Pri Rogliču ni šlo brez nervoze, težavo so mirno rešili

Francoz Alexandre Deletre (Cofidis), Italijana Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa) in Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla), Avstralec Simon Clarke (Israel – Premier Tech) in Britanec Charlie Quarterman (Team Corratec – Selle Italia) so v začetku etape katapultirali v beg in bili lep čas složni na razgibani trasi s čarobnimi prizori ob obalah južneje od Neaplja.

Exciting, thrilling, heartbreaking. Here's the last km of stage 6 of the Giro d'Italia 2023. 🔻

.

Struggente, emozionante, esaltante. L'ultimo km della tappa 6 del Giro d'Italia 2023.🔻#Giro #GirodItalia @Expo2030Roma pic.twitter.com/Wc6ZnyDyVY — Giro d'Italia (@giroditalia) May 11, 2023

Pri drugem kategoriziranem klancu – v četrtek so morali kolesarji narediti 2.800 višinskih metrov – sta odskočila 36-letna izkušena kolesarja Clarke in De Marchi. Odlično sta bila na poti in se spogledovala celo z dnevnim uspehom. Glavnina je morala dodobra naviti obrate, da je zmanjševala zaostanek.

In ravno 15 kilometrov pred ciljem, ko so bile hitrosti visoke, je smola doletela našega šampiona Primoža Rogliča. Zamenjati je moral tudi kolo, s pomočjo Dennisa Rohana in Thomasa Gloaga je ujel priključek z glavnino in se rešil najhujšega. "K sreči smo imeli dober dan, navkljub počeni pnevmatiki pri Rogliču," je po koncu dneva dejal športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef, Roglič pa potrdil, da je imel to težavo: "Pnevmatika se mi je predrla, ko sem se postavljal v prve vrste pelotona. Na srečo smo hitro zamenjali kolo. Deloma tudi s pomočjo dobrega dela mojih moštvenih kolegov sem se hitro vrnil."

Pogubno za ubežnika, ki sta bila ujeta tik pred ciljem. Junaku Pedersenu je bilo žal za njiju.

Geraint Thomas je moral nekaj kilometrov pozneje sam popraviti verigo, a se je tudi njemu le uspelo vrniti v glavnino, da je dan zaključil brez odvečnega izgubljenega časa.

Veliko veselje Madsa Pedersena. Foto: Reuters

Na koncu je bilo vprašanje, ali bosta bila heroja dneva uspešna. Prehitro sta se začela gledati, iz ozadja pa je prihajal vlak ekspres celotne glavnine. Vsega 250 metrov pred ciljem sta bila ujeta, veliki zmagovalec pa je postal Mads Pedersen. "Vesel sem. Dobili smo, po kar smo prišli. Dobrodošlo je, da smo zdaj prišli do zmage. Hvala ekipi za odlično opravljeno delo. Na koncu je bilo zelo blizu, kar se lovljenja ubežnikov tiče. Težko ju je bilo ujeti. Vsi smo morali dati vse od sebe, da smo ju. Ni bilo lahko. 300 metrov do cilja smo ju. Žal mi je za njiju, vendar sem vesel, da sem zmagal. Dolg šprint je bil, ker smo ju morali ujeti," je po zmagi dejal Danec.

"Pogubno. Tako je bilo. Ne moreš vse do desetih metrov do konca navijati tempa. Zgodilo se je, kot se je. Nimam si kaj očitati. Ni lepo, da izgubiš tako pred ciljem. Če ne poizkusiš, ne moreš zmagati. Danes se ni izšlo," je po koncu dneva razlagala Clarke.

Evenepoel preživel miren dan po dveh sredinih padcih: Vse bo dobro

In kako je šlo Remcu Evenepoelu, ki je v sredo dvakrat padel in je danes kolesaril v bolečinah? Pretresov ni bilo, zaradi česar je bil vesel: "Idealna vožnja, da sem se sprostil. Vse bo dobro. Hitro smo kolesarili, vendar smo bili vselej na pravem mestu. Na koncu smo varno prišli v cilj. Super, a ne?"

Remco Evenepoel je na štartu v Neaplju pokazal razkošno nogometno znanje. Foto: Gian Mattia D'Alberto / LaPresse/Sipa USA via Reuters Connect

Vseeno pa se je razgovoril o posledicah sredinih dveh padcev: "Še vedno imam otrdelo nogo in se še ni sprostila." V petek bo moral tako kot vsi kandidati za skupno zmago pokazati močne noge, saj je na sporedu prvi pravi gorski izpit. Zaključni klanec bo dolg kar 49 kilometrov, veliki finale bo sledil približno pet kilometrov do cilja, ko se cesta dodobra dvigne. Vse skupaj se bo zaključilo na 2.130 metrov visokem Campo Imperatoreju – na trasi bodo morali kolesarji premagati 3.900 višinskih metrov. "Bolečine me ne bodo motile. Bole me le na površini. Danes sem imel dober dan," je optimističen Remco.

Rezutlati

Results powered by FirstCycling.com