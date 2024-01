Dobili, po kar so prišli #video

Jeseničani so v Tivoliju dosegli tako želeno zmago in se uvrstili v finale.

Finale hokejskega državnega prvenstva bo tudi letos postregel z obračunom večnih tekmecev iz Ljubljane in Jesenic. Železarji, ki jim je na torkovem derbiju za finale zadostovala točka, so z zmago po kazenskih strelih dobili drugo finalno vstopnico, večji del "derbija" bleda Olimpija pa tradicionalnega finalnega tekmeca, kar obema moštvoma tradicionalno obljublja najzajetnejše število gledalcev na tribunah.

Pred zadnjim krogom drugega dela državnega prvenstva je bilo jasno, da Olimpije na prvem mestu ne more prehiteti nihče več. Ljubljančani so si že pred torkom priigrali prvo finalno vstopnico – po drugem delu ne sledi polfinale, ampak neposredno finale – za drugo pa so bili v igri še večni tekmeci zmajev Jeseničani in Celjani.

Železarji so za preboj v finale na torkovem derbiju potrebovali vsaj točko, Celjanom pa bi za premierni finale državnega prvenstva ob domači zmagi nad Triglavom moral iti na roko še razplet derbija v Tivoliju – zmaga Olimpije po rednem delu, a drugega dela scenarija niso dočakali.

Favorizirani Ljubljančani, ki jim je zaradi različnih dejavnikov res manjkalo igralcev, so proti motiviranim Jeseničanom prikazali eno bledejših predstav sezone. V zadnjih nekaj minutah rednega dela, pri vodstvu Jesenic 4:1, so sicer s tremi zadetki, tudi izenačujočim v zadnji sekundi, popestrili dogajanje, izsilili podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako da so sledili kazenski streli. V deseti seriji je branilec Jesenic Miha Logar odločil zmagovalca (5:4). Železarji – decembra se je poslovil branilec David Planko, pred dnevi pa se je v Romunijo preselil napadalec Erik Svetina – so v Tivoliju tako dosegli zmago in se uvrstili v finale.

"Prišli smo po pomembno točko, to nam je uspelo, uresniči smo cilj. Odlično," je po zmagi dejal Miha Logar, ki je v deseti seriji izvajanja kazenskih strelov odločil zmagovalca. Foto: www.alesfevzer.com "Prišli smo po pomembno točko, to nam je uspelo, uresniči smo cilj. Odlično. Malo smo si sami zakuhali zaključek tekme. Malo smo se postavili na pete, oni so pritisnili. Da dobiš zadetek v zadnji sekundi, je kar malo smola. A na koncu smo zmagali in osvojili dve točki, smo v finalu, kar smo hoteli, cilj je dosežen," je po zmagi dejal Logar, ki bo po odkljukani nalogi v DP misli s soigralci kaj hitro usmeril v alpsko ligo, v kateri bodo že v petek nadaljevali boje v kvalifikacijski skupini.

V domači dvorani bodo ob 19. uri pričakali Merano, tekma pa bo tudi v znamenju plišastih igrač, na Gorenjskem namreč pripravljalo Teddy bear toss (ob golu domače ekipe gledalci na led vržejo plišaste igrače, ki jih podarijo v dobrodelne namene).

Za samozavest in še kaj

"Veseli nas, da nam je uspelo priti v finale. Kaj se je zgodilo v zadnjih minutah? Posledica tega, da smo v drugem delu tekme izgubili preveč dvobojev, preveč sodniških metov. Olimpija je tako več ali manj časa igrala s ploščkom, kar ji je omogočilo, da se je vrnila na tekmo," je po zmagi dejal glavni trener železarjev Gaber Glavič, ki verjame, da bodo s torkovega obračuna odnesli precej pozitivnih stvari: "Vsekakor je lepo zmagovati. Lani smo zmagali 16-krat zapored in smo si res želeli še 17. zaporedno zmago. Kot športnik želiš zmagovati, ne maraš izgubljati. Ta zmaga nam bo dala samozavest in dobro voljo v slačilnici, ki je niti ne manjka. Tekme na taki ravni nas zagotovo delajo tudi močnejše v stvareh, ki jih brez takih tekem preprosto ne moremo izpopolniti."

Glavič bo z varovanci misli preusmeril v alpsko ligo, v kateri branijo naslov, a jih čaka še hud kvalifikacijski boj za četrtfinale. Poudarja, da bo med klubi, ki stavijo na dodano vrednost v obliki tujcev, izjemno težko priti do uvrstitve v končnico, a da bo verjel do zadnjega. Ne nazadnje zato vsak dan prihaja v domačo halo, čeprav jim v tekoči sezoni pogosto ni lahko. "Motivacija je včasih težka stvar, to je izziv za trenerja. Sezona je bistveno drugačna, kot je bila lanska, ko smo zmagovali. Ko nizaš zmago za zmago, je vse lažje, saj pridobiš določeno prednost. Smo sredi težke sezone, a tudi v tem je morda čar našega športa."

