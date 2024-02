Rodman pred prihodom Ljubljančanov opozarja: Za nas je zdaj vsaka tekma kot končnica

Olimpija in Beljak se bosta zvečer pomerila na Koroškem. Na zadnjih dveh medsebojnih dvobojih je vsako od moštev priredilo preobrat in z gostovanja odpeljalo zmago. Kako bo tokrat?

Olimpija in Beljak se bosta zvečer pomerila na Koroškem. Na zadnjih dveh medsebojnih dvobojih je vsako od moštev priredilo preobrat in z gostovanja odpeljalo zmago. Kako bo tokrat? Foto: www.alesfevzer.com

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo odigrali zadnjo tekmo pred tednom, namenjenim reprezentanci. Ob 19.15 bodo gostovali pri Beljaku, za katerega igrata Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, trenerski štab pa med drugim sestavljata Marcel Rodman in kot pomočnik David Rodman. Ljubljančani so trenutno deveti in so si praktično že zagotovili vsaj dodatne kvalifikacijske boje, niso pa še odpisani za neposredno uvrstitev v končnico (po 48. krogih si jo zagotovi prvih šest ekip). Za šestim mestom zaostajajo pet točk, a imajo na računu odigrano tekmo več. Večji rezultatski pritisk je na trenutno sedmih Beljačanih. "Za nas je zdaj vsaka tekma kot končnica," pravi Rodman.

Redni del IceHL se počasi, a vztrajno bliža koncu. Pred moštvi je še šest oziroma sedem tekem. Prva šesterica se bo po 48. krogih uvrstila v četrtfinale, moštva na mestih med 7. in 10. se bodo v dodatnih tekmah borila za preostali četrtfinalni vstopnici, za ekipe od 11. do 13. mesta pa bo sezone 23. februarja konec.

Edini slovenski predstavnik v tekmovanju HK SŽ Olimpija bo do konca rednega dela odigral še šest srečanj. Prvo že zvečer, ko bo gostoval na avstrijskem Koroškem pri moštvu z močnim slovenskim pridihom tako v trenerski kot napadalni vrsti.

Ljubljančani so trenutno deveti, od šestega mesta jih ločuje pet točk, a imajo na računu tekmo več od Linza. Beljak ima na sedmem mestu trenutno isto število točk in tekem kot šestouvrščeni. Ekipi sta se v tej sezoni srečali trikrat, dvakrat je zmagalo avstrijsko, enkrat slovensko moštvo.

Olimpija je novembra v Beljaku zaostajala z 1:4, na koncu pa zmagala s 6:4. Foto: Rene Krammer

Zadnja dva medsebojna dvoboja sta postregla s preobratoma. Beljak je konec novembra v 38. minuti vodil 4:1, nato pa je Olimpija priredila preobrat in dosegla zmago s 6:4. Pred tremi tedni pa so zeleno-beli v zadnjo tretjino vstopili z vodstvom z 2:0, na koncu pa so se zmage v Tivoliju veselili Korošci (3:2).

"Pričakujem novo tesno tekmo. Obe ekipi potrebujeta točke. Pretekle tekme so bile tesne, če ne bomo zbrani v obrambi, nam bo lahko težko. Imajo dober napad. Upam, da bomo dobro odigrali v obrambi, da ne bo neumnih napak, potem verjamem, da se bo tudi za nas pokazala priložnost," je pred srečanjem v klubski mikrofon dejal glavni trener Olimpije Upi Karhula.

"Proti Olimpiji doma in ob podpori naših navijačev šteje le zmaga. Za nas je zdaj vsaka tekma kot tekma končnice," pred večernim dvobojem pravi glavni trener Beljaka Marcel Rodman. Foto: www.alesfevzer.com

"Za nas je vsaka tekma končnica"

Olimpija v srečanje vstopa s popotnico štirih zmag na zadnjih petih tekmah, Beljak pa z dvema. Na zadnji tekmi je na terenu prvaka Salzburga povedel z golom Roberta Saboliča, na koncu pa izgubil z 1:4.

"Žal v Salzburgu po dobrem začetku nismo osvojili nobene točke. Res me jezi, da trenutno nismo nagrajeni s točkami. A mi še naprej trdo delamo, proti Olimpiji na lastnem ledu in ob podpori naših navijačev šteje le zmaga. Za nas je zdaj vsaka tekma kot tekma končnice. Želimo zmagati in bomo zmagali," je bil v klubski izjavi optimističen glavni trener Marcel Rodman.

Prihodnji teden pripravljalni tekmi z Italijo

Za Olimpijo bo to zadnja tekma pred tednom, namenjenim reprezentanci. Ta bo prihodnji teden v Bolzanu in Val Gardeni palice na pripravljalnih tekmah dvakrat prekrižala z Italijani. Prihodnji teden bo namenjen reprezentanci, v katero so vpoklicani Olimpijina deveterica, pa tudi oba slovenska napadalca Beljaka Robert Sabolič in Blaž Tomaževič. Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

Iz Olimpije so na ponedeljkov zbor na Bledu vpoklicani Luka Kolin, Jan Ćosić, Aljoša Crnović, Aleksandar Magovac, Bine Mašič, Marcel Mahkovec, Žiga Mehle, Nik Simšič in Miha Zajc. Prav tako je selektor Edo Terglav vpoklical oba napadalca Beljaka, ob Saboliču tudi Blaža Tomaževiča.

Madžari se lahko pridružijo Celovčanom

Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc), ki si je pred dnevi kot prvi zagotovil četrtfinale, gostuje pri Pustertalu. Danes se mu lahko v končnici pridruži Fehervar (Anže Kuralt), ki gosti 11. Dunaj (Rok Tičar).

Derbi kroga bo v Linzu, kjer bo gostoval lanski finalist Bolzano. Vorarlberg (Luka Maver) bo pomembne točke iskal proti Asiagu, branilec naslova Salzburg pa gosti zadnji Gradec (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc).

Liga ICE

Petek, 2. februar:

Lestvica:

