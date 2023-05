En gol je bil dovolj za zmago Norvežanov

Slovenska reprezentanca je na tretji tekmi z enim od nasprotnikov za obstanek v elitni konkurenci iskala prve točke. Izbranci selektorja Matjaža Kopitarja so bili blizu, toda v trdi in izenačeni tekmi sta nazadnje odločila ena slovenska napaka in en norveški gol.

V uvodnih tekmah SP je Slovenija najprej izgubila s Švico z 0:7, potem pa po boljši predstavi in dobljeni prvi tretjini še s Kanado z 2:5.

Danes se je hitro pokazalo, da bo tekma taktična, z veliko borbenimi potezami, razpoloženima vratarjema in malo zadetki. Slovenci so v uvodu imeli nekaj pobude, vendar prave nevarnosti za gol Henrika Haukelanda ni bilo. Blizu je bil Rok Tičar, a udaril mimo vrat.

Norvežani so povedli v 15. minuti. Po izgubljenem ploščku Slovenije v srednji tretjini je v prodor krenil Thomas Berg Paulsen, ki je bil močnejši od slovenskih branilcev in nazadnje s strelom pod prečko matiral Gašperja Krošlja. Ob koncu tega dela je imela Slovenja prvi "power play", ki pa je ostal neizkoriščen.

Rok Tičar je zatresel norveško mrežo, a gol zaradi predhodnega prekrška ni bil priznan. Foto: Guliverimage

V drugi tretjini so Slovenci še stopnjevali ritem. Prvo priložnost je imel Nik Simšič, pozneje so Slovenci Norvežane prisilili v igro z več prekrški in dobili še eno priložnost z igralcem več. Pripravili so si nekaj dobrih priložnosti, najlepšo pa je imel Robert Sabolič, toda veselje je Sloveniji po njegovem močnem strelu preprečil okvir gola.

V 35. minuti pa je Slovenija tudi dosegla zadetek, uspešen je bil Rok Tičar. A tik pred tem sta sodnika pokazala, da je Bine Mašič nepravilno oviral tekmeca in si s tem prislužil izključitev, zadetek pa ni obveljal.

Foto: Reuters

Ob koncu te tretjine in na začetku zadnje so imeli dvakrat igralca več na ledu tudi Norvežani, toda podobno kot je bila zbrana norveška obramba, so se tudi Slovenci pred Krošljem uspešno branili.

Zadnja tretjina je postregla z novim odmerkom slovenskih napadov pri poskusu izenačenja in borbene norveške obrambe. Slovenski tekmeci niso izbirali sredstev, veliko strelov so ustavljali tudi s telesom, Slovencem pa je počasi začelo zmanjkovati časa, da bi prišli do podaljška in s tem prve točke na SP. Slovenci po treh tekmah ostajajo brez točke, v četrtek jih čakajo Čehi. Foto: Reuters

Še posebej razburljivo je bilo v zadnji minuti. Kopitar je po pričakovanjih umaknil Krošlja iz vrat, šesterici Slovencev pa sprva ni uspelo zadržati plošča v napadalni tretjini. Imeli so še en poskus in prav v zadnjih sekundah dvoboja je bilo pred Haukelandom zelo vroče. V gneči pred norveškimi vrati je najprej udaril Sabolič, v zadnji sekundi pa od daleč še Jan Urbas, a je norveški kapetan Ken Andre Olimb s telesom ustavil plošček.

Po dnevu premora bo Slovenija naslednjo tekmo igrala v četrtek, tekmec pa bo Češka.