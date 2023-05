Slovenci prvenstvo odprli z visokim porazom

Slovenska hokejska reprezentanca je na prvi tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije z 0:7 izgubila s favoriziranimi Švicarji, ki so s pridom izkoriščali power-play in slovenske napake, medtem ko risi ob igri z igralcem več in manj niso blesteli. Že v nedeljo ob 11.20 Slovence čaka nova zahtevna tekma, nasproti jim bo stala branilka naslova in ena ožjih kandidatk za naslov Kanada. Na drugi zgodnjepopoldanski tekmi so Francozi po podaljšku z 2:1 premagali Avstrijce.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 2. dan Sobota, 13. maj Lestvica:

Slovenska hokejska reprezentanca nastopa na jubilejnem desetem svetovnem prvenstvu elitne divizije, prvem po letu 2017. Cilj varovancev Matjaža Kopitarja je obstanek med reprezentančno hokejsko smetano, kar je Slovencem do zdaj uspelo dvakrat, zadnjič leta 2005. Naloga bo vse prej kot lahka, risi se zadnjemu mestu poskušajo izogniti v Rigi, kjer ob gostiteljici Latviji in Sloveniji igrajo še Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Prvi nasprotnik Slovencev so bili, tako kot pred šestimi leti, ko so zadnjič igrali med elito, Švicarji. Takrat so slednji zmagali po kazenskih strelih, tokrat pa so že po rednem delu slavili s 7:0.

Švicarji so začeli z zanesljivo zmago. Foto: Reuters Slovenci so se v prvih desetih minutah dobro držali in parirali Švicarjem, ki so imeli sicer več od igre in posesti ploščka. A ko je v 13. minuti prišla prva slovenska kazen, so tekmeci številčno prednost takoj izkoristili. Član Colorado Avalanche Denis Malgin je s strelom s prve v desni zgornji kot nad ramenom premagal Krošlja za 1:0, le dobre pol minute zatem pa je še en NHL-ovec Janis Jerome Moser zvišal na 2:0 in postavil izid uvodne tretjine. Sredi tekme so Švicarji prišli do drugega power-playa, pod gol za 3:0 se je podpisal Nino Niederreiter, tako da so Slovenci pred zadnjim delom zaostajali 0:3. Zadnja tretjina se je začela z dvema slovenskima kaznima in novima dvema power-play goloma Švicarjev, ki so v 44. minuti vodili s 5:0. Do konca je Gašper Krošelj prejel še dva gola in Švicarji so vknjižili visoko zmago s 7:0.

Svetovno prvenstvo, Riga Sobota, 13. maj Švica : Slovenija 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

1:0 Malgin (Kukan, Haas, 13., PP1), 2:0 Jerome Moser (Corvi, Herzog, 14.), 3:0 Niederreiter (Malgin, Haas, 33., PP1), 4:0 Malgin (Simion, 42., PP1), 5:0 Thurkauf (Loeffel, 44., PP1), 6:0 Miranda (Richard, Bertschy, 51.), 7:0 Bertschy (Thurkauf, 58.) Postava Švice: Genoni, Mayer; Marti, Kukan, Niederreiter, Corvi, Herzog; Moser, Glauser, Senteler, Malgin, Ambuhl; Geisser, Loeffel, Miranda, Haas, Simion; Fora, Thurkauf, Richard, Bertschy. Selektor: Patrick Fischer.

Postava Slovenije: Krošelj, Gračnar; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Čepon, Sabolič, Tičar, Kuralt; Štebih, Mašič, Drozg, Simšič, Ograjenšek; Zajc, Crnović, Pance, Čimžar, Tomaževič. Selektor: Matjaž Kopitar.



V nedeljo nad svetovne podprvake

Slovenci bodo znova na delu že v nedeljo ob 11.20, ko jih čaka nova zahtevna preizkušnja, nasproti jim bodo stali aktualni podprvaki Kanadčani. Ti so na prvi tekmi s 6:0 odpravili gostiteljico Latvijo.

Risi igrajo za Aleša Kranjca:

Pri Hokejski zvezi Slovenije so objavili fotografijo iz slačilnice, na kateri so slovenski hokejisti, za njimi pa dres nekdanjega dolgoletnega reprezentanta Aleša Kranjca, ki bije najtežjo bitko življenja, z neusmiljeno boleznijo − okvaro živčnega sistema oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Risi v Rigi tako igrajo tudi z mislijo na Gringa.

Foto: Guliverimage

Istočasno kot Slovenci in Švicarji so bili na delu Avstrijci in Francozi. V Tampereju je Tim Bozon ob koncu prve tretjine glaske peteline popeljal v vodstvo, izkušeni Thomas Raffl je v 47. minuti izenačil, sledil je podaljšek, v katerem je Sacha Treille ob igralcu več zadel za zmago Francije.

Ob 15.20 se bodo na Finskem predstavili Danci in Madžari, v Latviji pa Norvežani in Kazahstanci. Večer je rezerviran za dvoboja med branilko naslova Finsko, ki je v petek izgubila z ZDA, in Nemčijo, ter drugo gostiteljico Latvijo in Slovaško.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni v nižji rang

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Še več, najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala rang nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto njiju zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.