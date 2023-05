Giro se nadaljuje v Neaplju, Remco Evenepoel se bo boril s traso in bolečinami

Ljubitelji kolesarstva so še vedno pod vtisom dogajanja v peti etapi Dirke po Italiji, ki so jo zaznamovali močan dež, spolzke ceste in številni padci. Na tleh sta se znašla oba glavna favorita, Remco Evenepoel, ki se je pri drugem padcu poškodoval in bo danes vozil v bolečinah, in Primož Roglič, ki je na veliko srečo slovenskih ljubiteljev kolesarstva odnesel celo kožo. Pred kolesarji je razgibana etapa z dvema kategoriziranima vzponoma, 2800 višinskimi metri in 162 kilometri.