Ben Healy v slogu Tadeja Pogačarja do zmage, Roglič odščipnil nekaj sekund Evenepoelu

Dirka po Italiji, potek 8. etape:

Cilj: Zmagovalec osme etape 106. Gira je 22-letni Irec Ben Healy (EF Education - EasyPost)!

1 km do cilja - Ben Healy se vozi zmagi naproti, dobrih pet minut za njim se je Primož Roglič otresel Evenepoela. In se spušča z I Cappuccina v družbi Gerainta Thomasa in Taa Geoghegana Harta (oba Ineos Grenadiers).

2,8 km do cilja - Healy se vozi zmagi naproti, Roglič utruja Leknessunda in Evenepoela. Zasavec ima nekaj metrov prednosti pred velikima tekmecema.

4 km do cilja - Roglič dela selekcijo v glavnini, tekmecev se še ni otresel. S skrajnimi močmi se ga držita Andreas Leknessund in Remco Evenepoel.

5,8 km do cilja - Healy je prečkal vrh Cappuccinija, ob ozki cesti se je zbrala množica navijačev. Irec ima 2:15 prednosti pred zasledovalci in 6:09 pred glavnino, v kateri je skočil Roglič.

7 km do cilja - Ben Healy je vzpon na I Cappuccini začel 2:12 pr3ed peterivo zasledovalcev in 6:45 pred glavnino.

12 km do cilja - Vse bolj kaže na zmago Bena Healyja, ki ima še 1:55 prednosti red zasledovalci, glavnina zaostaja že šest minut za Ircem, videlo pa bomo, če se bodo favoriti udarili za kakšno sekundo. Že včeraj smo pričakovali napad Primoža Rogliča na Remca Evenepoela. Morda se zgodi danes.

20 km do cilja - Healey v slogu Tadeja Pogačarja v dolgem napadu povečuje prednost pred izmučenimi zasledovalci (1:57), na čelu glavnine (+ 5:50) so spet kolesarji Jumbo-Visme.

23 km do cilja – Kolesarji se zdaj spuščajo v dolino, pred še drugim napadom na I Cappuccino jih čaka še en nekategoriziran klanec, Healy ohranja 1:35 prednosti pred peterico zasledovalcev in 5:43 pred glavnino. Bo 22-letnemu Ircu danes uspelo priti do prve etapne zmage na grand tourih?

32 km do cilja – Primož Roglič se počasi prebija v ospredje glavnine, na čelu te zdaj tempo diktirajo kolesarji Ineosa. Vodi še naprej Ben Healey z 1:39 prednosti pred najbližjimi zasledovalci in 5:33 pred glavnino. V skupnem seštevku sicer Healey za rožnato majico zaostaja več kot pol ure, favoritom za skupno zmago tako ne predstavlja nobene nevarnosti.

36 km do cilja - Izjemno razpoloženi Ben Healy je prvi dosegel gorski cilj na Monte delle Cesane, prednost pred zasledovalci je povečal na 1:47. Glavnina pa se mu je približala na 5:26. Jumbo-Visma še vedno izvaja pritisk.

Izidi gorskega cilja, Monte delle Cesane (III. kategorija):

1. Healy 18 točk

2. Barguil 8

3. Zana 6

4. Bais 4

5. Gee 2

6. Verona 1

37 km do cilja – Ben Healy povečuje prednost in zdaj vozi 1:35 pred peterico zasledovalcev (Bais, Gee, Verona, Barguil, Zana) ter 5:30 pred glavnino, v kateri tempo še vedno diktira Rogličeva Jumbo-Visma.

41 km do cilja – Healy vozi 1:15 pred šesterico zasledovalcev, Paret-Peintrejem, Baisom, Verono, Barguilom in Zano, še nekaj sekund za temi vozijo Riesebeek, Battistella, Bidard, Tonelli, Gee in Skujinš, Iacchi zaostaja še nekaj več, glavnina pa vozi 5:37 za vodilnim Ircem. Na čelo zdaj že močno razredčene glavnine so se postavili kolesarji Jumbo-Visme.

43 km do cilja - Healy je vzpon na Monte delle Cesane (III. kategorija, 7,8 km, 6,6 %) začel že dobro minuto pred zasledovalci in pet minit pred glavnino. Skujinš je moral menjati kolo in izgubil stik z ubežno skupino, Alessandro Iacchi tudi zaostaja, saj ni zmogel slediti tempu na I Cappuccino.

