Nič od akcije, junak postal Italijan

Podroben potek 7. etape

Cilj - Junak dneva je postal Davide Bais (Eolo-Kometa), ki je bil skupaj z ubežnikoma Karlom Vackom (Team Corratec - Selle Italia) in Simonejem Petillijem (Intermarché - Circus - Wanty) v središču dogajanja v celotni etapi. V glavnini, ki je zaostala 3:10, ni bilo nobene prave akcije, ki se je pričakovala. Remco Evenepoel je skušal v zaključku šprintati in se odlepiti, a mu je Primož Roglič sledil. Razlike med najboljšimi so ostale nespremenjene. V rožnati majici še naprej ostaja Andreas Leknessund (Team DSM).

"Končno prva zmaga zame. Nepričakovana je bila. Prvotno je bilo mišljeno, da bom pomagal Fortunatu v zaključku. Na samem zaključnem klancu nisem bil najhitrejši, le čakal sem na šprint," je bil vesel Bais.

Results powered by FirstCycling.com

Davide Bais je postal zmagovalec dneva in na koncu oblekel še modro majico za najboljšega na gorskih ciljih. Foto: Reuters

1,5 km do cilja - Davide Bais (Eolo-Kometa), Simone Petilli (Intermarché - Circus - Wanty) sta se spet za kratek čas odlepila Karlu Vacku (Team Corratec - Selle Italia), ki je nato udaril nazaj in se odpeljal mimo obeh ubežnikov. Njihova prednost je 5:16. V glavnini so na čelu prišli kolesarji Movistarja.

2,7 km do cilja - Leta 1999 je v etapi s ciljem na Campo Imperatore zmagal legendarni italijanski kolesar Marco Pantani. V glavnini je še vedno vse mirno. Bomo sploh videli kakšen napad?

3 km do cilja - Davide Bais (Eolo-Kometa), Simone Petilli (Intermarché - Circus - Wanty) sta se sprva nekoliko odskočila, vendar je Karel Vacek (Team Corratec - Selle Italia) spet našel priključek. Skupaj imajo 6:12 prednosti in zmagovalca današnje etape bo treba očitno iskati med omenjeno trojico. Ali bo v glavnini kaj akcije?

4 km do cilja - Zdaj so v ospredju tudi kolesarji Jumbo-Visme s Primožem Rogličem na čelu. Vse skupaj postaja bolj taktično. Glavnina se ne ozira za ubežniki, ki imajo 6:19 prednosti.

4,9 km do cilja - Še vedno nič pretresljivega v glavnini, ki za ubežniki zaostaja 6:12. kolesarji so prišli na del vzpona, kjer je ob cestah prisoten sneg.

6,2 kilometra do cilja - Ubežniki so začeli z najtežjim delom zaključnega vzpona na Campo Imperatore. Medtem v glavnini na čelu ekipe Soudal Quick-Step, UAE Emirates in Ineos Grenadiers, kolesarji Jumbo-Visme s Primožem Rogličem na čelu se "skrivajo" nekje na sredini.

10 km do cilja - Prednost ubežnikov kopni. Trenutno je pri številki 6:30.

Zaključni vzpon Campo Imperatore. Najtežji del je povsem na koncu. Foto: RCS Sport 12 km do cilja - Glavnina je zmanjšala zaostanek na 6:50. Primož Roglič se pelje nekje v sredini glavnine, na čelu katere je ekipa Soudal Quick-Step, ki ima v svojih vrstah Remca Evenepoela.

17 km do cilja - Za zdaj še mirno. Napade lahko pričakujemo dobrih šest kilometrov pred ciljem. Ubežniki imajo 7:20 naskoka. Kolesarji se približujejo delu, kjer jih bodo pričakale zasnežene planote.

21 km do cilja - V glavnini še ni prišlo do prave akcije. Očitno favoriti čakajo na sam zaključek dneva. Za ubežniki zdaj zaostajajo 7:55.

25 km do cilja - Prednost ubežnikov je 8:11, v glavnini je še mirno. Začel se je zaključni vzpon na Campo Imperatore (2130 nadmorska višina). Najtežji del bo predstavljal povsem ob koncu. Dolžina 6,3 kilometra in 7,2-odstotni naklon nista sicer tako pretirana, vendar bodo vmesni odseki tudi s 13-odstotnim naklonom. Na cilju vladajo zimske razmere - temperatura ozračja je 1 stopinja Celzija.

V skupnem seštevku za modro majico za najboljšega na gorskih ciljih je še vedno vodilni Francoz Thibaut Pinot, ki ima 46 točk. Drugi je s 36 točkami Italijan Davide Bais, ki je danes lep čas že v begu.

32 km do cilja - Ubežniki so zaključili z vzponom na gorski cilj II. kategorije Calascio. Najhitrejši je bil Davide Bais. Prednost ubežnikov je 8:55. A se s tem vzpenjanje ne zaključuje. Do konca je še dolga pot in ciljni vzpon Campo Imperatore.

34 km do cilja - V današnji anketi smo vas spraševali, kako se bo razpletla sedma etapa. 84% vas je bilo prepričanih, da bo Roglič zmagal in zmanjšal zaostanek za Remcom. 7,8 odstotka vas je glasovalo, da ne bosta zmagala ne Remco in ne Roglič, ampak nekdo drug od favoritov za rožnato majico. 5,6 odstotka vas je glasovalo, da bo zmagal Remco, le 2,8 odstotka pa, da bo junak eden od ubežnikov. Do vrha gorskega cilja imajo ubežniki še 2,5 km, njihova prednost je 9:42.

35 km do cilja - Remco Evenepoel je izgubil dva pomočnika (Davide Ballerini in Josef Cerny). Pred tem je imel zaradi padca težave Pieter Serry.

#Giro 🇮🇹 - 🏁 37 km



Two Soudal Quick-Step riders have been dropped already: Davide Ballerini and Josef Cerny.#DomestiqueLive — Domestique (@Domestique___) May 12, 2023

36 km do cilja - Na samem zaključku današnjega dne na Campo Imperatoreju bo kolesarjem pihal celo veter v prsi, kar jim bo dodatno otežilo vožnjo navkreber. Medtem imajo trije ubežniki 10 minut prednosti. V glavnini tempo narekujejo kolesarji ekipe DSM, ki imajo v svojih vrstah rožnato majico (Andreas Leknessund).

39 km do cilja - Prednost ubežnikov je spet narasla, potem ko so v glavnini nekoliko upočasnili. Zdaj znaša 11:07.

41 km do cilja - Glavnina je nekoliko navila tempo pri vzponu na gorski cilj Calascio (10 km/6-odstotni naklon), saj se je prednost ubežnikov zmanjšala na 9:35. Foto: RCS Sport

47 km do cilja - Prednost ubežnikov je 11:50, cesta pa se bo začela vzpenjati. Veliko se dogaja v ekipi Remca Evenepoela. Težave sta imela dva kolesarja, Pieter Serry - eden ključnih Remcovih pomočnikov - je padel.

🚴🇮🇹 | Vlak voor de beklimming van de Calascio ligt Pieter Serry op de grond. Dat is niet fijn voor de ploegmaat van Remco Evenepoel, zo net voor de finale van deze etappe. #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/wy40PtzGxu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 12, 2023

54 km do cilja - Remco Evenepoel je prišel do ekipnega avtomobila, kjer so mu naoljili verigo.

55 km do cilja - Na cilju današnje etape je temperatura vsega 1 stopinja Celzija.

58 km do cilja - Za zdaj je še mirno na trasi, vse bližje pa je zaključni rock'n'roll. Trije ubežniki imajo 10:16 prednosti.

75 km do cilja - Kolesarji se približujejo zaključnemu vzpenjanju, ki bo trajalo kar 47 kilometrov. Sprva bo gorski cilj II. kategorije Calascio v dolžini desetih kilometrov in s šestodstotnim naklonom. Prednost ubežne trojice znaša 10:30. Povprečna hitrost po prvih 127 kilometrih je znašala 37,9 km/h.

84 km do cilja - In kako je na cilju (Campo Imperatore)? Slike povedo več kot besede.

85 km do cilja - V begu je le še trojica - Davide Bais (Eolo-Kometa), Simone Petilli (Intermarché - Circus - Wanty), Karel Vacek (Team Corratec - Selle Italia). Še približno 40 kilometrov in začelo se bo dolgo 47-kilometrsko vzpenjanje proti cilju. Prednost ubežnikov znaša 12 minut.

118 km do cilja - Na gorski cilj je najhitreje prikolesaril Davide Bais, ki se je v skupnem seštevku točkovanja za gorske cilje povzpel na peto mesto. V modri majici še naprej kolesaril Francoz Thibaut Pinot, ki ima 42 točk. Henok Mulubrhan je izgubil stik z ubežno skupino. Zaostanek glavnine znaša 12:30.

135 km do cilja - Najhitrejši na letečem cilju Castel di Sangro je bil Davide Bais (Eolo-Kometa). Prednost ubežnikov je padla na 8:54.

147 km do cilja: ubežniki vztrajajo na čelu dirke, pred glavnino imajo že skoraj deset minut prednosti. Še 20 kilometrov nas loči do letečega cilja na Castel di Sangro.



170 km do cilja: na čelu dirke še vedno nič novega, v ospredju vztraja četverica Davide Bais (Eolo-Kometa), Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Simone Petilli (Intermarché - Circus - Wanty), Karel Vacek (Team Corratec - Selle Italia), ki ima pred glavnino že 7:45 minute prednosti.

Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je včeraj v cilj pripeljal z raztrganim dresom, je danes v pogovoru za nacionalno televizijo razkril ozadje strganega dresa, zaradi katerega je marsikdo pomislil, da se je slovenski kolesarski as včeraj spet znašel na tleh. "Hlače sem strgal, ko sem moral vmes napraviti nek manever in sem se usedel na zadnjo gumo, pa se mi je malo strgal dres," je pojasnil Roglič in navijačem dal vedeti, da je vsaka zaskrbljenost odveč.

Remco stopil korak nazaj

Z novinarji se je pred začetkom etape pogovarjal tudi Remco Evenepoel, ki je omilil izjave o Primožu Rogliču, ki jih je izrekel po četrtkovi etapi. Dejal je, da so mediji napihnili njegove včerajšnjo izjavo, v kateri je dejal, da je Roglič nervozen zaradi zaostanka na dirki. Kot je pojasnil, se je z izjavo navezal na letošnjo Dirko po Kataloniji, kjer je bil zaradi zaostanka za Rogličem tudi sam nervozen, posledično pa tudi njegova ekipa. "Zato si predstavljam, da je zdaj zgodba podobna. Ampak kot je tipično za medije, zgodbo vedno naredijo večjo, kot je v resnici."

Remco Evenepoel je danes omilil izjave o Primožu Rogliču. Foto: LaPresse

196 km do cilja - V begu je četverica - Davide Bais (Eolo-Kometa), Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Simone Petilli (Intermarché - Circus - Wanty), Karel Vacek (Team Corratec - Selle Italia) in ima 5:50 prednosti. Nihče ne ogroža rožnate majice.

216 km do cilja - Kolesarjem povrhu vsega nagaja še dež. Podobne razmere čakajo kolesarje tudi danes. V spodnjem videu si lahko pogledate, kako je bil Marco Pantani leta 1999 najhitrejši na Campo Imperatore.

#DomestiquePreview by @Eritropoetina



Yates was the last winner on Campo Imperatore in 2018.

In 1999 Pantani took one of his glorious stage wins in the Giro by beating Chava Jimenez and Alex Zülle. pic.twitter.com/QJ0w4omPHi — Domestique (@Domestique___) May 11, 2023

218 km do cilja - In kako je na cilju današnje etape? Slike povedo vse. Kolesarje na cilju pričakujejo okoli 17. ure.

11.20 - Etapa se je začela. Kolesarji bodo morali opraviti z 218 kilometrov dolgo traso, na kateri jih čakajo trije gorski cilji. Oči bodo uprte v favorite za skupno zmago. Zanimivo bo videti, ali bo Remco Evenepoel čutil posledice sredinega padca, kako se bo z gorsko preizkušnjo spopadel slovenski šampion Primož Roglič, kakšne taktične prijeme bodo imeli v drugih ekipah, ki jih zanima rožnata majica. Skratka, zanimiv dan se obeta, kolesarji pa bodo morali narediti približno 3900 višinskih metrov.

11.15 – Buongiorno oziroma dobrodošli. Danes je čas za novo uro resnico. Prvi dan Gira so kolesarji pokazali, kako močni so v posamični vožnji, danes pa jih čaka prvi pravi resni gorski preizkus. Sedma etapa se bo končala z vožnjo v klanec. Cilj je na 2130 metrov visokem Campo Imperatoreju.