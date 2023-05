Osemindvajsetletni ameriški kolesar daljnih slovenskih korenin Sepp Kuss bo na letošnjem Giru eden od ključnih pomočnikov Primoža Rogliča, hkrati pa je tudi v ožjem krogu za ekipo kolesarjev, ki bodo Jonasu Vingegaardu pomagali do ponovitve zmage na letošnji Dirki po Franciji. V pogovoru za Sportal se je razgovoril o Rogliču, se ozrl na svojo kariero in kolesarski razvoj in obisk Slovenije.

Ste bili presenečeni, ko ste prejeli klic, da boste v ekipi za Giro nadomestili Wilca Keldermana, ki se je poškodoval na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja?

Malo sem bi presenečen nad klicem, vedel sem, da Wilco (Kelderman) še vedno okreva po poškodbi, nisem pa vedel, za kako resno poškodbo gre. Ampak da, ko sem dobil klic, sem bil navdušen nad priložnostjo. To je moj drugi Giro, prvič sem tukaj dirkal leta 2019.

Sepp Kuss v pogovoru za Sportal Foto: Ana Kovač

Nekako ste vedno zraven, ko Primož Roglič zmaguje na tritedenskih dirkah ali vsaj kroji dogajanje na vrhu. V ekipi Jumbo-Visma ste bili na vseh treh Dirkah po Španiji, ki so se končale z zmago Rogliča, zraven ste bili na Giru, ko je osvojil 3. mesto. Kot da je vaša prisotnost pozitivno znamenje.

Res se tako zdi, rad dirkam na tistih dirkah, kjer nastopa Primož, ker je vedno odlično pripravljen in se vedno bori za vrh. Njegova pripravljenost pozitivno vpliva tudi na nas, vsi poskušamo dati vse od sebe.

Kakšen je Primož kot vodja ekipe? Kako dolgo se že poznata? Se je v tem času kaj spremenil?

S Primožem se poznava približno pet let in ne bi rekel, da se je kaj veliko spremenil. Smo pa skupaj doživeli že marsikaj, videl sem ga v dobrih in slabih trenutkih, pri vseh pa je skupno to, da ostaja zvest sam sebi, vedno se šali in vedno je precej sproščen.

Kuss in Roglič po koncu Dirke po Španiji leta 2021 Foto: PHOTOGOMEZSPORT2020

Katero tritedensko dirko boste najtežje izbrisali iz spomina?

Težko bi izbral, lanski Tour je bil izjemen, odlično se je končalo za nas, s končno zmago in z etapnimi, tudi Tour 2020 je bil zelo poseben, doživeli smo vse, od vrhuncev do dna. Ampak tako je, tudi to je del športa.

Kako gledate na svoj kolesarski razvoj? Veliko govora je bilo o tem, da bi se morda razvili v smer kolesarja za skupno razvrstitev, ne samo za pomočnika ali lovca na etapne zmage. Kakšna je zdaj vaša in ekipna vizija?

Mislim, da bom ostal v vlogi, kakršno sem opravljal do zdaj. Dokler imamo v ekipi tako močne kolesarje, da skoraj na vsaki etapni dirki merijo na vrh, sem vesel, če jim lahko pri tem pomagam, seveda imam še vedno ambicije po lastnih zmagah, vem pa, kdaj imam za to možnost in kdaj ne. Takrat sem več kot zadovoljen s tem, da kot pomočnik pomagam drugim.

Leta 2021 je zmagal v 15. etapi Dirke po Franciji. Foto: Reuters

Katero etapo letošnjega Gira ste si še posebej podčrtali?

Etapa na Tre Cime (26. 5.), ta se mi zdi izjemno težka in prelepa, sicer pa so vse etape v Dolomitih videti zelo zahtevne, so pa to etape, ki jih vsi tako radi spremljamo po televiziji, pričakujem zelo vznemirljiv zadnji teden.

Znano je, da imate v sebi nekaj slovenske krvi, prastari starši so iz okolice Nove Gorice, in da ste se leta 2007 povzpeli tudi na Triglav. Ste po tistem še kdaj obiskali Slovenijo?

Ne, seveda pa si tega želim. Primož vedno pravi, da imam počitnice v Sloveniji še v dobrem. Ne, vse od otroštva nisem bil v Sloveniji, imam pa to vsekakor v načrtu.

Hi Boštjan! Yes! My great grandparents migrated from the Gorica region to Leadville,CO for hardrock mining and opened a mercantile that still stands today. The last time I was in Slovenia was 2007, backpacking in Triglav natl. park! Beautiful country. I can’t wait to go back!! pic.twitter.com/hLbjKa8UPG — Sepp Kuss (@seppkuss) September 5, 2020

Pred začetkom Gira ste se v ekipi spopadali z okužbami s covid-19, vaša ekipa je bila edina, ki je na druženje z mediji pred začetkom Gira prišla z zaščitnimi maskami. Kako je vse skupaj vplivalo na vas? Verjetno je bilo v ekipi kar nekaj zaskrbljenosti.

Da, ko sta Robert Gesink in Tobias Foss na Dirki po Romandiji zbolela, sta res zbolela, ni šlo samo za prehlad. Pogovarjal sem se z Robertom, dejal je, da je imel tako visoko vročino, da ni mogel niti sesti na kolo, tako da … Vem, da veliko ljudi pravi, da gre samo za navadno bolezen, ampak če se slabo počutiš in imaš visoko temperaturo, pač ne moreš začeti tritedenske dirke. Sam sem covid prebolel lani pred Dirko po Franciji in nisem imel nobenih večjih težav, po tednu dni sem bil povsem zdrav.

Foto: A.S.O./Charly López

Vse napovedi za končnega zmagovalca vključujejo vašega kapetana Primoža in Remca Evenepoela. Kako vi vidite končni razplet?

Težko je napovedati, na seznamu je veliko zelo dobrih kolesarjev in toliko vsega se v treh tednih lahko zgodi, smo pa v naši ekipi zelo samozavestni glede Primoža in smo pripravljeni na vse scenarije.

Kaj bo odločalo o zmagovalcu?

Morda se zdi, da bodo veliko vlogo imele kronometrske etape (tri etape s skupaj 70 kilometri, op. a.), ampak mislim, da se bodo še večje razlike ustvarile v gorah.

Preberite še: