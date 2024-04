Hokejski klub SŽ Olimpija je potrdil, da jih po sezoni zapušča prvi strelec Trevor Gooch. "Hvala za odlične predstave v zeleno-belem dresu. Veliko uspeha v nadaljnji karieri in ... nikoli ne reci nikoli," so zapisali na družabnih omrežjih.

Thank you, Trevor Gooch! All the best in your future career.