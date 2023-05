Slovenci so se od elite poslovili z novim porazom, izpadli tudi Madžari

Slovenski hokejisti so se od prvenstva in elite poslovili s porazom s 3:4 proti Kazahstanu.

Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva s 3:4 izgubila s Kazahstanom in se od elite - za obstanek že pred zadnjo tekmo ni imela več možnosti - poslovila z nič točami. V Tampereju je bila zvečer tekma precej večjega vložka, Avstrija in Madžarska sta se pomerili za obstanek med elito, po kazenskih strelih so si ga zagotovili Avstrijci, Madžari pa se skupaj s Slovenci selijo iz elite. Popoldne so Norvežani presenetljivo premagali Kanadčane po kazenskih strelih (3:2), neporaženi Švedi so na skandinavskem obračunu s 4:1 premagali Dance.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 11. dan Ponedeljek, 22. maj Lestvici*: *Prve štiri reprezentance iz skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja izpade razred nižje.

Slovenski hokejisti so že dan pred zadnjo tekmo svetovnega prvenstva ostali brez možnosti, da uresničijo tako želelni cilj in obstanejo med elito, tako da je bilo srečanje s Kazahstanom zgolj prestižnega značaja.

Slovenci, med vratnicama je priložnost prvič dobil Žan Us, so trikrat vodili (dvakrat je zadel Anže Kuralt, enkrat Jan Drozg), Kazahstanci so vselej izenačili, v 53. minuti pa z golom Maxima Muhametova, ki je izigral slovensko obrambo zadel za končnih 4:3.

Varovanci Matjaža Kopitarja so prvenstvo tako končali s sedmimi porazi - štirikrat so izgubili za gol - in nič točkami.

Svetovno prvenstvo Kazahstan : Slovenija 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

0:1 Kuralt (2.), 1:1 Mihailis (Rimarev, Beketajev, 19., PP1), 1:2 Kuralt (Ograjenšek, Tičar, 22.), 2:2 Muratov (Orekhov, Savitski, 20., PP1), 2:3 Drozg (Simšič, Pance, 43.), 3:3 Rimarev (Starčenko, Mangisbajev, 52.), 4:3 Muhametov (Mihailis, 57.) Postava Slovenije: Us, Gračnar; Gregorc, Pavlin, Urbas, Jeglič, Verlič; Magovac, Crnović, Ograjenšek, Tičar, Kuralt; Podlipnik, Mašič, Drozg, Simšič, Pance; Tomaževič, Štebih, Zajc, Čimžar, Maver. Selektor: Matjaž Kopitar

Postava Kazahstana: Šutov, Bojarkin; Beketajev, Danijar, Starčenko, Šestakov, Rimarev; Orehkov, Polohkov, Mikhailis, Grents, Savitski; Dikhanbek, Butenko, Muratov, Mukhametov, Omirbekov; Gaitamirov, Koroljov, Kaijrzhan, Mangisbajev, Rahmanov. Selektor: Galim, Mambetaliev

Slovenci prihodnje leto v diviziji I proti Madžarom

Slovenska reprezentanca, v kateri je mogoče po prvenstvu pričakovati reprezentančne upokojitve, bo prihodnje leto igrala v drugem kakovostnem razredu, diviziji I, skupini A. V tej se bo za novo vrnitev med elito borila v družbi Italije, Južne Koreje, Japonske, Romunije in Madžarske.

Avstrijci so na odločilni tekmi za obstanek po kazenskih strelih premagali Madžare in si zagotovili obstanek. Foto: Guliverimage

Slednja se je od elite poslovila po odločilnem večernem obračunu z Avstrijo. Ta je zmagala po kazenskih strelih in se obdržala med elito, vzhodni slovenski sosedi pa se od nje poslavljajo.

Norvežani drugič premagali Kanadčane, Švedi ugnali Dance

Že popoldne so se v Rigi pomerili Kanadčani in Norvežani, po kazenskih strelih so zmagali Skandinavci. Ti so vodili z 2:0, a so aktualni svetovni podprvaki izsilili podaljšek, v katerem gola ni bilo, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli. V teh so do druge zmage v zgodovini nad Kanado prišli vikingi, ki kljub uspehu ne morejo več v četrtfinale. So si pa tega že zagotovili Kanadčani.

Norvežani so po kazenskih strelih premagali Kanado. Foto: Guliverimage

V Tampereju so popoldne neporaženi Švedi nanizali šesto zmago, s 4:1 so premagali Dance in ostajajo v igri za prvo mesto svoje skupine. Za tega se bodo v torek udarili z Američani. Danci kljub porazu ohranjajo upanje na četrtfinale, trenutno imajo na petem mestu točko manj od četrtih Nemcev, ki držijo zadnjo četrtfinalno vstopnico. Dance v torek čaka tekma s Finci, Nemce pa na papirju lažja naloga, Francija.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni reprezentanci razred nižje

Predtekmovalni del SP se bo končal v torek, po štiri najboljše ekipe iz obeh predtekmovalnih skupin se bodo uvrstile v četrtfinale, zadnji iz obeh skupin pa izpadeta v nižji rang tekmovanja za leto 2024. Četrtfinalni boji se bodo v Rigi in Tampereju začeli v četrtek, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju v soboto in nedeljo.