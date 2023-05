Roglič in Remco pojasnila, zakaj je bil takšen zaključek

Pričakovanja ljubiteljev kolesarstva so bila pred prvo etapo Gira, ki se je končala z vožnjo v klanec, velika. Zlasti, ker je bil cilj Campo Imperatore na nadmorski višini 2.130 metrov. Pričakovanja v boju med favoriti za skupno zmago na Dirki po Italiji. Na koncu so po dobrih šestih urah z istim časom prikolesarili na cilj in slavo prepustili ubežnikom. Primož Roglič, Remco Evenepoel in preostali favoriti so opozorili na veter, ki je v zaključku ponagajal kolesarjem.

Taktično dirkanje brez prave akcije smo lahko videli v gorski etapi med tistimi kolesarji, ki bi radi rožnato majico oblekli na cilju v Rimu.

Složno so kolesarili vse do zadnjih nekaj sto metrov pred Campom Imperatorejem, ko je Remco Evenepoel skočil, vendar so mu vsi sledili. Povsem za petami mu je bil slovenski šampion Primož Roglič, ki po sedmi etapi še naprej za 23-letnim Belgijcem zaostaja 44 sekund, medtem ko je med njima Portugalec Joao Almeida. Član UAE Emirates ima pred Roglo 12 sekund naskoka.

"Ne moreš reči, da je to šprinterska zmaga nad Primožem Rogličem"

Pred gorsko etapo smo pričakovali, da bi lahko dobili kakšen odgovor o moči favoritov glede vožnje navkreber, vendar bo treba na to še nekoliko počakati. Nekaj je bilo vendarle jasno. Ob koncu vzpona jih je namreč oviral nasprotujoči si veter, kar jim je oteževalo delo.

In ravno o tem se je razgovoril Roglič: "Pogoji so bili nemogoči, da bi kaj naredil. Vsaj noge so bile dobre, kar je dober znak. Veter je kar močno pihal, zato napad v veliki skupini ne bi bila modra odločitev. Jutri nadaljujemo,"

Primož Roglič je na cilj prikolesaril v skupini kandidatov za skupno zmago. Foto: Guliverimage

"Za nas je bil popoln dan. 'Miren' konec je bil predvsem zaradi močnega nasprotnega vetra, zato se ni moglo veliko zgoditi. Ampak je bil občutek dober. Zmagal sem šprint, a ne? Ne moreš reci, da je to prestižna šprinterska zmaga nad Primožem Rogličem. Bolj je bilo, da sem se izognil težavam. Na koncu nikdar ne veš, ali bodo zaostanki, zato je biti bolje prvi kot zadnji. Če pogledam nazaj, je škoda, da so bili trije ubežniki pred nami," je Remco povzel dan, v katerem je smetano pobral ubežnik Davide Bias.

"Končno prva zmaga zame. Nepričakovana je bila. Prvotno je bilo mišljeno, da bom pomagal Fortunato ob koncu. Na samem zaključnem klancu nisem bil najhitrejši, le čakal sem na šprint," je bil Italijan vesel uspeha, ki je ob koncu premagal preostala ubežnika Karla Vacka (Team Corratec - Selle Italia) in Simoneja Petillija (Intermarché - Circus - Wanty)

Pred nedeljskim kronometrom še sobotna etapa z zanimivim koncem

A Remco ne želi govoriti, da je bil to zanj lahek dan, saj so bili na kolesu več kot šest ur. "Mrzlo je na cilju in transfer ni najoptimalnejši," je dejal Evenepoel in se navezal na prevoz s helikopterjem, ki jih je čakal na koncu. "Malce me je strah, videli bomo," se tovrstnega transferja ni veselil.

🚴🇮🇹 | Je hebt altijd baas boven baas. Waar veel renners met de gondel of met de fiets naar beneden moeten, vertrekt Remco Evenepoel met de helikopter! 🚁🚁 #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Acss1v9Vyy — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 12, 2023

Zato pa je o ne preveč zahtevnem dnevu spregovoril Almeida: "Za nas je bilo precej lahko. Na koncu sem moral le odšprintati. Zaradi nasprotnega vetra ni nihče poskušal napadati." Z njim se je strinjal tudi Geraint Thomas (Ineos Grenadiers): "Poskušal sem, vendar razmere niso bile prave. Preveč nasprotnega vetra smo imeli."

Davide Bais se je razveselil zgodovinske zmage. Foto: Reuters

V skupnem seštevku še naprej ostaja vodilni Norvežan Andreas Leknessund (Team DSM), ki se lahko pohvali s prednostjo 28 sekund pred Evenepoelom. Belgijec bi lahko v nedeljo ob podobni predstavi, kot jo je pokazal prvi dan na kronometru, še pridobil prednost pred osrednjimi tekmeci, saj bo na sporedu 35 kilometrov dolga posamična vožnja v Ceseni.

A najprej pride na vrsto še sobotna etapa. Ne glede na vse smo se lahko v preteklosti že velikokrat prepričali, da se lahko marsikaj zgodi v etapah, ki na papirju niso zahtevne. Ena od takšnih bi lahko bila jutrišnja, ki pa ima ob koncu kratek, a strm vzpon, povrhu vsega pa še tehnični spust pred ciljem.

Rezultati po 7. etapi

