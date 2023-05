Gorski reševalci iz tolmuna s helikopterjem rešili podhlajenega mladega bika #foto #video

Danes je v naselju Davča v občini Železniki mladi bik ponoči, potem ko naj bi se stepel z drugim bikom, podrl ogrado in odšel na potep. Na poti mu je zdrsnilo. Po strmi grapi je padel v tolmun. Lastnik ga je zjutraj našel in poklical na pomoč. Gorski reševalci GRS Škofja Loka so ga z vrvno tehniko in helikopterjem Slovenske vojske potegnili iz tolmuna.

Takoj ko je lastnik poklical na pomoč, je Center za obveščanje Kranj, skladno z načeli Zakona pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, aktiviral GRS Škofja Loka.

Ko se je vreme izboljšalo, je vodja akcije GRS Škofja Loka aktiviral helikopter Slovenske vojske. Na kraj nesreče je priletela posadka helikopterja Slovenske vojske in s seboj pripeljala posebno oprt za reševanje velikih živali, ki jo imajo gorski reševalci in jo uporabljajo za primere, ko je treba večjo žival pripraviti na varen dvig s helikopterjem.

Namestili so mu oprt in ga potegnili iz tolmuna

Gorski reševalci GRS Škofja Loka so mlademu biku namestili oprt in ga pripravili za dvig s helikopterjem. Izmučenega in podhlajenega bika – ta je v hladni vodi tolmuna, iz katerega se je poskušal rešiti tudi sam, preživel že nekaj časa – so gorski reševalci s pomočjo vrvne tehnike dvignili na suho in preprečili še hujšo podhladitev ter ga ohranili pri življenju. To sicer ni bila najlažja naloga, saj mladi bikec po lastnikovih besedah tehta več kot 400 kilogramov. Nato ga je lastnik s traktorjem odpeljal na varno v domači hlev.

Bikca, ki bo verjetno potreboval kak dan ali dva, da si opomore, so vsi udeleženci današnjega reševanja poimenovali Srečko, saj je imel kar veliko srečo, da se je njegov potep tako srečno končal, so še zapisali na Facebookovem profilu Gorske reševalne zveze Slovenije.