47 km do cilja - Zdaj vodi Irec Ben Healey sam, kolegom iz ubežne skipine je zbežal za 40 sekund. Danes zelo aktivni ubežnik je pred dnevi spregovoril tudi za Sportal.

50 km do cilja - Ben Healy (EF Education - EasyPost) je napadel iz ubežne skupine in prvi prečkal gorski cilj I Cappuccini. Tudi glavnina se je zagnala v klanec in zaostanel za čelom dirke zmanjšala na 4:32.

Izidi gorskega cilja, I Cappuccini:

1. Healy 3 točke

2. Skujinš 2

3. Zana 1

53 km do cilja - Ubežniki se že prvič danes vzpenjajo na I Cappuccini (2,8 km, 7,8-odstotni povprečni naklon), imajo še dobrih pet minut prednosti pred glavnino.

56 km do cilja - Kolesarji moštva DSM so na čelu glavnine nekoliko pospešili in zaostanek za ubežniki zmanjšali na okroglih pet minut, moštva se pripravljajo na hrobovit zaključek etape.

63 km do cilja - Ubežniki zdaj vozijo že 5:50 pred glavnino.

78 km do cilja – Kolesarji imajo še kakšnih 30 kilometrov do prvega kategoriziranega klanca dneva (I Cappuccini, IV. kategorija), takoj za tem jih čaka še vzpon na Monte delle Cesane (II. kategorija). Trenutno ima vodilna trinajsterica že več kot pet minut (5:16) prednosti pred glavnino, na čelu te pa kolesarji člani moštva DSM.

87 km do cilja - Dogajanje se je umirilo, prednost ubežnikov se je približala petim minutam, zdaj pa znaša 4:45.

100 km do cilja – Carlos Verona je menjal kolo, pa se spet hitro pridružil ubežni skupini. Ta zdaj vozi 4:15 pred glavnino. Favoriti imajo zdaj nekaj miru, tudi Primož Roglič se vozi varno med kolegi iz moštva Jumbo-Visma.

Na današnji dan:

Na današnji dan leta 1909 se je v Milanu začela prva Dirka po Italiji. Startalo je 127 kolesarjev, po osmih etapah in 2448 prevoženih kilometrih pa je skupno zmago slavil Italijan Luigi Ganna. Prvi Giro v zgodovini je končalo 49 tekmovalcev.

109 km do cilja – Na letečem cilju v Sigillu je bil najhitrejši Italijan Mattia Bais, to je starejši brat včerajšnjega zmagovalca Davida Baisa. Ubežna trinajsterica je prednost pred glavnino spet povišala prek štirih minut, med ubežniki pa ni kolesarja, ki bi že slavil zmago na Giru. Najboljši izid s preteklih Dirk po Italiji ima Riesebeek, ki je bil leta 2021 drugi v 15. etapi s ciljem v Gorici. Riesebeek in Bais danes sicer vozita svoji jubilejni 50. etapi na Giru.

Izidi letečega cilja, Sigillo:

1. Bais 3 bonifikacijske sekunde/10 točk

2. Tonelli 2/6

3. Iacchi 1/3

115 km do cilja – Ubežnikom se je pridružil še Nizozemec Oscar Riesebeek (Alpecin – Deceuninck), ki jih je dolgo lovil sam, dolgo tudi ni uspel resneje pobegniti glavnini in je le malokdo verjel, da mu bo uspelo. Ko pa je glavnina ob združitvi ubežnih skupin popustila, pa se je le uspel preseliti na čelo dirke. Vodilna trinajsterica zdaj vozi 3:45 pred glavnino.

127 km do cilja - Ubežni skupini sta se združili, glavnina pa je po divjem začetku etape močno popustila. Vodilna dvanajsterica, Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Derek Gee (Israel - Premier Tech), Carlos Verona (Movistar), Tom Skujinš (Trek - Segafredo), Samuele Battistella (Astana), Filippo Zana (Jayco AlUla), Alessandro Iacchi (Corratec – Sella Italia), Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Mattia Bais (EOLO Kometa), Francois Bidard (Cofidis) in Warren Barguil (Arkea Samsic) zdaj vozi 4:11 pred glavnino.

