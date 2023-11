Po skoraj treh letih se je vrnil v Slovenijo. Prva naloga: spoznati fante.

Edo Terglav bo med četrtkom in soboto kot selektor prvič vodil moško hokejsko reprezentanco. Pomlajeno zasedbo čaka turnir v Budimpešti, kjer bodo palice prekrižali z Italijo, Ukrajino in Madžarsko.

Prvič po majskem svetovnem prvenstvu v Latviji se je zbrala članska hokejska reprezentanca. Pomlajena, kot načeloma vsak november, in z novim trenerskim štabom bo med četrtkom in soboto igrala na pripravljalnem turnirju v Budimpešti. Prvič jo bo kot selektor vodil Edo Terglav. 43-letnik, ki že skoraj dve desetletji službuje v Franciji in se je po skoraj treh letih vrnil v Slovenijo, bo v prvem tednu predvsem spoznaval varovance in iskal odgovore, na koga od (nekoliko) mlajših obrazov bi lahko v bližnji prihodnosti resno računal.

Poletje in jesen sta prinesla prevetritev trenerskih štabov večine slovenskih hokejskih reprezentanc, tudi moške članske. Po svetovnem prvenstvu elitne divizije, na katerem Slovencem ni uspelo uresničiti cilja – obstanka med elito –, so se pri Hokejski zvezi Slovenije pogovarjali z Matjažem Kopitarjem o podaljšanju sodelovanja. Do tega ni prišlo, tako da so morali poiskati novega selektorja. Uradno so ga naznanili sredi oktobra.

Selektorske vajeti je prevzel Edo Terglav, ki je v trenerskem štabu reprezentance deloval med letoma 2016 in 2018, ko je bil pomočnik selektorja, najprej Niku Zupančiču, nato Kariju Savolainenu.

Terglav, ki že skoraj dve desetletji službuje v Franciji, tam si je ustvaril tudi družino, se je po skoraj treh letih vrnil v domovino in danes na Bledu pozdravil varovance, s katerimi ga ta teden čaka prva reprezentančna akcija. Na Madžarskem se bodo na pripravljalnem turnirju pomerili zin

"Da sem postal selektor, je zame velika stvar v karieri. Zelo sem ponosen na to. Že ko sem bil zadnjič v reprezentanci z Nikom in Karijem, sem imel željo po vrnitvi. Vedno sem bil v korektnih odnosih z zvezo, Dejanom (generalnim sekretarjem zveze Dejanom Kontrecem, op. a.). Ob klicu sem bil malo presenečen, da so se spomnili name. Odgovor je bil lahek. Pogovorili smo se z družino (živijo v Franciji, op. a.), ki mi veliko pomeni, tudi v Franciji to veliko pomeni, tako da je bila odločitev lahka," je 43-letnik na novinarski konferenci dejal o novi vlogi.

Trenerski štab dopolnjujejo pomočnik članov in selektor reprezentance U20 Mitja Šivic, ki je vezni člen med mladimi upi in člani, pomočnik Mitja Robar, trener vratarjev pa ostaja Klemen Mohorič. Šivica v Budimpešti sicer ne bo ob Terglavu, saj bo istočasno vodil U20 v Szekesfehervarju, tako da bo kot pomočnik vskočil Gorazd Drinovec, Mohorič pa ima klubske zadolžitve v ligi KHL.

Reprezentanca je zvečer opravila prvi skupni trening na ledu. Na Bledu bo ostala do srede, nato odpotuje na Madžarsko. Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com

"Če jim zdaj ne damo priložnosti, ..."

V uvodnem novembrskem tednu so že tradicionalno priložnost dobivali predvsem mlajši hokejisti, pa tudi tisti, ki niso bili standardni člani reprezentance. Terglav bo sprva na Bledu, v drugi polovici tedna pa v Budimpešti spoznaval varovance in iskal odgovore na vprašanja o tem, koga še bi lahko že v bližnji prihodnosti, ko bodo na sporedu zahtevnejši rezultatski izzivi, priključil.

Terglav je v članskem reprezentančnem štabu deloval med letoma 2016 in 2018, kot pomočnik. Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com "Pomembno je, da sta tukaj tudi ekipi U18 in U20, da smo nekaj dni skupaj, da vidim, kako delajo preostali fantje, in spoznam fante, ki so zdaj vpoklicani. Rezultat ne bo prvotnega pomena. Novembrski zbor je priložnost za mlade. Če jim zdaj ne damo priložnosti, jih ne bomo nikoli videli. Novembra je nesmiselno klicati izkušene, oni naj zacelijo poškodbe, rad bi spoznal mlade, njihove karakterje. Zame je komunikacija zelo pomembna, želim jih spoznati osebno," je o prihajajočem turnirju v Budimpešti dodal Terglav.

Spremljal je že igralce SŽ Olimpije in Sija Acronija Jesenic, zdaj bo imel priložnost spremljati še tiste, ki jih je vpoklical in jih še ni videl igrati: "Vem, kje približno smo. Nisem bil doma že skoraj tri leta, a danes lahko vidiš vsako tekmo, to ni več nobena težava."

