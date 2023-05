V latvijski Rigi in finskem Tampereju se začenja 86. svetovno hokejsko prvenstvo elitne divizije, na katerem bo po šestih letih sodelovala tudi slovenska reprezentanca, ki bo poskušala tretjič v zgodovini obstati med elito. Naslov svetovnih prvakov branijo Finci, ki se bodo ob 15.20 pomerili z ZDA, ob isti uri bodo v Latviji palice prekrižali Slovaki in Čehi. Zvečer se bodo Švedi udarili z Nemci, Latvijci pa s Kanadčani. Slovence prva tekma čaka v soboto ob 11.20 proti Švici.

Šestnajst reprezentanc bi moralo letošnje svetovno prvenstvo v hokeju po prvotnih načrtih začeti v Sankt Peterburgu, a je aprila lani Rusija zaradi vojaškega napada na Ukrajino ostala brez gostiteljstva in nastopa na prvenstvu. Rdeča luč gori tudi Belorusom.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) se je podala na lov za novim gostiteljem, lansko spomlad so med prvenstvom drugega razreda v Tivoliju Slovenci in Madžari družno napovedali kandidaturo. A upi na to, da bi reprezentančno hokejsko smetano res gledali v Ljubljani in pri vzhodnih sosedih, so se kaj hitro razblinili. Madžari so odstopili od kandidature, IIHF je iskala novo možnost in jo našla na Finskem in v Latviji. Državi sta si podali roko, gostitelja bosta Tampere in Riga. Prvi je prvenstvo gostil že lani, druga pa predlani.

Osmerica v četrtfinala, dva v nižji tekmovalni razred

Prvenstvo se bo začelo s predtekmovalnim delom, v vsakem od mest bo igralo osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se bodo merile Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po štiri reprezentance iz vsake skupine bodo po skupinskem delu napredovale v četrtfinale, najslabša reprezentanca vsake skupine bo nazadovala rang nižje. Foto: Guliverimage

Reprezentance bodo igrale v dveh dvoranah: Nokia arena v Tampereju sprejme slabih 13.500 gledalcev, Arena Riga pa 10.300.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Še več, najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala rang nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.

Zadnji trije finali v znamenju Finske in Kanade

Naslov prvaka bodo branili gostitelji Finci, za katere je bilo 2022 sanjsko leto. Najprej so postali olimpijski prvaki, nato pa pred domačimi gledalci še četrtič v zgodovini slavili naslov svetovnih prvakov. V zadnjih treh finalih so se pomerili Finci in Kanadčani. Foto: Guliverimage

Severnjaki so v tretjem zaporednem finsko-kanadskem finalu vodili s 3:1, nato pa Kanadčanom dopustili, da so izsilili podaljšek, v katerem je za zmago domačih zadel Sakari Manninen. Bron je na zadnjem SP pripadel Čehom, ki so premagali Američane.

Oba finalista zadnjih let, ki sta prva in druga na svetovni lestvici, spadata v ožji krog favoritov za nov naslov. Kanadčani so s 27. naslovi rekorderji po številu osvojenih prvenstev, s prav toliko se lahko pohvali nekdanja Sovjetska zveza. Rusi, ki bi bili sicer prav tako najožji favoriti, a jih na prvenstvu ni, so tretji, sledijo ZDA, Švedska, Češka, Švica ...

Jubilejni nastop Slovencev

Slovenska hokejska reprezentanca se je med elito vrnila lani v Ljubljani, kjer je premagala vse tekmece in si zagotovila deseti nastop na prvenstvu te ravni. Slovencem je na prvenstvih do zdaj uspelo obstati le dvakrat, leta 2002 in 2005. Še nobenemu reprezentantu, ki bo drsal v Rigi, to ni uspelo. Tudi Matjaž Kopitar, ki bo rise med elito vodil prvič po letu 2015, ko je v Ostravi odstopil, kot selektor še ni uresničil tega cilja.

Takole so si Slovenci lani zagotovili vrnitev v skupino A, v kateri bodo igrali desetič. Cilj je obstanek v tem razredu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Glede na vlaganja v hokej, smo mi kar fenomen, da igramo na prvenstvu, na katerem igramo. Konec koncev so se ti fantje dvakrat uvrstili na olimpijske igre, med 12 najboljših, igrali večkrat že A skupino. Lahkih nasprotnikov ni, na tem prvenstvu jih sploh ne bo. Reprezentanca z menoj na selektorskem mestu še nikoli ni obstala v skupini A, tako da si tega vsi želimo," pravi selektor, ki je varovance vodil na desetih pripravljalnih tekmah, vknjižili so sedem zmag, na zadnji tekmi s 3:1 premagali Dansko.

"Dober zadnji test, težek nasprotnik, fantje so se zavedali, kaj jih čaka. Malo smo se pripravili na njih, taktično. V prvi tretjini je bila še kakšna napaka, potem pa smo, za moje pojme, odigrali daleč najboljšo tekmo letos. Mislim, da smo dobro pripravljeni. Upam, da nam bodo poškodbe prizanesle, da bomo lahko odigrali v postavi, kakršni si želimo. Bo pa naporno. Tega se vsi zavedamo. Vsi skupaj smo optimisti," je bil po zadnji pripravljalni tekmi zadovoljen Kopitar, ki je kapetansko vlogo zaupal Janu Urbasu.

Brez kalkuliranja Matjaž Kopitar Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenci se bodo morali na prvenstvu znajti brez zvezdnika lige NHL Anžeta Kopitarja, ki je zaradi manjših poškodb odpovedal sodelovanje.

Med 25 je kar nekaj debitantov na svetovnih prvenstvih, kar 11 jih je prvič del prvenstva elitne divizije. Največ izkušenj z elito v branilski liniji imata Blaž Gregorc in Žiga Pavlin, med napadalci Rok Tičar, Robert Sabolič, Žiga Pance, Žiga Jeglič, Urbas ... Vratarski trojec sestavljajo Gašper Krošelj, Luka Gračnar in Žan Us.

Slovencem urnik kot najnižje postavljeni reprezentanci ni naklonjen. V sedmih dneh bodo odigrali deset tekem, s Švico, Kanado, Norveško, Češko, Latvijo, Slovaško in Kazahstanom.

Na papirju najmanj kakovosten nasprotnik je Kazahstan, s katerim se bodo Slovenci srečali zadnji tekmovalni dan, a nikakor ne gre računati, da bi bila zgolj ta zmaga dovolj.

"Preračunavanje ne pelje nikamor. Če gledaš samo na to, da bo zmaga na zadnji tekmi dovolj, se lahko opečeš. Zagotovo bomo svoje priložnosti iskali proti vsem nižje uvrščenim reprezentancam, smo pa v preteklosti tudi proti večjim osvojili kakšno točko. To se lahko zgodi tudi letos," pred začetkom pravi kapetan. Risi bodo prvenstvo odprli s sobotno tekmo proti Švici (11.20).

Finski navijači bodo še drugič zapored za svojo reprezentanco navijali doma. Foto: Guliverimage

Začenjajo gostitelji in Američani

Prvenstvo bosta ob 15.20 v Tampereju odprla gostiteljica Finska in ZDA, istočasno bo v Rigi slovanski obračun med Slovaško in Češko. Zvečer se bodo Latvijici pomerili s Kanado, Švedi pa z Nemci.

