"Po zadnjem svetovnem prvenstvu, na katerem smo imeli najstarejšo reprezentanco, smo vedeli, da nas čaka ekipna preobrazba reprezentance. Bolj kot sam selektor mi je pomembna celotna ekipa, od spodaj, od mlajših selekcij, navzgor, saj bo moralo biti to sodelovanje še močnejše," je po torkovi uradni naznanitvi strokovnih štabov hokejskih reprezentanc in Eda Terglava kot novega selektorja članske izbrane vrste, ki jo čaka pomladitev, dejal generalni sekretar in športni direktor Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Dobra dva meseca in pol zatem, ko je postalo jasno, da Matjaž Kopitar ne bo več selektor slovenske moške članske hokejske reprezentance, so pri HZS vendarle naznanili ime njegovega naslednika in celotno trenersko reprezentančno piramido, v kateri je prišlo do prevetritev.

Novi selektor članske zasedbe, pred katero je pomladitev, je 43-letni Edo Terglav, njegova pomočnika bosta Mitja Šivic in Mitja Robar, trener vratarjev ostaja Klemen Mohorič.

Šivic bo ob tem glavni trener selekcije do 20 let in s tem vezni člen med člani in tistimi, ki jih zahteven prehod med člane še čaka. Sodelovanje med različnimi selekcijami pri HZS poudarjajo kot eno ključnih stvari za prihodnost reprezentančnega hokeja. "Bolj kot selektor mi je pomembna celotna ekipa, od spodaj, od mlajših selekcij, navzgor, saj bo moralo biti to sodelovanje še močnejše," je v torek na druženju z mediji dejal Kontrec. Ob tem je odgovarjal o več tematikah.

O tem, kaj je odločilo, da je novi selektor postal Edo Terglav

Edo Terglav Foto: Morgan Kristan / Sportida

Kar nekaj časa smo se dogovarjali, bil je kar izziv, imeli smo kar nekaj kandidatov. Odločili smo se za tiste, ki so res pripravljeni, da bomo konkretno začeli delati z mladimi. Vemo, da bo zelo težko ohranjati rezultate, ki smo jih dosegali. Niso vsi trenerji pripravljeni na takšne izzive.

On se že zdaj ukvarja z mlajšimi hokejisti, bil je že pred leti v reprezentančnemu hokeju, v Franciji je že vodil klub na članski ravni. Je bilo pa zame najbolj ključno, da se je pripravljen ukvarjati z mladimi hokejisti. Dve leti se v Grenoblu ukvarja s selekcijo U20. To je bil zame ključni trenutek, ki je pretehtal k odločitvi, da bo selektor. Druga stvar pa je tudi ta, da se s Šivicem dobro razumeta, da je ta stik med njima čim boljši, da ne izgubljamo neke energije na stvareh, na katerih je ni treba izgubljati. Skupaj sta delovala v Franciji, poznata se iz mladosti, upam, da bosta vse te izkušnje prenesla v trenerski štab.

O tem, ali je dejstvo, da ima selektor delo v Franciji, ovira

Mislim, da je pomembno, kaj bomo mi njemu pripravili tukaj. Najprej je bil izbran selektor do 20 let (Šivic, op. a.), ker njega čaka največji izziv, kako te igralce čim bolje pripraviti tudi za članski hokej. Vemo, da je preskok iz mladih selekcij v člansko najtežji. Mi jih bomo poskusili pripraviti na člansko raven, kar bo, vsaj tako menim, kar precejšen izziv. Pri Olimpiji v IceHL vidimo, da ima kar nekaj mladih igralcev, ki potrebujejo kar nekaj časa, javnost pa ni tako potrpežljiva. A v tej fazi upamo na najboljše. Moramo delati na tem, da bodo ti igralci čim prej dobili priložnost v reprezentanci in imeli čim boljšo podporo.

O vlogi Šivica in Robarja

Mitja Šivic bo vezni člen med člani in selekcijo do 20 let. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za Terglava, ki je v Franciji, je bistveno, da dobro sodeluje s trenerjem, ki je tukaj. Prvič v zadnjih letih imamo profesionalnega trenerja dvajsetice, prej smo imeli vedno trenerja, ki je bil v klubu, zdaj pa se bo Mitja Šivic ukvarjal samo s tem, tako da bo pripravljal teren Edotu, ki ima izkušnje tudi z delom z dvajsetico v Franciji. To je ena od stvari, ki je bila tudi prednost. Ta selektor ni več samo selektor članov, ampak se bo moral lotiti tudi teh mladih igralcev in si vzeti precej časa za to.

Vemo, da imamo veliko mladih igralcev v tujini, treba jih je spremljati, biti v kontaktu s trenerji in z njimi. Vse to zahteva čas, potrebnega bo veliko dela. Tu bo imel veliko vlogo Šivic, ki bo skrbel za pregled teh stvari, zato bo on povsem posvečen zgolj reprezentančni zgodbi, selektor pa ima v tej fazi lahko še klub.