Kapetan Olimpije Žiga Pavlin po porazu z Jesenicami:

"Že vso sezono ponavljam, da hokej oziroma šport na splošno ni na stikalo s tipko on (prižgano, op. a.) in off (ugasnjeno, op a.). Če ga prižigaš in ugašaš med tekmo, se ne izide dobro. Vsi se bomo morali bolje pripraviti in bolj zavzeto igrati finalne tekme z Jesenicami ter zmagati, zdaj pa analizirati, ali je bila priprava na to tekmo optimalna," je po porazu dejal kapetan Olimpije Žiga Pavlin in na opazko, da velik del ekipe, predvsem nekateri tujci, ni bil na pričakovani ravni, odgovoril: "Menim, da so danes videli, kaj za Olimpijo in Slovenijo pomeni ta derbi, s kakšnim mišljenjem morajo priti na te tekme, da je na teh tekmah prisotnih veliko čustev. Zagotovo bomo v finalu pokazali drugačen obraz. Jaz bom prvi, ki bo poskušal ekipo ali soigralce še malo bolj spodbuditi, da bodo res pravi, da se dobro pripravimo in upravičimo vlogo."

"Po eni strani bo finale tak, kot se spodobi, po drugi strani smo želeli zmagati po rednem delu"

"Po eni strani je lepo, da bo finale tak, kot se spodobi, po drugi strani smo želeli zmagati po rednem delu, pokazati, kdo je vladar Tivolija, a so si oni zaslužili zmago, tako da jim še enkrat čestitam." Foto: www.alesfevzer.com Finale med Olimpijo in Jesenicami – sistem uradno še ni znan – bo po koncu sezone obeh tekmecev v IceHL oziroma alpski ligi.

"V 99 odstotkih smo imeli finale med Olimpijo in Jesenicami. Po eni strani je lepo, da bo finale tak, kot se spodobi, po drugi strani smo želeli zmagati po rednem delu, pokazati, kdo je vladar Tivolija, a so si oni zaslužili zmago, tako da jim še enkrat čestitam. Malo mi je žal Celja, saj imajo dobro sezono, dobro igrajo v alpski ligi, na državnem prvenstvu so bili ves čas zraven. Mi smo bili danes v postavi z vsemi razpoložljivimi igralci, imamo zelo veliko poškodovanih igralcev, zelo malo nas je. Hvala bogu, da je samo še ena tekma do premora, da se potem lahko malo sestavimo za pomembne tekme," pravi Pavlin in o tem, da derbi na tribune privablja več gledalcev kot druge tekme (v torek uradno dobrih 2600 gledalcev), dodaja: "Želim si, da bi bilo toliko gledalcev vsako tekmo, a jih razumem, da je derbi jeziček na tehtnici, ki jih privabi v Tivoli. Zahvaljujem se jim. To, da smo bili mi zelo bledi, se ne sme več ponoviti. V finalu z Jesenicami bomo naredili vse, da zmagamo."

"Verjetno ena najslabših v sezoni"

Glavni trener Olimpije Antti Karhula je na vprašanje, kje so bili njegovi varovanci večji del tekme rednega dela, pristavil: "Ne vem. Bili smo tu, a ne vem ... Imeli smo svoje priložnosti, nismo zadeli, oni so svoje izkoristili. Zadovoljni smo lahko le z zadnjimi minutami rednega dela."

Strinjal se je, da je bila to ena skromnejših predstav, predvsem pa pristopov Olimpije v sezoni: "Verjetno ena najslabših, da. Oni so imeli dodatno iskrico, zelo so se borili, mi smo bili nekoliko kratki, potem pa se podobne stvari zgodijo. Zadovoljni smo lahko le z zadnjimi minutami. Za tujce je na teh derbijih nekoliko drugače, saj ne poznajo te tekmovalnosti. V podobnem položaju sem bil na Madžarskem, kjer ne bi smeli nikoli izgubiti take tekme, pa se je zgodilo večkrat zapored."

Karhula bo Olimpijo ta teden vodil še na petkovi tekmi IceHL v Beljaku, kjer lahko potrdijo mesto v dodatnih bojih za četrtfinale (med 7. in 10.), nato sledi reprezentančni teden. Edo Terglav bo na Bledu zbral reprezentante ter jih nato v Bolzanu in Val Gardeni vodil na dveh pripravljalnih tekmah z Italijani.