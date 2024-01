Slovenski obračun v alpski ligi pripadel Jeseničanom

Slovenski ekipi v alpski hokejski ligi sta danes v Celju igrali medsebojno tekmo v kvalifikacijski skupini A, kjer moštva igrajo za uvrstitev v končnico. Uspešnejši so bili igralci Sija Acronija Jesenic, ki so domači klub RST Pellet Celje premagali z 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

Za aktualne prvake tekmovanja je to sploh prva zmaga v drugem delu lige, ko skušajo moštva še uloviti uvrstitev v končnico. Po današnji tekmi imajo v skupini A deset točk, toliko kot Merano, Celjani so tretji s šestimi, a imajo tekmo več.

Jeseničani so v drugi del kot sedma ekipa rednega dela prinesli šest bonus točk, ki so jim pomagale, da so ostali pri vrhu lestvice ob porazih z Meranom in Linzem. A za uspešno nadaljevanje so bile za železarje tri točke v Celju skorajda nujne. Po drugi strani so celjski hokejisti gorenjske tekmece nedavno že premagali v državnem prvenstvu.

Tudi danes so bolje začeli Celjani, za vodstvo je poskrbel Jure Sotlar sredi prve tretjine. A so gostje odgovorili še v prvem delu, ko je domačega vratarja Jakoba Brandnerja premagal Maj Turšič Sečkar.

Odločitev o zmagovalcu je padla ob koncu drugega dela. Takrat so imeli domači na klopi za kaznovane dva igralca, železarji pa minuto in pol prednost 5-3. To so hitro izkoristili, zadetek pa je dosegel Žan Jezovšek.

V zadnji tretjini so Celjani iskali izenačenje in podaljšek, najbolj nevaren je bil Bohdan Panasenko, toda Žan Us ni več klonil.

Naslednja tekma Celjane čaka v četrtek, ko bodo gostili drugo zasedbo Linza. Jeseničani bodo dan pozneje gostili Merano. Obe ekipi pa v torek čaka še pomemben izziv v zadnjem krogu drugega dela državnega prvenstva. Celjani bodo igrali s Triglavom, železarji pa v Ljubljani derbi s SŽ Olimpijo. Olimpija si je že zagotovila prvo finalno vstopnico, na drugem so trenutno Jeseničani, Celjani pa tik za njimi.

Kako poteka drugi del?

Po koncu rednega dela si je prvih šest ekip – Ritten, Zell am See, Red Bull Salzburg II, Vipiteno, Bregenzerwald in Cortina – že zagotovilo končnico. V drugem delu ta šesterica igra med seboj za čim boljše izhodišče pred četrtfinalom in potencialno izbiro četrtfinalnega tekmeca.

Preostali, ki so redni del končali na sedmem mestu ali nižje – tudi oba slovenska predstavnika –, pa poskušajo v dveh kvalifikacijskih skupinah A in B še ujeti mesti za četrtfinale. Najboljši so s seboj prinesli bonus točke (Jeseničani šest).

V kvalifikacijski skupini A so ob Jeseničanih tudi Celjani, Merano, Gardena in Steel Wings Linz. Prva dva iz te skupine si bosta zagotovila dodatne kvalifikacije po sistemu na izpadanje na dve zmagi z najboljšima ekipama kvalifikacijske skupine B. V tej igrajo osmi po rednem delu Kitzbühel, deveti Unterland Cavaliers, 12. Lustenau, 13. Fassa in 16. KAC Future Team.

Drugi del se bo končal 24. februarja. Dodatne kvalifikacije bodo na vrsti med 27. februarjem in tretjim marcem, končnica se bo začela petega marca. Prva tekma polfinala je načrtovana 21. marca, začetek finala pa šestega aprila. Prvak bo znan najpozneje 20. aprila.