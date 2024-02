Olimpija pri vodilnih

Pred moštvi so le še tri tekme rednega dela IceHL. Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so v petek po kazenskih strelih izgubili z branilcem naslova Salzburgom, bodo že ob 16. uri gostovali pri vodilni ekipi tekmovanja Celovcu. Ta si je ob Fehervarju in Salzburgu že zagotovil neposredno končnico. V to se po rednem delu uvrsti prvih šest moštev, tista na mestih med sedmim in desetim pa se podajo v dodatne boje za preostali četrtfinalni vstopnici. Ljubljančani so si že zagotovili vsaj dodatne boje.