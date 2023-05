Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdaj nepogrešljivi steber obrambe slovenske reprezentance in dvakratni olimpijec v zadnjih letih bije boj z neusmiljeno boleznijo − okvaro živčnega sistema oziroma amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Njegova žena Andreja je pred tedni sprožila akcijo zbiranja denarja za drago zdravljenje v Združenih državah Amerike, nanj pa niso pozabili niti v reprezentanci, katere član je bil dolga leta.

Slovenski hokejisti so na prvenstvu v Rigi v slačilnici izobesili tudi dres s številko 28, to je nosil nekdanji branilec, ki ga je v hokejski igri med drugim krasil močan strel z razdalje. Slovenska zasedba je posnela tudi video, v katerem izkušeni branilec Žiga Pavlin ljubiteljem hokeja sporoča, da lahko še naprej pomagajo pri zbiranju finančnih sredstev za Kranjčevo zdravljenje.

"Novica o njegovi bolezni nas je presenetila, težko smo verjeli, kaj se mu dogaja. Bil je tihi vodja v slačilnici, ni veliko govoril, a ko je, smo to vsi upoštevali. Želimo mu pomagati. Hokejski navijači, če podpirate hokej in nas, prosim, podprite Aleša in mu pomagajte zmagati v tej bitki," je med drugim v videu, ki ga je posnela Mednarodna hokejska zveza, dejal Pavlin.

