut 3:1.

Zadnjo tretjino so bolje začeli domači, a so Slovenci vzpostavljali ravnotežje, sledilo je obdobje raztrgane igre na obeh straneh. Danci so ob koncu poskušali znižati brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se rezultat ni več spremenil. Za najboljšega igralca na slovenski strani je bil izbran branilec Aleksandar Magovac.

Slovenci so v pripravah na prvenstvo odigrali deset tekem: premagali so Avstrijo, tesno premagali in tesno izgubili s Poljsko, dvakrat premagali Italijo, dvakrat tesno izgubili s Francijo, dvakrat premagali Madžarsko in za konec premagali še Dansko, ki bo na prvenstvu igrala v Tampereju.

Slovenska reprezentanca za tekmo z Dansko in SP: Vratarji (3): Luka Gračnar, Gašper Krošelj in Žan Us,

Branilci (8): Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik in Miha Štebih

Napadalci (14): Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Rok Tičar, Blaž Tomaževič, Jan Urbas, Miha Verlič in Miha Zajc.

Sobotni začetek proti Švici

Svetovno prvenstvo bosta med 12. in 28. majem gostili Finska s Tamperejem in Latvija z Rigo. Skupinski del bo trajal do 23. maja, izločilni boji se bodo začeli 25. maja. Polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja. Naslov branijo Finci.

Slovenci bodo igrali v skupini B v Rigi, kjer jim bodo nasproti stale reprezentance Kanade, Češke, Švice, Slovaške, Latvije, Norveške in Kazahstana.

Cilj Kopitarjeve čete je obstanek v elitnem razredu svetovnega hokeja, kar je Slovencem do zdaj uspelo le dvakrat, zadnjič leta 2005.

Uvodno tekmo bodo Slovenci odigrali v soboto ob 11.20 (slovenski čas) proti Švicarjem.

Razpored tekem slovenske reprezentance na SP v Rigi:* Sobota, 13. maj

11.20 Švica – Slovenija Nedelja, 14. maj

11.20 Slovenija – Kanada Torek, 16. maj

15.20 Slovenija – Norveška Četrtek, 18. maj

15.20 Češka – Slovenija Petek, 19. maj

15.20 Latvija – Slovenija Nedelja, 21. maj

15.20 Slovenija – Slovaška Ponedeljek, 22. maj

19.20 Kazahstan – Slovenija *slovenski čas, Riga je +1h

