"Vedeli smo, da so oni pod večjim pritiskom, ker so favoriti, tako da smo šli bolj sproščeno v to tekmo. Škoda, da nismo nadaljevali, kot smo začeli," je po porazu z 2:5 s Kanado dejal strelec dveh golov Jan Drozg.

"Vedeli smo, da so oni pod večjim pritiskom, ker so favoriti, tako da smo šli bolj sproščeno v to tekmo. Škoda, da nismo nadaljevali, kot smo začeli," je po porazu z 2:5 s Kanado dejal strelec dveh golov Jan Drozg. Foto: Reuters

"Dober občutek, ko zadeneš proti Kanadi, ampak škoda, da nismo nadaljevali, kot smo začeli v prvi tretjini. Iz te tekme lahko potegnemo kar nekaj dobrega in poskušamo tako začeti vsako," je po porazu slovenske hokejske reprezentance s favorizirano Kanado z 2:5 v izjavi za nacionalno televizijo dejal strelec obeh zadetkov in igralec tekmec na slovenski strani Jan Drozg.

Slovenska hokejska reprezentanca se je po uvodnem visokem porazu s Švico (0:7) odločno zoperstavila še eni favorizirani izbrani vrsti, Kanadi.

Varovanci selektorja Matjaža Kopitarja so v četrti minuti s prvencem v elitni diviziji Jana Drozga povedli, nadzirali potek srečanja in se povsem enakovredno borili z ekipo, sestavljeno iz hokejistov najmočnejše hokejske lige na svetu NHL. Nato pa druga tretjina, ko so Kanadčani povsem zavladali (24:2 razmerje v strelih v 2/3, sicer pa 51:24), stisnili Slovence pred gol Luke Gračnarja (46 obramb), izenačili, povedli in na koncu zmagali s 5:2. Končni rezultat je s svojim drugim golom na tekmi postavil napadalec Drozg.

"Dober občutek, ko zadeneš proti Kanadi, ampak škoda, da nismo ohranili prve tretjine, če bi tako zdržali, bi bilo zelo dobro, a je, kar je. Iz te tekme lahko potegnemo kakšno dobro stvar in poskušamo tako začeti vsako tekmo. Včeraj nismo bili pravi, nismo najbolje začeli, potem se je samo stopnjevalo ... Danes smo vedeli, kaj moramo narediti, vedeli smo, da igramo proti zelo dobri reprezentanci, da so oni pod večjim pritiskom, ker so favoriti, tako da smo šli na to tekmo bolj sproščeno," je po porazu v izjavi za RTV Slovenija razmišljal igralec tekme na slovenski strani Drozg.

"Bilo je bistveno boljše kot proti Švici. Ne samo, kar zadeva rezultat, temveč tudi v igri." Foto: Reuters

"Nekako verjeli, da ne more biti tako slabo kot včeraj"

Tudi selektor Kopitar je bil po obračunu bolj zadovoljen kot dan prej. "Začeli smo bolj pogumno kot proti Švici, igrali smo, nismo se ustrašili nasprotnika, bilo je bistveno boljše kot proti Švici. Ne samo, kar zadeva rezultat, temveč tudi v igri. Fantje so včeraj sami videli, da ni bilo v redu, potem se kakšna malenkost še podre, zgodi se učinek domin, a nismo delali nobene panike, normalno smo se pripravili na današnjo tekmo, smo pa v podzavesti nekako vsi vedeli, da ne more biti tako slabo, kot je bilo prejšnji dan. Zdaj gledamo naprej. Dan počitka in potem naslednji tekmec," pa je po srečanju za nacionalno televizijo dejal Kopitar.

Slovence naslednja tekma čaka v torek ob 15.20 proti Norveški. Foto: Guliverimage

V torek nad Vikinge

Slovence po tekmi s Kanado čaka dan premora, v torek ob 15.20 pa tretja tekma, ko se bodo zoperstavili Norveški, ki sicer velja za neugodnega slovenskega nasprotnika, a proti kateri bi na papirju kljub vsemu lažje iskali pot do prepotrebnih točk v boju za obstanek kot proti prvima dvema tekmecema. Zadnjemu mestu se bodo namreč poskušali izogniti na tekmah proti nižjerangiranim reprezentancam, kot sta jim nasproti stali v prvih dveh dneh.

Vikingi so prvenstvo odprli s porazom po kazenskih strelih proti Kazahstanu, danes pa igrajo s Švico.