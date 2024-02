Začenja se odločilni teden: bo Ljubljančanom uspel veliki met?

Hokejisti Olimpije bodo do konca rednega dela IceHL odigrali pet tekem, tri v tem tednu in dve v prihodnjem. Ljubljančani so trenutno zanesljivo na mestih, ki po rednem delu zagotavljajo kvalifikacije za četrtfinale (mesta med 7 in 10), še vedno pa imajo možnost, da 23. februarja končajo med prvo šesterico in si na ta način zagotovijo neposredno četrtfinalno vstopnico.

Za trenutno šestim Beljakom zaostajajo šest točk, zvečer se mu bodo poskušali se približati. V Tivoli prihaja Dunaj, za katerim je ena najbolj skromnih sezon v tekmovanju. Prestolničarji, katerih dres nosi tudi slovenski napadalec Rok Tičar, so na 11. mestu. Za desetim Vorarlbergom zaostajajo 12 točk, do konca rednega dela pa bodo odigrali še štiri tekme. Da se sezona zanje ne bi končala že čez teden dni, bi potrebovali pravi mali čudež. Na preostalih štirih tekmah bi morali pobrati maksimalnih 12 točk, ob tem pa Vorarlberg ne bi smel vknjižiti niti točke več.

To bo četrti obračun Olimpije in Dunaja v sezoni. Ljubljančani so na prvi in zadnji tekmi zmagali (5:2, 6:3), novembra pa tesno izgubili (2:3). Zeleno-beli so pred premorom, namenjenim reprezentanci, v podaljšku izgubili proti Beljaku.

Upi Karhula bo zmaje zvečer poskušal voditi do treh pomembnih točk. Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

"Za nami je kakovosten premor, zato pričakujem veliko energije. Tudi fantje, ki so igrali za reprezentanco, so imeli nekaj prostih dni. Danes smo opravili zelo dober trening in veselimo se novih izzivov," je pred večerno tekmo v klubski mikrofon dejal glavni trener domačih Upi Karhula.

Med reprezentanti je bil ob dveh pripravljalnih zmagah nad Italijo pretekli teden Žiga Mehle, ki se je znova znašel v glasovanju za mladega upa IceHL. "Vtisi po reprezentančni akciji so dobri, na obeh tekmah smo zmagali. Zdaj smo se že vsi vrnili v svoje klube in nadaljujemo redna tekmovanja. Nas čaka tekma z ekipo Dunaja, ki je zelo pomembna za uvrstitev v končnico. Dunaj je težek nasprotnik, dvakrat smo jih v tej sezoni že premagali, a vsekakor gremo na vse tri točke. To (glasovanje za Young star lige ICE, op. a.) mi res veliko pomeni, je dokaz, da delam v pravi smeri, da se trudim in skušam biti vsako tekmo boljši. Zame je to velika potrditev," pravi 22-letni napadalec.

Olimpija bo po večerni tekmi tudi v petek igrala doma, takrat bo v Tivoliju gostoval prvak iz Salzburga, v nedeljo pa bo palice v gosteh prekrižala s Celovcem.

Beljačani trenutno držijo zadnjo vstopnico za končnico, a za šesterico kandidirajo še tri moštva – Pustertal, Innsbruck in Olimpija. Foto: www.alesfevzer.com

Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič), ki ga s trenerske klopi vodi Marcel Rodman, njegov pomočnik pa je David Rodman, bo pomembne točke v boju za končnico lovil pri Asiagu. Hud boj se obeta med Pustertalom in Bolzanom, Linz pa se bo na mestih za končnico poskušal utrditi proti Vorarlbergu (Luka Maver).

Derbi kroga bo na Koroškem, kjer bo Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) gostil Fehervar (Anže Kuralt). Obe moštvi sta si že zagotovili četrtfinale. Danes se jima lahko pridruži še Salzburg, ki je sicer prost.

Innsbruck bo točke za končnico iskal proti odpisanemu Gradcu (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc), za katerim je sezona za pozabo. Graški panterji so zadnji, sezona se bo zanje končala čez deset dni.

Liga ICE

Torek, 13. februar:

Lestvica:

