Pri Hokejski zvezi Slovenije (HZS) so potrdili, da bo na selektorskem mestu slovenske moške reprezentance Matjaža Kopitarja nasledil Edo Terglav. Njegova pomočnika bosta Mitja Šivic, ki bo tudi selektor selekcije do 20 let in s tem vezni člen med 20-ico in člani, in Mitja Robar, trener vratarjev ostaja Klemen Mohorič. V mlajših selekcijah bodo delovali številni nekdanji reprezentanti.

Po koncu lanske reprezentančne hokejske sezone, v kateri se slovenskim hokejistom ni uspelo obdržati med elito, se je nekdanjemu selektorju Matjažu Kopitarju iztekla pogodba.

Generalni sekretar in športni direktor HZS Dejan Kontrec se je poleti s 57-letnikom pogovarjal o podaljšanju sodelovanja in na to, kot je dejal po junijski skupščini, računal, a do podaljšanja ni prišlo, tako da so se podali v lov za novim prvim možem članske reprezentančne stroke.

"Želim si človeka, ki se bo veliko ukvarjal z mladimi, ki bo imel voljo, željo in sposobnosti za to. Vedeti moramo, da to ne bo reprezentanca, kot je bila doslej. Treba se bo ukvarjati z mlajšimi. Zakaj ne bi bili to že 18-letniki? Upam, da bomo čez nekaj let pripeljali reprezentanco spet na neko raven," je sistematično iskanje novega selektorja pred meseci napovedal Kontrec in izpostavil, da si želi, da bi imel bodoči selektor dober vpogled v mlajše selekcije, pripravljenost za delo z mladimi ter poznavanje specifik slovenskega hokejskega prostora.

Terglav vstopa v selektorske čevlje

43-letni Terglav je bil v sezonah 2016/17 in 2017/18 pomočnik selektorja članske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar Ime novega selektorja, ki se bo moral kaj kmalu spoprijeti z menjavo generacije, so uradno potrdili po torkovi seji predsedstva.

Selektorsko taktirko prevzema nekdanji hokejist Edo Terglav, ki že skoraj dve desetletji službuje v Franciji. Sprva se je tja preselil kot hokejist, debelo desetletje pa je vpet v trenersko delo. Trenutno deluje kot trener v Grenoblu, ki ga je pred leti kot glavni trener popeljal do naslova francoskega prvaka, tam pa deloval tudi kot trener selekcije do 20 let.

43-letni Terglav je v trenerskem štabu reprezentance že deloval, med letoma 2016 in olimpijskim 2018 je bil pomočnik selektorja, najprej Niku Zupančiču, nato Kariju Savolainenu. Z Zupančičem so se o selektorski vlogi pogovarjali tudi letos, a se je odločil, da se povsem posveti klubskim zadolžitvam na Poljskem.

Njegova pomočnika bosta prav tako nekdanja hokejista in reprezentanta Mitja Šivic in Mitja Robar, ki je slovenski dres zadnjič nosil na domačem svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, leta 2022 v Ljubljani. Šivic je po igralski karieri vstopil v trenerske vode, nazadnje kot trener vodil HK SŽ Olimpija, Robar pa deluje kot hokejski agent, bil pa je tudi predsednik HDK Maribor.

Predsednik HZS Matjaž Rakovec o novem selektorju:

"Vedeli smo si, kaj si želimo, poskušali smo se čim bolj približati temu, kdo nam to lahko zagotovi. Bilo je nekaj možnosti in kar nekaj pogovorov. Po zadnjem svetovnem prvenstvu, na katerem smo imeli najstarejšo reprezentanco, smo vedeli, da nas čaka ekipna preobrazba reprezentance. Vem, da vam je najbolj pomemben selektor, meni pa celotna ekipa, od spodaj, od mlajših selekcij navzgor, ker bo to sodelovanje moralo biti še močnejše. Čaka nas kar precej izzivov, hitro svetovno prvenstvo in olimpijske kvalifikacije. Iskali smo ekipo, ki bo med seboj kompatibilna. Nekako smo sestavili ljudi, ki bodo dobro sodelovali, ki niso konfliktni. Dobro bo treba sodelovati tudi s klubi, z igralci, ki so po tujini, kar nekaj mladih imamo tam. Čaka nas ekipno delo, če želimo doseči cilj, ki bo zelo zahteven, ker generacije pred temi so dosegale zelo dobre rezultate," je novinarjem dejal prvi operativec HZS Kontrec in dodal, zakaj so se na koncu odločili za Terglava?

"Bil je že v reprezentanci, zame pa je ključno to, da se je pripravljen ukvarjati z mladimi. To že dve leti počne v Grenoblu in je pripravljen na to tudi v reprezentanci. Seveda je tudi zanj to velik izziv, a s Šivicem se poznata, bila sta oba v Franciji, dobro delujeta skupaj."

Novembra prvi zbor, prihodnje leto dva izziva

Članska ekipa se bo prvič v tej sezoni zbrala pred turnirjem v Budimpešti v začetku novembra, ko bo pomlajena igrala z Italijo, Madžarsko in Ukrajino. Terglavu bo kot pomočnik takrat pomagal tudi Gorazd Drinovec, saj bo s Šivic na delu z reprezentanco do 20 let.

Terglav o izzivih, ki ga čakajo z reprezentanco:

V februarskem premoru bo člane pot vodila v italijanski Bolzano, kjer se bodo dvakrat pomerili z izbrano vrsto Italije, mogoča pa je tudi še dodatna tekma proti Ukrajini.

Prihodnje leto jo čakata dva večja izziva. Po izpadu iz elitne konkurence na minulem svetovnem prvenstvu v Rigi se bo konec aprila in v začetku maja 2024 na prvenstvu divizije I, skupine A, v Bolzanu v družbi Italije, Madžarske, Južne Koreje, Japonske in Romunije potegovala za vrnitev med reprezentančno smetano.

Aprilske priprave bodo risi zaradi napovedane prenove blejske ledene dvorane, opravili v ljubljanski Hali Tivoli. V pripravah bodo dvakrat igrali z Avstrijci (11. in 12. april doma in v gosteh), dvakrat s Poljaki (18. in 19. april v gosteh) in s Francozi (24. in 25. april v gosteh).

Avgusta prihodnje pa se bo v kvalifikacijah potegovala za olimpijske igre 2026, ki jih bodo gostili zahodni sosedi.