Med ubežniki je v skupnem seštevku najvijše uvrščen Francoz Warren Barguil, ki s 6:39 zaostanka za Leknessundom zaseda 29. mesto.

132 km do cilja – Barguil je ujel drugo ubežno skupino, sedmerica zdaj vozi 26 sekund za vodilno peterico, zaostanek glavnine pa je narasel na 1:42. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev kar 50,08 km/h. Odstopil je še Nizozemec David Dekker (Arkea Samsic). To je že 12 kolesar, ki je predčasno končal letošnji Giro.

137 km do cilja – Vodilni peterici z dobrimi 20 sekundami sledijo Italijani Samuele Battistella (Astana), Filippo Zana (Jayco AlUla), Alessandro Iacchi (Corratec – Sella Italia), Alessandro Tonelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Mattia Bais (EOLO Kometa) in Francoz Francois Bidard (Cofidis). Dobrih 30 sekund za čelom dirke vozi še Francoz Warren Barguil (Arkea Samsic), glavnina pa zaostaja že več kot minuto.

Z Girom je končal še Nemec Florian Stork (DSM).

140 km do cilja - V lov za peterico vodilnih se je podala skupina šestih kolesarjev, ki ima majhno prednost pred glavnino. Z dirke je medtem odstopil Italijan Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè).

148 km do cilja - V glavnini se še niso sprijaznili z begom, prednost vodilne peterice niha od 10 do 20 sekund.

157 km do cilja – Kolesarji so v Folignu opravili z letečim ciljem, 12 točk je pobral Španec Verona. Na čelu glavnine je še pestro, vseeno pa si je vodilna peterica privozila 20 sekund prednosti. Med ubežniki je sicer v skupnem seštevku najvišje uvrščen Latvijec Toms Skujinš, ki ima po sedmih etapah 10:26 zaostanka za rožnatim Norvežanom Leknessundom in zaseda 38. mesto.

Izidi letečega cilja, Foligno:

1. Verona 12 točk

2. Skujinš 8

3. Gee 6

4. Paret-Peintre 5

5. Healy 4

6. Milan 3

7. Pedersen 2

8. Groves 1

163 km do cilja – Zaradi številnih napadov na čelu glavnine se je prednost vodilne četverice stopila že na vsega nekaj sekund, ko se je vodilnim pridružil še Latvijec Toms Skujinš (Trek – Segafredo), se je dogajanje za nekaj trenutkov umirilo, zdaj pa kolesarji spet skačejo iz glavnine. Vodilna peterica ima 13 sekund prednosti.

172 km do cilja: Francoz Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën Team), britanski kolesar, ki dirka za Irsko Ben Healy (EF Education-EasyPost), Kanadčan Derek Gee (Israel - Premier Tech) in Španec Carlos Verona (Movistarja) vztrajajo na čelu dirke. Za zdaj imajo 15 sekund prednosti, v glavnini pa je še vedno precej dogajanja.



190 km do cilja: po številnih poskusih se je v osredju izoblikovala skupina štirih ubežnikov (Valentin Paret-Peintre iz ekipe AG2R Citroën Team, Ben Healy, član ekipe EF, Derek Gee iz ekipe Israel - Premier Tech in Carlos Verona iz Movistarja), a jih zasledovalci ne spustijo izpred oči. Dogajanje je napeto že vse od starta.



200 km do cilja: napadi se vrstijo, današnja etapa bo očitno precej bolj zanimiva kot včerajšnja.

Start etape: pred kolesarji je danes nova, razgibana etapa z 207 kilometri, ki pa žal prinaša tudi slabe novice. Že zjutraj so iz ekipe INEOS Grenadiers sporočili, da je bil Filippo Ganna pozitiven na test za covid-19 in ne bo startal v 8. etapi. Specialist za kronometer, ki bi bil v nedeljo eden od glavnih favoritov za zmago v 9. etapi (35 km vožnje na čas), je razvil blage simptome, podobne gripi. Zdaj si bo vzel počitek in pogled usmeril v nadaljevanje sezone. Vdor novega koronavirusa v tabor Ineosa je slaba novica za celotno ekipo, ki na letošnjem Giru stavi na zmagovalca Gira iz leta 2020 Taa Geoghegan Harta in izkušenega Gerainta Thomasa.