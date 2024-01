Prihodnji teden se bo med februarskim premorom v klubskih tekmovanjih na Bledu znova zbrala moška članska reprezentanca, ki bo najprej opravila dva dneva treningov na ledu, nato pa odpotovala na Južno Tirolsko. V četrtek in petek bo v Bolzanu in Val Gardeni odigrala dva obračuna z izbrano vrsto Italije, ki bo spomladi gostila svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, na katerem bodo sodelovali tudi Slovenci.

Selektor slovenske reprezentance Edo Terglav bo po novembrskem zboru prihodnji teden znova zbral reprezentante in jih vodil na dveh tekmah z gostitelji spomladanskega svetovnega prvenstva drugega razreda Italijani.

Na tokratni zbor je povabil tri vratarje, tudi Gašperja Krošlja in Matijo Pintariča, osem branilcev in 13 napadalcev, med katerimi je reprezentančno najbolj izkušen Robert Sabolič, priložnost za dokazovanje pa bo med drugimi dobil vidnejši člen domačega svetovnega prvenstva do 20 let Filip Sitar.

Slovenci in Italijani se bodo v četrtek in petek pomerili v Bolzanu in Val Gardeni.

Slovenci se bodo z Italijani pomerili v Bolzanu in Val Gardeni. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Dve večji tekmovanji

V prihodnjih mesecih slovensko reprezentanco čakata dve večji tekmovanji. Po izpadu iz elitne konkurence na preteklem svetovnem prvenstvu v Rigi bo konec aprila in v začetku maja nastopila na prvenstvu divizije I, skupine A v Bolzanu v družbi Italije, Madžarske, Južne Koreje, Japonske in Romunije.

Konec avgusta bo na Danskem igrala olimpijske kvalifikacije, ob gostiteljici Danski bosta tam igrali še Norveška in kvalifikantka.

Vabljeni igralci za pripravljalni tekmi: Vratarji 1 KOLIN Luka HK SŽ Olimpija (SLO)

2 KROŠELJ Gašper HC Banska Bystrica (SVK)

3 PINTARIČ Matija Dragons de Rouen (FRA) Branilci 1 BOHINC Rožle HDD Acroni Jesenice (SLO)

2 CRNOVIĆ Aljoša HK SŽ Olimpija (SLO)

3 ĆOSIĆ Jan HK SŽ Olimpija (SLO)

4 MAGOVAC Aleksandar HK SŽ Olimpija (SLO)

5 MAŠIČ Bine HK SŽ Olimpija (SLO)

6 PODLIPNIK Matic Kitzbuheler EC (AUT)

7 ŠTEBIH Miha SK Horacka Slavia Trebic (CZE)

8 URUKALO Žiga HDD Acroni Jesenice (SLO) Napadalci 1 GOMBOC Luka EC KAC (AUT)

2 JEZOVŠEK Žan HDD Acroni Jesenice (SLO)

3 KURALT Anže Fehervar AV19 (HUN)

4 MACUH Rok HC Olomuc (CZE)

5 MAHKOVEC Marcel HK SŽ Olimpija (SLO)

6 MAVER Luka Pioneers Vorarlberg (AUT)

7 MEHLE Žiga HK SŽ Olimpija (SLO)

8 OGRAJENŠEK Ken Graz 99ers (AUT)

9 SABOLIČ Robert EC VSV (AUT)

10 SIMŠIČ Nik HK SŽ Olimpija (SLO)

11 SITAR Filip Malmö (SWE)

12 TOMAŽEVIČ Blaž EC VSV (AUT)

13 ZAJC Miha HK SŽ Olimpija (SLO) Vodstvo reprezentance: KONTREC Dejan Vodja reprezentance

TERGLAV Edo Glavni trener

DRINOVEC Gorazd Pomočnik trenerja

ŠIVIC Mitja Pomočnik trenerja

ROBAR Mitja Pomočnik trenerja

CVENČEK Matjaž Fizioterapevt

PERČIČ Špela Fizioterapevtka

DRAGAN Milan Tehnični vodja

TERLIKAR Drago Tehnični vodja