Slovensko hokejsko reprezentanco od začetka svetovnega prvenstva elitne divizije loči le še en dan, v soboto ob 11.20 se bo pomerila s Švico. Tik pred prvenstvom je iz slovenskega tabora prišla novica, da ima branilec Matic Podlipnik zlomljeno rebro, tako da je selektor Matjaž Kopitar vpoklical novo moč. V četrtek se je reprezentanci na prizorišču pridružil debitant na prvenstvih Nejc Stojan in z njo oddelal trening.

Podlipnik, ki je izpustil že tekmo z Dansko, ki si jo je kot gledalec ogledal še en branilec, Aljoša Crnović, bi sicer lahko odigral tekmo ali dve, a vsaka reprezentanca lahko prijavi omejeno število igralcev, tako da je tveganje za prijavo poškodovanega igralca preveliko.

"Matic Podlipnik je poškodovan, žal ima polomljeno rebro, tako da ne bo mogel igrati na tem prvenstvu, morda bi lahko odigral tekmo ali dve, a ne moremo tvegati, saj imamo na 'rosterju' lahko 22 igralcev. Če zapolnimo mesto s poškodovanim igralcem, smo sami sebi naredili slabo uslugo. Prišel je Nejc, treniral z nami. Že na Danskem smo igrali s šestimi branilci in obneslo se je zelo dobro. Bomo videli, kako bo za naprej," je za nacionalno televizijo dejal selektor Kopitar.

Namesto Podlipnika je vskočil branilec Olimpije Nejc Stojan. Foto: Sportida

Slovenci bodo danes dopoldne v ogrevalni dvorani opravili še en trening, v soboto dopoldne pa jih v Areni Riga, ki so jo spoznali včeraj, čaka prvi obračun proti Švici.

Slovenski reprezentanti v Rigi*:

Vratarji (3): Luka Gračnar, Gašper Krošelj in Žan Us

Branilci (9): Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Nejc Stojan in Miha Štebih

Napadalci (14): Tadej Čimžar, Jan Drozg, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, Luka Maver, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Nik Simšič, Rok Tičar, Blaž Tomaževič, Jan Urbas, Miha Verlič in Miha Zajc



*vsaka reprezentanca lahko prijavi 25 hokejistov, tri vratarje in 22 igralcev v polju