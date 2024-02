V Ljubljano prihaja močni Fehervar z Anžetom Kuraltom

V hokejski ligi ICE sta do konca rednega dela le še dva kroga, prvi od teh bo odigran danes, HK SŽ Olimpija pa bo v domači Hali Tivoli pričakala moštvo Hydro Fehervar AV19. Madžarska ekipa, za katero uspešno igra tudi slovenski legionar Anže Kuralt, si je že zagotovila neposredno uvrstitev v četrtfinale, do konca rednega dela mora le še ubraniti drugo mesto na lestvici pred Salzburgom. Za zdaj ima dve točki prednost. Ljubljančani bodo morali v dodatne boje za četrtfinale.

Neposredno se v končnico uvrsti prvih šest moštev rednega dela lige, tista na mestih med sedmim in desetim pa se podajo v dodatne boje za preostali četrtfinalni vstopnici. Ljubljančani bodo igrali dodatne boje za četrtfinale. Trenutno so na devetem mestu, s štirimi točkami prednosti pred Vorarlbergom in šestimi zaostanka za Pustertalom.

Do konca rednega dela se zanje prav veliko ne more več spremeniti, po današnji tekmi s Fehervarjem jih v petek čaka le še gostovanje v Linzu, ta pa se še bori za neposredno uvrstitev v končnico. Trenutno je na petem mestu s 75 točkami in se bo danes v gosteh spopadel z že odpisanim Asiagom, tesno, s 74 osvojenimi točkami pa mu sledita Beljak, ki ga vodita vrata Marcel in David Rodman, in Innsbruck. Ta dva kluba se bosta danes pomerila med seboj.

Zmaji so v prejšnjem krogu v Celovcu doživeli najvišji poraz v sezoni (1:8), s Fehervarjem pa so v tej sezoni palice prekrižali trikrat, oktobra lani v Szekesfehervarju izgubili s 3:6, nato še v Ljubljani s 3:4, nazadnje, 1. januarja letos, pa so v gosteh zmagali s 5:1.

Vodilni KAC je v tem krogu prost.

