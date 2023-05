Švicarji še naprej brez prejetega gola, Madžarom prva zmaga, nov poraz Slovencev

Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva še tretjič izgubila, tokrat je z 0:1 klonila proti Norveški. Slovenci so v zadnjih sekundah napadali brez vratarja, bili blizu izenačenju, a jim Henrika Haukelanda ni uspelo premagati. Slovenci bodo znova na delu v četrtek ob 15.20, ko jih čaka obračun s Češko. Še naprej so lahko zelo zadovoljni Švicarji, s 5:0 so odpravili Kazahstan in prevzeli vodstvo v "slovenski" skupini, na tem prvenstvu sploh še niso prejeli gola. V Tampereju so Danci za tretjo zmago s 6:2 premagali Avstrijce, do prve zmage so prišli Madžari, v podaljšku so s 3:2 ugnali Francoze.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 5. dan Torek, 16. maj Lestvici:

Slovenski hokejisti so se po dveh porazih proti favoriziranima reprezentancama Švice in Kanade pomerili z na papirju lažje premagljivim tekmecem, Norveško, a na koncu še na četrti tekmi med elito proti Vikingom v boju za obstanek ostali brez dragocenih točk.

Norvežani so prišli do prve zmage. Foto: Guliverimage Za zmago je bil dovolj zgolj en gol Skandinavcev, v 15. minuti uvodne tretjine, v kateri so Norvežani prevladovali in Slovencem niso omogočali, da bi razvili igro. Gašperja Krošlja je s strelom s strani na prvo vratnico premagal Thomas Berg-Paulsen in postavil končnih 1:0.

Izbranci Matjaža Kopitarja so v drugi in tretji tretjini iskali izenačujoči gol, Rok Tičar je v drugem delu zatresel norveško mrežo, a tik pred strelom se je ob slovenskem prekršku oglasila sodniška piščalka, tako da gol ni bil priznan. Tako eni kot drugi so stresli tudi okvir vrat. Slovenci so v zadnji tretjini vse sile usmerili v napad in iskali gol za izenačenje, v zadnjih dveh minutah poskušali brez vratarja, pritiskali na vrata Henrika Haukelanda, a so se potrpežljivi Norvežani ubranili in vknjižili tesno zmago.

Svetovno prvenstvo, Riga Torek, 16. maj

Slovenija : Norveška 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

0:1 Berg-Paulsen (Johannesen, Olsen, 15.)

Izjave po tekmi Postava Slovenije: Krošelj, Gračnar; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Čepon, Sabolič, Tičar, Kuralt; Crnović, Mašič, Drozg, Simšič, Ograjenšek; Štebih, Zajc, Pance, Čimžar, Tomaževič. Selektor: Matjaž Kopitar

Postava Norveške: Haukeland, Arntzen; Lilleberg, Norstebo, Berg-Paulsen, Vikingstad, Olsen; Johannesen, Bjorgvik-Hole, Olden, Trettenes, Martinsen; Krogdahl, Kaasastul, Haga, Olimb, Salsten; Engeland Andersen, Steen, Vesterheim, Salsten, Hoff. Selektor: Johansson



V četrtek nad Čehe

Slovenci ostajajo edina reprezentanca v svoji skupini, ki še nima točke. Pred njimi so še štiri tekme. Po obračunu z Norveško sledi drugi tekmovalni dan premora, v četrtek ob 15.20 pa srečanje z znova zahtevnim tekmecem, Čehi.

Švicarji so s 5:0 premagali Kazahstan in so znova vodilni v skupini v Rigi. Foto: Reuters

Švicarji ohranjajo mrežo nedotaknjeno, madžarsko veselje

Odlične rezultatske predstave nadaljujejo Švicarji, ki so zmagali še tretjič, in to še tretjič brez prejetega gola. Po zmagi nad Slovenci (7:0) in Norvežani (3:0) so zanesljivo opravili še s Kazahstanom (5:0). Med strelce se je vpisalo pet različnih hokejistov, Leonardo Genoni pa je še drugič na tem prvenstvu ohranil mrežo nedotaknjeno. Dela ni imel veliko, zaustavil je vseh 13 strelov.

Bolj vroče je bilo na drugi večerni tekmi v Tampereju, kjer se merijo Francozi in povratniki med elito Madžari. Galski petelini so dvakrat vodili, Madžari pa dvakrat izenačili. Po rednem delu je na semaforju pisalo 2:2, tako da je sledil podaljšek, v katerem je v drugi minuti za prvo zmago Madžarske zadel Istvan Bartalis.

Madžari so z golom Istvana Bartalisa v podaljšku premagali Francoze. Foto: Guliverimage

Na popoldanski tekmi v Tampereju so Danci za tretjo zmago s 6:2 premagali Avstrijce, odpor tekmecev so strli v zadnji tretjini, ki so jo dobili s 4:1.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni stopnjo nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Latvija, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala stopnjo nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.