Vrata stari gardi niso zaprta

Ob tem je dal vedeti, da vrata reprezentance, ki je v procesu pomlajevanja, "stari gardi" niso zaprta. Bil je v kontaktu z večjim delom reprezentantov (slišal se bo še z Janom Drozgom in Miho Verličem, op. a.) in preveril, kakšne namene imajo v prihodnosti. Ali se bodo povsem posvetili klubskim karieram ali imajo še voljo igrati za reprezentanco. Kot pravi, ni nihče od starejših igralcev vnaprej zavrnil sodelovanja.

Večina igra doma Večina povabljenih hokejistov igra v domovini, največ pri Olimpiji, nekaj na Jesenicah, eden v Celju. V tujini službujejo branilec Bine Mašič (Finska), Rok Macuh (HC Olomuc – Češka), Luka Maver (Pioneers Vorarlberg – Avstrija), Blaž Tomaževič (Villacher VSV – Avstrija) in Matic Török (Koo Koo – Finska). Prvotno je bil na seznamu še Mark Čepon, a naj bi ga zaradi poškodbe zamenjal Miha Logar, ki pa se je prav tako poškodoval. Dodatno je bil vpoklican še Miha Zajc.

Šivic in Robar v drugačnih vlogah

Mitja Šivic je vezni člen med člansko reprezentanco in tisto do 20 let. Foto: Luka Vovk/www.alesfevzer.com "Ponosen in vesel sem, da sem ostal v hokeju, da sem doma, tam, kjer najraje delam. Všeč mi je, da sem v malo drugačni funkciji, da sem zadolžen za mlajše, za njihov razvoj. Naredili smo neke smernice, kako bo vse potekalo. Na srečo imamo vsi v ekipi isto usmeritev. Zdaj je odgovornost nas in vseh fantov, da napišemo novo zgodbo," je na novinarski konferenci dejal Šivic, Robar, ki kot edini v štabu nima trenerskih izkušenj, pa dodal: "Zame je to nekaj povsem novega. Želim, da se tisto, kar smo 'predebatirali' na sestankih po Zoomu, začne dogajati na ledu. Zelo se veselim tega sodelovanja in izzivov, ki jih neka nova kariera prinaša. Vesel sem, da se to končno začenja."

Prvi večji izziv aprila v Italiji

V prihodnjih mesecih slovensko reprezentanco čakata dve večji tekmovanji. Po izpadu iz elitne konkurence na preteklem svetovnem prvenstvu v Rigi bo konec aprila in v začetku maja 2024 nastopila na prvenstvu divizije I, skupine A v Bolzanu v družbi Italije, Madžarske, Južne Koreje, Japonske in Romunije. Konec avgusta bo na Danskem igrala olimpijske kvalifikacije, ob gostiteljici Danski bosta tam igrali še Norveška in kvalifikantka.

Ali bo reprezentanca na dveh različnih akcijah nastopila v spremenjenih postavah – na prvenstvu z več mlajšimi, na olimpijskih kvalifikacijah z več izkušenimi –, bo pokazal čas, pravi Terglav. "April in avgust sta zame še zelo daleč. Želim, da se osredotočimo na ta turnir, preveč daleč pa, iskreno povedano, še nisem gledal. Želim biti popolnoma osredotočen na ta teden, ta turnir."

Slovenci ga bodo odprli v četrtek ob 15. uri, ko jim bo nasproti stala Italija, dan pozneje jih čaka srečanje z Ukrajino, v soboto pa še dvoboj z domačini Madžari.

Povabljeni igralci: Vratarja (2): Žan Us (HDD Acroni Jesenice), Luka Kolin (HK SŽ Olimpija) Branilci (7): Aljoša Crnović, Kristjan Čepon, Jan Ćosić, Nejc Stojan (vsi HK SŽ Olimpija), Nik Širovnik (HK RST Pellet Celje), Žiga Urukalo (HDD Acroni Jesenice) in Bine Mašič (Vassan Sport - Finska) Napadalci (15): Jaka Šturm, Rok Kapel, Žiga Mehle, Jure Povše, Nik Simšič, Jaka Sodja, Marcel Mahkovec, Miha Zajc (vsi HK SŽ Olimpija), Martin Bohinc, Žan Jezovšek, Erik Svetina (vsi HDD Acroni Jesenice), Rok Macuh (HC Olomuc – Češka), Luka Maver (Pioneers Vorarlberg – Avstrija), Blaž Tomaževič (Villacher VSV – Avstrija) in Matic Török (Koo Koo – Finska).



Selektor: Edo Terglav, pomočnika selektorja: Mitja Šivic, Mitja Robar, trener vratarjev: Klemen Mohorič.

Spored turnirja v Budimpešti: Četrtek, 9. november:

15:00 Slovenija – Italija

18:30 Ukrajina – Madžarska Petek, 10. november:

15:00 Slovenija – Ukrajina

18:30 Madžarska – Italija Sobota, 11. november:

13:30 Italija – Ukrajina

17:00 Madžarska – Slovenija

