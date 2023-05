Potem ko so včeraj po 7. etapi Dirke po Italiji pri kolesarski ekipi Soudal - Quick Step izkoristili priložnost helikopterskega prevoza v dolino, ki jim ga je proti plačilu ponudil organizator, so danes na Mednarodni kolesarski zvezi ostro obsodili takšno dejanje. Menijo, da je to v nasprotju s pravili športnega vedenja.

Kot poročajo belgijski mediji so možnost helikopterskega prevoza v dolino, s čimer so njihovi kolesarji v le nekaj minutah (namesto v dveh ali treh urah) iz Campa Imperatore nad dva tisoč metri, kjer je bil cilj petkove etape, prileteli do hotela v dolino, in tako pridobili več časa za regeneracijo, izkoristili samo pri ekipi Soudal - Quick Step, ki ima v svojih vrstah prvega favorita za zmago na letošnjem Giru Remca Evenepoela. 23-letni Belgijec je v helikopterju potoval s štirimi moštvenimi kolegi in tako prihranil čas za masažo in večerjo.

Vse ostale ekipe so možnost helikopterskega prevoza, ki ga je zagotovil organizator (RCS Sport), ekipe pa bi ga morale plačati iz lastnega žepa, zavrnile in se namesto tega odločile za prevoz z žičnico, nato pa z avtobusom oz. avtomobili.

De vlucht NA Campo Imperatore maakte de grootste indruk. 😉 In een recordtijd van 2’20” stoof wereldkampioen @EvenepoelRemco van het historische hotel naar de klaarstaande helikopter. Geregeld door RCS, betaald door de Wolfpack. Elke seconde extra rust telt! @giroditalia @sporza pic.twitter.com/JYzzcE0Zw2 — Renaat Schotte (@wielerman) May 13, 2023

Pri Mednarodni kolesarski zvezi (UCI) so helikopterski prevoz ostro obsodili. Kot so zapisali, to predstavlja prednost, ki je v nasprotju z načeli poštene igre in regulativnimi določbami za zagotavljanje enake obravnave pri prevozu ekip do njihovih hotelov. Poleg tega je uporaba helikopterskega prevoza nekaterih kolesarjev v ta namen v nasprotju z načelom zmanjšanja ogljičnega odtisa, kot je navedeno v specifikacijah organizatorja UCI WorldTour.

UCI condemns the use of helicopter transport for leaving the stage finish area after the 7th stage of the Giro d’Italia https://t.co/Sfu40hmi3L pic.twitter.com/a0tyOXbOLN — UCI_media (@UCI_media) May 13, 2023

UCI bo sprejela vse potrebne ukrepe in sankcije, da zagotovi, da do takšne prakse v prihodnje ne bo več prihajalo. UCI odločno obsoja takšno obnašanje, ki je v nasprotju z načeloma poštene igre in pravičnosti, temeljnih vrednot športa, so še zapisali v sporočilu za javnost. Mnenja v javnosti so glede tega precej deljena.