Vsi štabi so narejeni tako, da sta v njem napadalec in branilec, podobno je pri U18, kjer je ob Sabahudinu Kovačeviću Rok Pajić, tukaj pa je zraven Robar. Pri njem je bilo nekoliko pomislekov, ker je tudi agent, a smo se pogovorili, njegova naloga bo, da z izkušnjami, znanjem in avtoriteto uči mlajše. O kadru bosta odločala Terglav in Šivic. Lahko bi se kdo obregnil tudi ob to, da je Budo (Kovačević, op. a.) trener na Jesenicah, pa zraven še trener reprezentance do 18 let, in bi lahko nastal konflikt. A prepričan sem, da vsi želijo najbolje reprezentanci.

Pri mladih sem opazil, da če igrajo kje v tujini, pa pridejo v reprezentanco, želijo uveljavljati svoje. A tega ne bo. Zato sem trenerjem povedal, da mi ni pomembno, kje kdo igra, menim, da je nekdo, ki igra v Sloveniji, lahko boljši od tistega, ki igra na Švedskem. Svojo kakovost morajo pokazati na ledu, ko pridejo v reprezentanco. Zato smo v strokovne štabe izbrali fante, ki niso tu samo zato, ker so trenerji, pač pa ker težko kdo dvakratnemu olimpijcu reče, da 'nima pojma'.

O preobrazbi in pomladitvi reprezentance

Slovenska reprezentanca bo doživela pomladitev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če želimo obdržati neko raven, moramo dodajati mlade igralce. Že nekaj časa vemo, da imajo naši starejši igralci težavo najti klube, ne delujejo vsi v najboljših pogojih. Čaka nas veliko dela pri preobrazbi te reprezentance. Ti najboljši starejši igralci bodo dobrodošli, a preprosto ne moremo več čakati in gledati, ali bodo sposobni odigrati. Moramo najti nove obraze in z njimi delati, jih pripraviti na preskok. Težko je reči, da bodo mladi igralci iz U20 kar takoj naredili preskok, zato je pomembno, kako bomo k temu pristopili. Treba bo razširiti bazo, veliko mladih dobro igra v tujini v mlajših selekcijah, a preskok v člansko je ogromen.

Če bodo igralci, ki so bili do zdaj nosilci, v dobri formi, predvsem pa, če bodo imeli željo še igrati, so dobrodošli. Se pa morajo zavedati, da bodo zdaj neke vrste mentorji mlajšim. Tudi na to vlogo moraš biti pripravljen. Ko sem še sam igral, sem moral biti pripravljen, da bo z menoj v napadu kakšen mlajši. To je bistvenega pomena. Če starejši ni pripravljen, da dobi nekega mladega igralca in da je z njim potrpežljiv, je to težko. Moraš imeti tudi poseben značaj in biti pri sebi odločen, ali si pripravljen, da morda ne boš več igral z vrstnikom, z nekom, s katerim si dolga leta, pač pa boš imel sebi mlajšega hokejista.

O ciljih za novo sezono: predvsem SP in olimpijske kvalifikacije prihodnje leto

Slovenskim hokejistom se spomladi ni uspelo obdržati med elito. Konec aprila bodo tako igrali na prvenstvu drugega razreda v Bolzanu. Poleti jih čakajo še olimpijske kvalifikacije. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Želje ostajajo iste, cilji tudi. Vem, da v športu želijo vsi takoj rezultate, zavedam pa se, saj sem bil sam športnik, da je preskok med člane kar dolgotrajen. Naredili bomo vse, da zadržimo neko raven slovenskega reprezentančnega hokeja. Bo pa težko, saj so generacije pred njimi dosegale vrhunske rezultate, se dvakrat uvrstile na olimpijske igre. A leta tečejo, treba je zagotoviti nove hokejiste. Upam, da bo vsem nam kot ekipi, ne samo reprezentanci, pač pa tudi klubskim trenerjem, to uspelo.

Sam si seveda želim, da zadržimo iste rezultate, a moramo biti realni, da bo za nekatere to velik preskok. Trener, ki bo stal na trenerski klopi, ne bo vedno nasmejan in zadovoljen. Kot športni direktor imam lahko neke želje, trener na boksu pa mora biti tam in s temi igralci delati. Ne bo lahko. Mislim, da bo ekipa ljudi, ki bo stala za njim, dobro opravila svoje delo, da te fante čim prej pripravimo za višjo raven, na kateri je Slovenija že igrala.

Težko je reči, kdo vse bo sodeloval na olimpijskih kvalifikacijah, saj gre za začetek sezone v avgustu. Morda bo tam nastopila drugačna reprezentanca, kot bo igrala na svetovnem prvenstvu v Bolzanu ob koncu sezone. Vemo, da so nekateri starejši igralci ob koncu sezone precej izmučeni, ne le fizično, pač pa tudi psihično. Se bodo pa morda v Bolzanu mlajši pokazali, kje so. To bo prvi tak večji test zanje.