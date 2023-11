"Lahko bi rekel, da smo hoteli malo več, a še pred turnirjem sem povedal, da rezultat ni najpomembnejši, da je pomembneje videti, kako ti igralci delujejo, kako igramo kot ekipa, kako se odzivamo v določenih trenutkih. Fante sem spoznal tako na ledu kot zunaj njega, nad nekaterimi sem bil pozitivno presenečen. Turnir smo lahko zapustili z dvignjenimi glavami," je po pripravljalnem turnirju na Madžarskem, na katerem so slovenski hokejisti premagali Ukrajino, izgubili pa proti Italiji in Madžarski, dejal novi selektor Edo Terglav.

Slovenska hokejska reprezentanca je konec preteklega tedna v pomlajeni zasedbi nastopila na pripravljalnem turnirju v Budimpešti, kjer jo je kot selektor prvič vodil Edo Terglav. Ta je pred odhodom k vzhodnim sosedom poudarjal predvsem pomembnost spoznavanja s fanti, med katerimi je bilo nekaj novih obrazov, nekateri pa so se morali spoprijeti z odgovornejšimi vlogami, kot so jih bili v zadnjih letih vajeni v reprezentanci. Na vseh obračunih Slovencev je bilo tesno. Za uvod so z 0:1 izgubili proti Italijanom, ki so premagali vse tekmece, s 5:4 premagali Ukrajino, za konec pa s 3:4 izgubili proti gostiteljem. Zasedli so četrto mesto.

"Na vseh tekmah smo bili v igri za zmago, tudi na prvi in zadnji smo bili vse do konca v igri. Lahko bi rekel, da smo hoteli malo več, a še pred turnirjem sem rekel, da rezultat ni najpomembnejši, da je pomembneje videti, kako igralci delujejo, kako igramo kot ekipa, kako se odzivamo v določenih trenutkih. Na vseh treh tekmah smo imeli malo slabše trenutke, ko smo na hitro prejeli gole. A ekipa je mlada, potrebuje take tekme, da se iz njih česa nauči, vzame nekaj za naprej. Zdaj bomo opravili analizo, jih spremljali v klubskih sezonah in videli, na katere fante bomo računali naprej," je po turnirju dejal 43-letni selektor, ki je v tem tednu želel igralce spoznati tudi osebnostno.

Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

"Moj namen je bil, da fante spoznam tudi zunaj ledu. Vzel sem si nekaj časa, se s fanti pogovarjal tudi o drugih stvareh, ne samo o hokeju, tako da sem dobil idejo, kakšni so kot osebe, po karakterju. Na ledu sem v treh tekmah videl in spoznal, kakšno vlogo lahko igrajo, kje so dobre, kje so slabe stvari."

Terglav o novincih in tistih, ki so prevzeli odgovornejše vloge, kot so jih bili vajeni:

Kako je bil zadovoljen z novinci in kako s tistimi, ki so se tokrat morali preleviti v nosilce igre? "Pri nekaterih, ki so bili že nekaj časa zraven in smo jim namenili vidnejše vloge, je bilo prisotne nekaj sramežljivosti, niso si toliko upali. Pozna se, da nekateri od teh fantov v klubih nimajo vidnejših vlog. Če ne igraš v takih vlogah med klubsko sezono, je potem tudi v reprezentanci težko prevzeti takšno vlogo. So pa nekateri novi fantje, Török, Macuh, dobro izkoristili priložnost. Bilo je nekaj zanimivih fantov, nad katerimi sem presenečen, pri nekaterih sem videl, da imajo velik potencial," pravi Terglav, zadovoljen z vzdušjem in delovno vnemo, a poudarja, da bo marsikaj treba še popraviti.

"Super vzdušje. Fantje so željni napredovanja, naredijo, kar se dogovorimo, so disciplinirani. Smo pa na treh tekmah videli, kje se bo treba izboljšati. Videli smo, da težko dosegamo zadetke. Veliko se borimo pred golom, so pa trenutki – imeli smo 48 strelov, veliko priložnosti, tri na ena, sole ... –, ko ni šlo v gol. Tu bo treba veliko popraviti, da bi bili bolj učinkoviti. Fantje ofenzivno ne dosegajo prav veliko točk. V obrambnih nalogah so bile dobre, pa tudi slabše stvari, močnejši moramo biti pred golom, močnejši v duelih. Tekmi proti Ukrajini in Madžarski sta bili dober primer, kako moramo igrati in kakšen hokej bomo igrali v prihodnosti," je dodal selektor, ki se je, tako kot preostali fantje, vrnil v klubski ustroj.

Terglav o vzdušju in oceni turnirja:

Na pripravljalnih tekmah se bodo znova zbrali pozimi, spomladi pa jih najprej čakajo aprilske priprave, konec aprila pa prvi od večjih izzivov – svetovno prvenstvo drugega razreda v Bolzanu. Konec avgusta prihodnje leto bodo sodelovali še na olimpijskih kvalifikacijah na Danskem.