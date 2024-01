Dvojno veselje Jeseničanov v Tivoliju, grenka zmaga Celjanov

Po zadnjem krogu drugega dela državnega prvenstva so hokejisti HK SŽ Olimpija, ki so si že pred tem zagotovili prvo mesto in s tem finalno vstopnico, dobili finalnega nasprotnika. To bodo Jeseničani, ki so na derbiju v Tivoliju, kjer so zmaji dobrih 50 minut kazali mlačen obraz, s 5:4 slavili po izvajanju kazenskih strelov. Po rednem delu in zagotovljeni točki je postalo jasno, da bodo igrali v finalu. Brez tega so tako ostali tretji Celjani, ki so sicer s 4:2 premagali Triglavane. A da bi se prvič v 75-letni zgodovini uvrstili v finale, bi morala Olimpija zmagati po rednem delu, pa se jim želja na koncu ni uresničila.

Zaključil se je drugi del državnega hokejskega prvenstva, v katerem so igrale štiri ekipe. V boju za lovoriko sta ostali le najboljši moštvi, saj polfinala tokrat ne bo. To so postali favorizirani člani HK SŽ Olimpija, ki so si že prej zagotovili prvo mesto in s tem prvo finalno vstopnico, v boju za drugo pa so bili na koncu na lestvici alpski tekmeci HDD Sij Acroni Jesenice boljši od HK RST-Pellet Celje, ki tako tudi po tej sezoni ostajajo brez zgodovinske uvrstitve v finale.

Pred zadnjim krogom je bilo jasno, da Ljubljančanov nihče ne more spraviti s prvega mesta, saj so imeli pet točk naskoka. Obetal pa se je zanimiv boj za drugo, ki po letošnjem sistemu tekmovanja prinaša drugo finalno vstopnico. V zadnji krog so šli Jeseničani z devetimi točkami, Celjani pa s sedmimi. Za jeseniško uvrstitev v finale bi bila tako dovolj že točka po rednem delu v Tivoliju, Celjani pa so morali dobiti svojo tekmo s Kranjčani in obenem upati, da bo ljubljansko moštvo zmagalo že po rednem delu. Na ta način bi lahko preskočili Gorenjce in se prvič doslej uvrstili v finale DP.

Na koncu so Jeseničani z zmago po desetih serijah kazenskih strelov proti večnim tekmecem na njihovem ledu vendarle še prišli do velikega finala, Celjanom pa zmaga proti Triglavu ni pomagala, ostali so tretji.

V Tivoliju odločil deseti krog kazenskih strelov

V Tivoliju je na derbiju na koncu po razburljivem scenariju slavila gostujoča ekipa. V prvem delu so motivirani gostje pritisnili in bili nekajkrat zelo nevarni pred vrati Lukaša Horaka. Domači so sicer imeli v postavi le 15 igralcev v polju, a so nato hitro nekajkrat nevarno preizkusili Žana Usa. Prvi pa so zadeli gostje, za jeseniško vodstvo je poskrbel Žan Jezovšek. Ob številčni prednosti so bili gostje zelo blizu drugemu zadetku, a je Horaku plošček še uspelo izbiti. Na drugi strani pa so domači v zadnji minuti izkoristili svoj prvi power play, zadel je Ville Leskinen.

Toda železarji se niso predali, že po prvi akciji v nadaljevanju je po protinapadu za novo vodstvo zadel Eric Pance. Domači so občasno stisnili tekmece pred njihov gol, a bili tudi neučinkoviti in nezbrani. V 33. minuti pa je ob novi številčni prednosti jeseniško vodstvo še povišal Jezovšek. Po tem golu je domača ekipa zamenjala vratarja, med vratnici je zadrsal Luka Kolin, zadetka za znižanje zaostanka pa zeleno-beli v tej tretjini niso dosegli.

Jeseničani so zmagali po kazenskih strelih. Foto: www.alesfevzer.com

V tretji je kazalo, da bodo železarji odnesli poln plen, saj so z golom Lovra Kumanovića v 50. minuti vodili že s 4:1. A sledila je napeta končnica. Najprej so domači z goloma Leskinena in Marcela Mahkovca v minuti in pol prišli povsem blizu, v zadnji minuti pa imeli še igralca več in potegnili Kolina iz vrat. Prav v zadnji sekundi je nato Leskinen še zadel za 4:4, kar je pomenilo podaljšek.

V podaljšku gola ni bilo, sledilo pa je kar deset serij kazenskih strelov. Do devete sta bila na vsaki strani uspešna le po dva, šele Miha Logar je kot 20. strelec izkoristil zgrešen strel svojega tekmeca in zadel za jeseniško zmago.

Celjani so za konec premagali Triglavane, a jim razplet derbija ni šel na roke, tako da so na tretjem mestu ostali brez finala. Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje

Grenka zmaga Celjanov

Celjani so sicer svoj del naloge opravili brez napake. Proti Kranjčanom so slabo začeli, saj so po zadetku Maja Bertonclja v sedmi minuti zaostajali. A so že v naslednjih minutah dosegli dva gola (Gašper Žeželj, Jure Sotlar), po uvodu v drugo tretjino, ko sta v razmaku pol minute zadela še Gal Sodja Zalokar in Raivo Freidenfelds, pa je bilo že jasno, da bodo Kranjčani težko pripravili presenečenje. V zadnji tretjini so Celjani zadržali prednost, gostom je z zadetkom Gabra Podrekarja sicer uspelo znižati, a zmage Celjanov niso mogli preprečiti.

Državno prvenstvo, drugi del Torek, 30. januar